El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación de México, Gerardo Blyde, afirmó que «hay una alta probabilidad de que se reactive el mecanismo de México», este viernes 6 de mayo.

No obstante, señaló que para que se produzca está reactivación es necesario que «existan dolientes» que presionen a las partes a llegar a un acuerdo, en referencia a la sociedad civil venezolana.

Las declaraciones las ofreció en un acto que organizó el Frente Amplio para entregar propuestas de distintos sectores sociales a los delegados opositores con el objetivo de que se discutan en la mesa de negociación.

«Existe una alta probabilidad de que se reactive el mecanismo de México y de que podamos llegar a acuerdos si existen dolientes del proceso, convirtámonos todos en dolientes y presionemos a las dos partes para que logremos acuerdos«, declaró.

En su breve intervención también aseveró que el país no se va a arreglar si levantan las sanciones porque es necesario alcanzar un pacto de convivencia, a través de la negociación, para que se resuelva la crisis política.

Sobre el proceso que sigue en curso en la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, Blyde reiteró que esta investigación no es un tema que puedan negociar los delegados.

¿Cambios en la delegación?

Blyde descartó nuevamente que se incluya en la delegación opositora a nuevos actores.

Se refirió específicamente a dirigentes de partidos judicializados.

«No negocian quienes no están en conflicto, si usted está de acuerdo con una de las partes, por ejemplo con la parte que está en el poder y que tiene secuestrada las instituciones y la posibilidad de tener democracia, y acompañó a los partidos judicializados, usted no está opuesto a lo que está sucediendo y no puede pedir que lo representemos nosotros, a lo mejor los representa la otra parte», manifestó.

A pesar de su optimismo, el dirigente político no pudo poner fecha al regreso a México.

«Ojalá sea lo más pronto posible», indicó.

Representantes de la delegación informaron a Efecto Cocuyo que la negociación estaba «en terapia intensiva» en marzo de este año.

Incentivos para negociar

El Frente Amplio publicó, en un periódico que repartieron en el evento de este viernes, una entrevista en la que Blyde aborda lo que a su parecer pueden ser incentivos que contribuyan a sentar al chavismo en la mesa.

«Hay que insistir, casi que forzar, que los intereses identificados de parte del régimen para su propia seguridad y la de los suyos estén de manifiesto sobre la mesa de negociación como posibilidades de intercambio para un acuerdo que permita abrir hacia la democracia a Venezuela», manifestó.

El opositor además habla de la construcción de un «mecanismo auditado por un ente cuya secretaría ejecutiva será revisada por un organismo internacional ajeno a las partes» que tendrá como objetivo recibir y sistematizar las propuestas de los representantes de la sociedad civil.

La presión interna también tema de la entrevista, en este punto, Blyde respondió: «No le digo a la población venezolana que salga a marchar y enfrente la represión, creo que esos tiempos pasaron y nos costaron mucho, pero sí hay formas de organizarse para hacer sentir que le importa el país, la democracia y su vida y la de su familia».