Gonzalo Himiob: Gobierno usa la Ley contra el odio para criminalizar las protestas

La represión por parte de los organismos de seguridad del Estado no ha faltado en las protestas por fallas en los servicios básicos y la escasez de gasolina que se han registrado en el país en las últimas semanas.

En estados como Yaracuy, uno de los focos de manifestaciones, ha sido una de las regiones más afectadas al presentar uno de los índices más altos en detenidos.

Entre los presuntos crímenes que les adjudican a los imputados están la incitación al odio, lesiones a funcionarios de seguridad, daños a edificaciones públicas y posición de artefactos explosivos.

Gonzalo Himiob, director nacional de la organización defensora de derechos humanos Foro Penal, asegura a Efecto Cocuyo asegura que el Ministerio Público y los tribunales se fundamentan en “Ley contra el odio” para imputar a los detenidos en protestas, a pesar que viola el principio de legalidad.

“Se supone que esta ley es para luchar contra los delitos de odio, pero en la práctica no es en realidad una ley. Primero, porque no fue promulgada por la Asamblea Nacional. Segundo porque no cumple ese propósito. En realidad no es más que una herramienta para la represión de la disidencia y de la protesta”, dijo.

El director de Foro Penal asegura que la Ley contra el odio, que fue aprobada por la asamblea constituyente controlada por el chavismo, es utilizada como un mecanismo para criminalizar la protesta.

“Estas normas penales indeterminadas, abre la puerta a las interpretaciones arbitrarias y a que se enjuicie a las personas no por lo que en efecto hacen, sino por ser contrarios al poder”, resaltó Himiob.

Asegura que estas normas no están hechas para proteger al ciudadano ni a la sociedad, sino para la protección del poder por parte de las autoridades.

Según la organización Movimiento Vinotinto, hasta el 30 de septiembre de este año, se han registrado al menos 16 personas detenidas durante las protestas en el estado Yaracuy.