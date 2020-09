Falta de electricidad, gasolina y gas generan protestas en Nueva Esparta este #28Sep - Efecto Cocuyo

Decenas de protestas se registraron en en el estado Nueva Esparta este lunes 28 de septiembre ante la falta de electricidad, gasolina y gas doméstico. Las calles y avenidas de esta entidad amanecieron trancadas con quema de cauchos, escombros y vehículos para exigir la restitución de los servicios públicos.

En la avenida 4 de Mayo, a la altura de la estación de servicio Genovés, en Porlamar, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se presentaron en la bomba para mediar con los conductores que se encuentran exigiendo el combustible desde hace 7 días, sin embargo; los ciudadanos rechazaron la presencia de los funcionarios y solicitaron conversar con personas que solucionaran el problema.

“No queremos hablar con gente que no nos va a solucionar. De aquí no nos vamos a mover hasta que llegue la gasolina, hasta que llegue la gasolina, pueden hablar todo lo que quieran, pero de aquí no nos vamos”, dijo uno de los afectados a los efectivos de seguridad.

Otro de los ciudadanos afectados denunció que llevan siete días en la cola pasando penurias y con los vehículos paralizados en la estación sin poder retornar a sus casas porque no tienen ni una gota de gasolina, además indicó que hasta este lunes no han tenido respuesta por parte de las autoridades, quienes prometieron una solución para este lunes.

“Nosotros tenemos el derecho constitucional de que ellos nos den combustible porque nuestras familias están pasando hambre y no tenemos trabajo. Estamos llegando a la miseria. Al señor protector del estado nosotros le decimos que se ponga la mano en el corazón y vea las penurias, el trabajo y la miseria que está pasando su pueblo”, declaró el conductor al medio digital Vpi tv.

#28Sep #NuevaEsparta #SinGasolina #Protesta#Ciudadano afectado por la falta de gasolina: "El estado Nueva Esparta llegó a la miseria (…) El protector del estado, que viene de abajo, ve a su pueblo y no hace nada" pic.twitter.com/95586YeoQP – @VPITV — Reporte Ya (@ReporteYa) September 28, 2020

Minutos más tardes, el medio digital Bajo la Lupa informó en su perfil de Twitter que al menos dos personas fueron detenidas durante las protestas en dicha estación de servicio.

#Ahora EXTRAOFICIAL Se llevaron a dos detenidos durante las protestas en la E/S Genovés de #Porlamar por gasolina. Siguen trancando la Av. 4 de Mayo #InformacionEnDesarrollo 10:53am #NvaEsparta pic.twitter.com/DDjavdOmou — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) September 28, 2020

En las adyacencias de la estación de servicio Nueva Cádiz, los ciudadanos queman cauchos para exigir el suministro de gasolina y cierran la entrada de Porlamar. Los funcionarios de la GNB Motorizada realizan un despliegue por la estación para mediar con los manifestantes.

#Ahora Se pone tensa la situación en la entrada de #Porlamar. Queman más cauchos y la aglomeración de vehículos en la E/S Nueva Cádiz exigiendo gasolina #InformacionEnDesarrollo #28Sept #NvaEsparta 11:32am pic.twitter.com/ZHbLyzPCyC — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) September 28, 2020

Otros sectores exigen gasolina

De igual manera, manifestantes trancaron la vía principal en las cercanías de la estación de servicio Rattan, pues desde el viernes permanecen realizando la fila para el combustible.

Asimismo, en la avenida Jóvito Villaba, a la altura de las estaciones de servicios: Los Robles, Texaco, Parque Costa Azul y al frente del Sambil, ciudadanos trancaron las vías y quemaron cauchos tras las fallas en la distribución de gasolina en sector.

#28Sep #NuevaEsparta #SinGasolina

Nuevamente varias zonas amanecieron con protestas. En las adyacencias del CC Sambil y en la E/S Nueva Cádiz los usuarios particulares cierran las vías y queman cauchos para exigir combustible pic.twitter.com/1VMcqLtndr – @ElPitazoTV — Reporte Ya (@ReporteYa) September 28, 2020

De manera extraoficial se dio a conocer a través de las redes sociales sobre la detención de al menos 6 ciudadanos que se encontraban en la protesta de la avenida Jóvito Villalba tras la escasez de gasolina.

Bajo la Lupa informó que los detenidos fueron trasladados hasta el comando de la GNB en Porlamar.

#Ahora EXTRAOFICIAL Se sabe de 6 detenidos de la protesta en la Av. Jóvito Villalba que fueron trasladados hasta el comando de la GNB en #Porlamar (Antiguo Conferry de #Porlamar) #NvaEsparta #InformacionEnDesarrollo #28Sept 11:43am — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) September 28, 2020

Otras de las protestas registradas en horas de la mañana de este lunes se desarrolló en el Municipio Península de Macanao. Los conductores trancaron la vía principal a la altura de la estación de servicio La Restinga para exigir el suministro de combustible en la isla.

#28Sep #NuevaEsparta #SinGasolina@BajoLaLupaInfo: Así está la entrada hacia #Macanao. Protestan cercanos a la E/S La Restinga. Particulares exigen que les surtan gasolina en la isla pic.twitter.com/itcVY9t3YV — Reporte Ya (@ReporteYa) September 28, 2020

En Los Robles ciudadanos sacaron colchones y cauchos a la altura de Nuevo Mundo, en San Fernando para protestar ante la deficiencia de los servicios públicos.

#Ahora En #LosRobles a la altura de Nuevo Mundo – San Fernando también están preparándose para protestar. Sacaron cauchos y colchones #28Sept #IslaDeMargarita #InformacionEnProgreso 9:30am pic.twitter.com/XSxPddPz1X — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) September 28, 2020

En El Guamache exigen gas doméstico

El medio digital Bajo la Lupa publicó en Twitter que la entrada de Chacachacare amaneció cerrada con palos y escombros, mientras que los vecinos de El Guamache protestaron en la entrada de la planta de distribución de gas Pdvsa para exigir gas doméstico y soluciones ante los constantes cortes eléctricos.

Minutos más tardes los funcionarios de la GNB y fuerzas de seguridad pernoctaron en el lugar con equipo antimotin. Sin embargo, los habitantes del sector continuaron con las denuncias.

#28Sep 8:38 am #NuevaEsparta @BajoLaLupaInfo: Siguen vecinos de #ElGuamache en la entrada de la planta de distribución de PDVSA Gas protestando. Hacen presencia cuerpos de seguridad con equipos antimotines pic.twitter.com/EYa2Ui0v6P — Reporte Ya (@ReporteYa) September 28, 2020

El gobernador de la entidad insular, Alfredo Díaz, se pronunció a través de las redes sociales para exigir respeto ante las protestas que se están generando en la región, además instó a los cuerpos de seguridad y a sus jerarcas a evitar el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas contra los neoespartanos que reclaman en las calles una mejor calidad de vida.

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! El pueblo de Venezuela sabe que @NicolasMaduro ya no está gobernando. Sin embargo Nicolás, te informo que tu desgobierno ha causado el colapso del sistema eléctrico en Nueva Esparta. Nuestra gente sabe que…#NuevaEspartaArrecha#NuevaEspartaNosUne pic.twitter.com/TYxEfUiEIL — alfreditodiaz (@alfreditodiaz) September 24, 2020

Foto: Twitter