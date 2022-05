Anuncios de la Plataforma Unitaria: lo positivo y lo negativo, según analistas  

Tras reunirse en Panamá, la oposición que acompaña a Juan Guaidó anunció una serie de cambios, reglas internas de juego, primarias presidenciales para 2023 y la designación del dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Omar Barboza, como secretario ejecutivo de la plataforma unitaria.

Analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo ofrecieron una primera lectura del movimiento opositor, aunque de momento no se conoce con exactitud toda la normativa interna establecida. De entrada se advierte que la designación de Barboza, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional (AN) en 2018, no genera «mucho entusiasmo», pero se entiende el motivo de su selección.

Por otro lado, se expresan dudas sobre la verdadera «amplitud» de la Plataforma Unitaria y se señala que tiene desafíos importantes por delante.

«Agridulce»

Para la analista político-electoral, Eglée González Lobato, es positivo que la oposición se reúna y acuerde líneas de acción; sin embargo considera que el nombramiento de Barboza, si bien es un político con experiencia, no genera «entusiasmo» fuera de la coalición opositora.

«El problema es de credibilidad, de entusiasmo, cómo sustituir una política fracasada por una esperanzadora. Barboza tiene que mirar hacia la sociedad, agrupada, individualizada en la coordinación de factores para evitar la repetición de una película que ya vimos y no nos gustó», expresó.

Enfatizó en que además de generar un centro entre los partidos del antichavismo, el diputado de 2015 y la Plataforma deben evaluar cómo se van a relacionar con la ciudadanía para generar de nuevo confianza en la posibilidad de cambio. De lo contrario, advirtió, el gobierno de Nicolás Maduro quedará habilitado para hacerlo.

«El nombramiento de Barboza tiene un sabor agridulce. Es de recordar 2018, cuando la AN no avanzó en la lucha por la democracia. El país demanda un nuevo liderazgo político, con ideas frescas y la Plataforma Unitaria nos responde así», cuestionó el politólogo Enderson Sequera.

Como rasgo positivo destaca la experiencia del político y lo cree capaz de sentarse a conversar con cualquier partido dentro de la Plataforma Unitaria para buscar consensos.

Señaló también como positivo que Barboza no tendrá la vocería única en la Plataforma Unitaria y que antes de hacer anuncios debe mediar, a diferencia de lo que fue el rol, apunta, de Ramón Guillermo Aveledo y Jesús «Chúo» Torrealba en la Mesa de la Unidad Democrática.

Aveledo y Torrealba siempre fueron los únicos voceros. Esto no sucederá, en primera instancia, con Omar Barboza

«A Aveledo siempre se le relacionó con Primero Justicia y creo que está vez se busca evitar eso, que no sea el vocero de una sola tendencia», dijo.

En el punto tres de un breve comunicado divulgado por la Plataforma Unitaria este lunes 16 de mayo, se habla de la designación de Barboza «a los fines de coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad». Se indica además que estará acompañado en sus funciones por un equipo político y técnico.

Dudas

González-Lobato añadió que la Plataforma Unitaria debería diferenciarse de la que acudió a México, pues percibe que se «amalgaman». Advierte que la agenda de México debe ser la de todo el país y no debe confundirse el respaldo a la mesa con la simpatía o no por los partidos políticos de oposición.

«El memorando de entendimiento de México contiene siete puntos y es lo más extraordinario que hayan podido hacer el Gobierno y la oposición. El G4 ampliado, porque no lo veo como Plataforma Unitaria, no puede limitar el debate de las soluciones para el país a la situación política», sostuvo.

Agregó que los anuncios de la oposición no resuelven la duda de cómo se tomarán las decisiones entre los adversarios del chavismo por cuanto no se incluyen factores que tuvieron una votación importante en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.

«Estos anuncios no satisfacen ese debate ¿Es una refundación de qué? ¿Del G4 ampliado? Sigue siendo un problema de la oposición la toma de decisiones y con estos anuncios no queda resuelta», acotó.

Reglas de juego claras

Sequera recordó que la falta de reglas claras en la discusión y la toma de decisiones en el seno de la Plataforma fue lo que ocasionó que de 41 partidos que integraban la instancia solo quede el G4 (Acción Democrática, Voluntad Popular (VP), PJ y UNT) y seis partidos minoritarios que vienen sumando fuerzas como Encuentro Ciudadano, La Causa R y Convergencia.

«La Plataforma Unitaria no existe, la integramos pero nunca fuimos escuchados y luego fuimos excluidos, eso pasó a G4, luego G3 y ni entre ellos se contestan el teléfono», declaró el presidente de Alianza Lápiz, Antonio Ecarri, el pasado 24 de marzo. Dicha organización exige primarias presidenciales sin «exclusiones».

Comunicado de la Plataforma Unitaria sobre las últimas decisiones para avanzar en el cambio político y detener el sufrimiento de millones de venezolanos https://t.co/FJLEUC8k00 — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) May 16, 2022

En este sentido, Sequera señaló la importancia de que en esta oportunidad se rectifique para reconquistar la confianza ciudadana y llevar adelante las primarias presidenciales con éxito.

«Hacer anuncios de este tipo antes de hacer unas primarias, es un gesto en la dirección correcta, independientemente de los cuestionamientos válidos contra Barboza. Se necesitan reglas de juego claras y de un líder importante que las haga reconocer, si Barboza lo puede hacer será positivo», sostiene.

En el comunicado opositor se confirma que habrá primarias para escoger al candidato presidencial en 2023.

«A partir de este momento daremos inicio a un profundo proceso de consultas con todo el país a los fines de construir juntos este poderoso mecanismo para la escogencia de la candidata o candidato unitario», promete la instancia.