Cabello presenta a la AN de 2020 cinco nuevas leyes para «reformar» sistema de justicia  

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en primera discusión la Ley de Reforma de la Ley del Sistema de Justicia, presentada por la Comisión Especial para la Revolución Judicial, presidida por Diosdado Cabello.

Durante un derecho de palabra en la sesión ordinaria de este 31 de mayo, en el Palacio Federal Legislativo, Cabello destacó que dicho instrumento legal no viene solo y que pronto se aprobarán cuatro leyes más: Ley de Carrera de Funcionarios del Sistema de Justicia, Código de Ética del Funcionario del Sistema de Justicia, Ley de la Inspectoría General de Tribunales y la ley de la Escuela de la Magistratura.

«No es una ley contra alguien en particular, el que crea eso es del viejo sistema. Está en el espíritu de lograr que el sistema de justicia comience a funcionar, en función de la justicia y no en función de poderosos, los que pueden pagar y los que pueden tener influencia», expresó con respecto a la Ley del Sistema de Justicia.

Alcalde de Guatire sigue en la mira

Aprovechó la oportunidad y el tema para advertir que no está olvidado el caso del alcalde del municipio Zamora (Guatire) del estado Miranda, Raziel Rodríguez, de Fuerza Vecinal, por ordenar el desalojo forzoso de personas, derrumbe de viviendas y destrozo de cultivos en el sector Villa Zamora 2021.

«La próxima semana presentaremos el informe de la comisión que investigó el caso de Guatire, donde campesinos fueron atropellados por un alcalde utilizando la Policía Municipal, cumpliendo órdenes de un empresario. Ese es el sistema que tenemos que cambiar; nosotros estamos empeñados en que haya justicia, que los responsables vayan ante la justicia, sea quien sea», recalcó.

Luego afirmó que por casos como ese «el sistema de justicia no funciona» y por ello existen inocentes presos y victimarios convertidos en víctimas, por lo que llegó la hora, dijo, de que la AN regule y apruebe leyes que permitan los cambios necesarios.

También citó como otro «logro» de la Comisión para la Revolución Judicial la salida de más de 29 mil personas (de 40 mil) recluidas en centros de detención temporal del país, bien sea hacia cárceles o para ser puestos en libertad con medidas sustitutivas.

No es maquillaje

Las nuevas leyes presentadas por Cabello se suma a las ya sancionadas leyes de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística; la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar; Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Penitenciario y la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Además , la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública y la Ley para la Atención Integral y Reparación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que dio pie a la designación de los nuevos magistrados.

El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, también intervino para asegurar que la reforma judicial no se trata de un «maquillaje de lo que está mal» sino de una «profunda revisión» del sistema de justicia para que los derechos humanos y del debido proceso les sean garantizados a los venezolanos en condiciones de igualdad.

ONG de derechos humanos venezolanas han alertado que dichas leyes no resuelven el problema de fondo de la violación de derechos fundamentales en el sistema judicial.

Más grupos de amistad parlamentaria

Durante la sesión fue juramentado el diputado de 2020 Ricardo Sánchez como nuevo miembro del Comité de Postulaciones Judiciales, en sustitución de Francisco Torrealba, recién designado ministro del Trabajo por el gobernante Nicolás Maduro.

Asimismo, prestaron juramento los integrantes de 18 nuevos grupos de amistad parlamentaria con diferentes países como Argentina (presidenta Blanca Eekhout), Colombia (Julio Chávez), Noruega (Alexis Rodríguez Cabello), Egipto (Saúl Ortega), Reino de los Países Bajos (Fernando Bastidas), República Dominicana (Timoteo Zambrano), Suiza (Rodolfo Sanz), Japón (Ricardo Sánchez) y Siria (Imad Saab Saab).

Igualmente fueron nombrados grupos de amistad parlamentaria para Portugal (presidido por Desirée Santos Amaral), España (Victoria Mata), Francia (Gilberto Jiménez), Unión Europea (Iris Varela), Parlamento Africano (Jesús Suárez Chourio, Canadá (Cristóbal Jiménez), Alemania (William Gil), Chile (Ricardo Molina) y Panamá (Rodolfo Crespo)

Rodríguez destacó que pese a las agresiones (sanciones internacionales), el Parlamento de 2020 con mayoría del chavismo tiende la mano para las mejores relaciones con los países.