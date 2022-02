Conozca quiénes están en la lista de candidatos al TSJ  

Este 25 de febrero, el Comité de Postulaciones Judiciales completa el cuarto día (de cinco previstos) de entrevistas a 434 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); 55 aspirantes al cargo de inspector general de tribunales y 46 postulados al cargo de director de la Escuela de la Magistratura.

El presidente de la instancia designada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Giuseppe Alessandrello (Psuv), informó que este jueves 24 de febrero recibieron la primera impugnación, sin revelar el nombre de el o la objetada ni quién la presentó.

A continuación mostramos algunos nombres destacados de la lista divulgada este 24 de febrero en las redes sociales del Parlamento de 277 diputados.

Postulados magistrados actuales

La casi totalidad de los actuales magistrados del TSJ presentaron su candidatura para permanecer en la cabeza del Poder Judicial, gracias a la disposición final de la sancionada reforma de la Ley Orgánica del máximo tribunal, según la cual los magistrados cuyo período de 12 años no había vencido para el momento de la aprobación de la ley (18 de enero de 2022) podían volver a postularse además con derecho a reelección.

Los magistrados que aspiran a repetir son: el actual presidente del TSJ, Maikel Moreno; Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Carmen Zuleta, Luis Fernando Damiani Bustillos, René Alberto De Graves Almarza y Lourdes Benicia Suárez Anderson de la Sala Constitucional. Igualmente, Malaquías Gil, Fanny Márquez Cordero, Carmen Eneida Alves Navas, Grisell López Quintero e Indira Alfonzo (expresidente del CNE ad hoc) de la Sala Electoral.

También se presentaron Eulalia Coromoto Guerrero, Bárbara Gabriela César Siero, Inocencio Figueroa Arizaleta, Marco Antonio Medina Salas y María Carolina Ameliach de la Sala Político Administrativa, así como Danilo Antonio Mojica, Marjorie Calderón, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, Mónica Gioconda Misticchio y Edgar Gavidia de la Sala de Casación Social.

Asimismo, Marisela Godoy, Vilma María Fernández González, Francisco Ramón Velásquez, Guillermo Blanco Vásquez e Yván Darío Bastardo Flores integrantes de la Sala de Casación Civil y Francia Coello González, Elsa Gómez Moreno, Juan Luis Ibarra y Yanina Beatriz Karabín de Díaz de la Sala Penal.

Los más cuestionados

Maikel Moreno. Actual presidente del TSJ y miembro de la Sala Penal, tiene 56 años. Tras su nombramiento por la AN con mayoría del chavismo en 2016, la ONG Acceso a la Justicia alertó que al igual que otros ocho designados como magistrados no cumple con los requisitos para ejercer el cargo en lo que tiene que ver con el honor y reputación.

En su caso fue vinculado en dos ocasiones a casos de homicidio, uno en 1987 y 1989, cuando ejercía funciones en la policía política (Disip) en el estado Bolívar y Caracas. De hecho estuvo en prisión pero de acuerdo con la ONG, dudosos beneficios procesales permitieron que saliera en libertad.

Indira Alfonzo. Primera vicepresidenta del TSJ desde 2017 y presidenta de la Sala Electoral desde 2014, hasta su nombramiento como presidenta del CNE ad hoc, por el mismo TSJ en 2020. Acceso a la Justicia advirtió en su momento que el hecho de que Alfonzo siguiera siendo parte del TSJ pese ser la titular de otro Poder Público violaba la Constitución en sus artículos 136 y 256.

Fue una de las ponentes de la sentencia que suspendió la proclamación de los cuatro diputados de la AN por el estado Amazonas el 30 de diciembre de 2015 que dio pie luego a la situación de supuesto desacato del Parlamento al juramentar a los parlamentarios.

Marjorie Calderón. Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue conocida por enjuiciar al exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, Iván Simonovis y los comisarios de la Policía Metropolitana, Henry Vivas y Lázaro Forero, más cinco agentes del extinto cuerpo de seguridad, por los hechos del 11 de abril de 2002.

Edgar Gavidia. Magistrado desde 2014. En 2018 fue señalado de atentar contra la vida (disparo en el fémur) de su esposa Francis Flores, durante una discusión por celos, ocurrida en la urbanización privada en Lechería, estado Anzoátegui.

Del hecho alertó la ONG Acceso a la Justicia tras haber sido difundida la noticia en algunos medios de comunicación. Ni el MP ni el TSJ se pronunciaron al respecto. Antes, Gavidia fue concejal principal al Cabildo Metropolitano de Caracas por el MVR durante dos períodos, en los que llegó a ocupar la vicepresidencia.

Diputados que quieren ir al TSJ

Al menos cuatro diputados de la AN del 6 de diciembre están en la lista de postulaciones para el TSJ.

Elvis Junior Hidrobo Pérez. Abogado, magíster en Derecho Constitucional. Diputado de la AN del 6Dic. Hijo del actual contralor general de la República, designado por la Constituyente de 2017, Elvis Amoroso. Fue secretario permanente encargado del Consejo de Ministros del gobierno de Nicolás Maduro (2016), subsecretario de la AN entre 2014 y 2015 y secretario del Comité de Postulaciones Judiciales (2015). Ese año, su padre se postuló para el cargo de magistrado pero no fue seleccionado.

En la lista divulgada por el actual Comité, Elvis Junior aparece en la lista de postulados para los tres cargos: magistrado, inspector de tribunales y director de la Escuela de la Magistratura.

Gladys Requena. Segunda vicepresidenta de la Constituyente de 2017. Antes fue ministra para la Mujer y la Igualdad de Género (2015–2016).

Vale acotar que Requena formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales y su renuncia fue leída en la plenaria de la AN del 6 de diciembre el pasado 17 de febrero. Fue sustituida por la diputada (Psuv) Desiré Santos Amaral. También fue miembro del Comité de Postulaciones Electorales que designó a los nuevos rectores en 2021.

Hermann Escarrá. Abogado constitucionalista y miembro de las constituyentes de 1999 y 2017. Actual diputado de la AN del 6Dic. Es recordado además por invocar públicamente los artículos 333 y 350 de la Constitución sobre rebelión popular contra Hugo Chávez y promover una marcha sin retorno a Miraflores en 2007.

Además se presentó el diputado de 2020, Leopoldo Pita Martínez (AD de Bernabé Gutiérrez).

Otros candidatos polémicos

Tania D´Amelio. Es abogada y se desempeña como rectora principal del CNE desde 2009. Actualmente es la presidenta de la Junta Nacional Electoral. En 2009 fue postulada por el Poder Ciudadano y designada a pesar de que su candidatura fue objetada por ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral señala que los rectores del CNE solo podrán ser reelegidos en sus cargos hasta un máximo de dos periodos adicionales, razón por la cual su postulación para 2021 también fue objetada por la organización Súmate. Antes de ser rectora, la abogada fue diputada de la AN por el MVR.

Luis Emilio Rondón González: Abogado egresado de la Universidad Santa María. Fue rector del CNE entre el 26 de diciembre de 2014 y el 12 de junio de 2020, ligado a la oposición. Fue designado por el TSJ. Se ha desempeñado como profesor de postgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). También se postula para el cargo de inspector general de tribunales.

Katherine Haringhton Padrón: Abogada de la UCV, tiene 50 años. Trabajó durante 21 años en el MP. Fue nombrada por el TSJ como vicefiscal general en 2017, nombramiento que la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz desconoció, tras desmarcarse del gobierno de Maduro.

El 7 de julio fue desalojada de la sede del MP por el personal de seguridad después de haber ingresado en la maleta del carro de la fiscal Narda Sanabria, para juramentarse a la fuerza en el cargo. Fue destituida el 23 de octubre de 2018 según Gaceta Oficial. Antes, en 2015 fue sancionada por el gobierno de Barack Obama tras señalarla por violación de derechos humanos durante las manifestaciones de 2014.

Guillermo Luces. Abogado. Exdiputado nacional (MUD) por el estado Aragua y disidente de Voluntad Popular. El TSJ le entregó el control del partido fundado por Leopoldo López en julio de 2020, junto al también exparlamentario de 2015, José Gregorio Noriega.

En 2019 se le vinculó de participar en una trama de corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), para favorecer al empresario colombiano Alex Saab, según un trabajo de investigación del portal Armando.Info.

Más nombres

Ángel Zerpa Aponte. Fue designado magistrado del TSJ por la AN de mayoría opositora el 21 de julio de 2017. Un día después fue detenido por el Sebin, acusado de «traición a la patria». Poco después de un mes fue liberado bajo medidas cautelares. Es abogado de la UCV, profesor de pregrado y de postgrado de varias universidades entre ellas la UCV y La Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Fue instructor en la Escuela de Fiscales del Ministerio Público y juez superior titular penal de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas.

José Luis Gutiérrez Parra. Abogado, especialista en Derecho Administrativo. Ex rector del CNE ad hoc (2020). Es hermano del presidente de Acción Democrática impuesto por el TSJ, Bernabé Gutiérrez.

Gladys Gutiérrez: Abogada egresada de la UCV. Ex rectora del CNE ad hoc (2020). Fue presidenta del TSJ entre 2013 y 2017, designada por la AN en 2010.

Fue Procuradora General de la República y antes estuvo al frente de la oficina del Consejo de Ministros en Miraflores apenas Chávez llegó al poder en 1999. Luego fue ministra consejera, cónsul en Madrid y embajadora de Venezuela en España hasta marzo de 2006.

Jueces, fiscales del Ministerio Público (MP) y abogados en ejercicio también se anotaron, esperando pasar los filtros para ser magistrado del TSJ. Es el caso de Zulay Chaparro Herrera, según la web del TSJ, es jueza titular de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en Los Teques y Argenis Omar Martínez Ramírez, fiscal Tercero (e) del MP de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, entre otros.

Igualmente se lee el nombre de Edgar Raúl Leoni Moreno, exjefe civil de la parroquia Caricuao durante la gestión de Alfredo Peña como alcalde metropolitano, excandidato a diputado de la AN de 2020 (Cambiemos), actualmente director de la fundación de carácter social Ainco. Es nieto del expresidente de la República, Raúl Leoni.

La exprocuradora general de la República durante el gobierno de Hugo Chávez, Marisol Plaza, también presentó su candidatura ante el Comité de Postulaciones Judiciales. Plaza es recordada por el caso de los Bonos Bandagro (2003) cuyos pagos irregulares habría autorizado durante su gestión.