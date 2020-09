PNB y Faes dispersaron protesta en Cabudare este #29Sep - Efecto Cocuyo

Las protestas por las fallas de los servicios públicos no cesan. Habitantes del municipio Palavecino, estado Lara, hicieron sentir su reclamo por la falta de agua y gas doméstico en una protesta en la urbanización La Hacienda, en Cabudare, que fue dispersada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales ( Faes).

Durante la manifestación fue agredido un ciudadano que se encontraba protestando en el sector. Los cuerpos de seguridad del Estado lo golpearon para quitarle su celular y llevárselo detenido, sin embargo, los vecinos de la urbanización lo impidieron.

“Estábamos protestando y me quisieron quitar el teléfono cuando grababa. Me decían que me iban a llevar preso y me estaban arrastrando, pero los vecinos intervinieron”, declaró el ciudadano agredido al medio digital El Pitazo.

El partido político Vente Venezuela denunció en su cuenta oficial de Twitter que el Gobierno nacional viola los derechos humanos al “reprimir con fuerza” a los ciudadanos que alzan sus voces en la calle para exigir una mejor calidad de vida.

#Atención | De esta manera cuerpos represores del régimen atentan contra los ciudadanos que salieron a las calles en Cabudare, edo. #Lara, para manifestar su descontento por la falla de los servicios públicos. El régimen dejó claro que no cesa la violación sistemática de los DDHH pic.twitter.com/zA5vyOFYZX — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) September 29, 2020

Otras manifestaciones en el estado Lara

En horas de la mañana se desarrollaron varios focos de protestas en el estado Lara. Tras 30 días en cola esperando por el combustible, ciudadanos protestaron con pancartas y consignas en la estación de servicio La Granja, ubicada en la avenida Pedro León de Barquisimeto, para exigir la distribución de la gasolina.

Otra protesta se desarrolló en la parroquia Buría, en Simón Planas, tras las fallas de los servicios públicos. La Prensa de Lara reseñó que al menos 1.500 familias se encuentran afectadas por los constantes cortes eléctricos, por la falta de gas y de agua en el sector.

#29Sep | ¡S.O.S GASOLINA! Conductores con 30 días en cola en la E/S ⛽️ La Granja, ubicada en la avenida Pedro León Torres de #Barquisimeto, exigen distribución de #gasolina #Lara pic.twitter.com/erqN4YlFyd — LA PRENSA de Lara (@laprensalara) September 29, 2020

#ReporteroCiudadano | Vecinos de 10 sectores de la parroquia Buría en Simón Planas, protestan por las fallas en servicios públicos. Son más de 1.500 familias que están #SinGas , #SinAgua y #SinLuz Más en https://t.co/HYy5DJ2q9K #29Sep #Lara pic.twitter.com/iTufG3pL18 — LA PRENSA de Lara (@laprensalara) September 29, 2020

Protestan en la Isla de Margarita por gasolina

Por segundo día consecutivo protestan en Nueva Esparta. Desde las 9:00 a.m. decena de conductores trancaron el paso hacia Las Hernández en la avenida Juan Bautista Arismendi para exigir que se les surtan gasolina este martes 29 de septiembre.

El medio digital Bajo La Lupa informó que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pernoctaron a la altura de La Giles para mediar con los conductores y así levantar la protesta. A las 11:40 a.m. los particulares denunciaron que seguían sin surtir el combustible.

#Ahira Contingente de la GNB llega hasta Las Giles y negocia con conductores para levantar la protesta. Siguen sin surtir gasolina a particulares #29Sept 11:40am #IslaDeMargarita pic.twitter.com/ZExw08KxuM — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) September 29, 2020

Transportista de Sucre exigen gasolina

En horas de la mañana, transportistas se concentraron en la entrada del centro de la ciudad de Cumaná para exigir el suministro de combustible en la entidad.

El gremio denunció que no pueden cumplir con el servicio y que la comunidad debe caminar porque el Gobierno nacional solo les surte 20 litros de gasolina, a pesar de que los transportistas forman parte del cronograma priorizado para el abastecimiento del combustible.

Maricruz Vargas dijo a Vpi Tv que de los 100 litros que deben despacharles, solo les surten 20 y esto solo alcanza para una vuelta y media de recorrido. Denunció que la distribución de gasolina está en crisis y que algunos transportistas se encuentran paralizados tras dos meses sin echar gasolina.

#29Sep Transportistas del estado #Sucre protestan por irregularidades para surtir combustible. Maricruz Vargas, ciudadana afectada: "No estamos cumpliendo con el servicio y la comunidad está caminando" Reportó: Ariana Ágreda (@ariana_agreda) https://t.co/tas4DQgSXq pic.twitter.com/1lymdqdeG6 — VPItv (@VPITV) September 29, 2020

¡Queremos gas, queremos gas! gritan en San Cristóbal

Bajo la consigna “¡Queremos gas, queremos gas!”, habitantes del barrio El Río, en San Cristóbal, estado Táchira, protestaron en la avenida Marginal del Torbes para exigir el servicio en sus hogares. La manifestación se desarrolló bajo la lluvia alrededor de las 11:00 a.m.

SAN CRISTÓBAL🗣️ Vecinos del Barrio El Río, trancan por falta de gas doméstico en estos momentos la Avenida Marginal del Torbes a la altura de la pescadería de Madre Juana. pic.twitter.com/QzeSKCvOlF — Táchira Noticias (@TachiraNoticias) September 29, 2020

La periodista Ingmary Rodríguez alertó en su cuenta de Twitter que funcionarios de la Policía del estado Táchira se encuentran desplegados en la ciudad de San Cristóbal y en el Obelisco para prevenir concentraciones y alteraciones del orden público en la entidad.

En San Carlos exigen gasolina y gas doméstico

En horas de la mañana, conductores que pernoctaban en la estación de servicio Shell, en San Carlos, estado Cojedes, quemaron cauchos y tumbaron los portones de la bomba para exigir el suministro de gasolina. El periodista Alexander Olvera advirtió de fuerte presencia policial en el lugar.

A las 9:30 a.m. vecinos de la comunidad de San Ramón, en San Carlos, Cojedes, salieron a las calles a denunciar que tienen cuatro meses sin recibir gas y están cansados de cocinar a leña, así lo informó el periodista Alexander Olvera.

#Cojedes | 9:30 am | Continúa protesta en la comunidad de San Ramón, en #SanCarlos por falta de gas. Residentes aseguran que tienen cuatro meses sin suministro y están cansados de cocinar con leña #29Sep pic.twitter.com/EqiD2BheVP — 🇻🇪Alexander Olvera🇻🇪 (@alexolvera01) September 29, 2020

En Tucupido claman por gasolina y en Valle de la Pascua por gas

Este martes, alrededor de las 9:00 a.m. decena de conductores protestaron en Tucupido, estado Guárico, tras las irregularidades en la distribución del combustible. Los ciudadanos denunciaron que llevan más de un mes en cola y no les dan respuesta.

Con las bombonas vacías en la calle, habitantes de la urbanización Guamachal, en Valle de la Pascua, estado Guárico, protestaron por la falta de gas en el sector. La información fue publicada por la periodista Mardolei Prin.

#29Sep Protesta en Valle de la Pascua. Urbanización Guamachal por falta de gas. Video cortesía pic.twitter.com/ZcGYJfiP2a — mardolei prin (@mardoprin) September 29, 2020

Tucupita cansada de la crisis de servicios públicos

Usuarios cansados de la crisis de servicios públicos en Tucupita, estado Delta Amacuro, trancaron la carretera nacional el Palomar, en protesta por la ausencia del gas doméstico, el agua por tuberías y la gasolina. Así lo informó el activista de Voluntad Popular en la entidad, Alexander Morillo, a las 10:44 a.m.

#29Sep #Tucupita está de pie y en protesta porque ya no aguanta la falta de servicios. Familias que llevan meses sin gas doméstico, sin gasolina, sin poder comprar alimentos porque el dinero ni alcanza cerraron la carretera nacional en el Palomar y exigen la salida del régimen. pic.twitter.com/kvCHbKErSv — Alexander Morillo (@AlexMorilloW) September 29, 2020

Caraqueños protestan frente a Cantv

En horas de la mañana vecinos de la avenida Andrés Bello, Santa Rosa, Pedro Camejo y Sarria, municipio Libertador de Caracas, se concentraron este martes frente a la sede de Cantv, ubicada en la avenida Libertador, tras tres meses sin línea telefónica e internet.

Con pancartas y consignas, los habitantes exigieron sus derechos en cuanto al buen funcionamiento de los servicios públicos.

