Enero de 2023 fue un mes de protestas para Venezuela. Miles de docentes tomaron las calles para exigir públicamente la indexación del salario a la canasta básica y garantía de seguridad social. Este 9 de febrero se cumplen 30 días de manifestaciones y eventos sindicales en todo el territorio nacional.

Solo hasta el 17 de enero el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovsc) registró 400 movilizaciones en suelo venezolano por derechos laborales. Las concentraciones comenzaron el 9 de enero, cuando centenares de maestros se reunieron frente al Ministerio de Educación en el centro de Caracas y pidieron la renuncia de la ministra de esta cartera, Yelitze Santaella.

Los reclamos se intensificaron los siguientes días debido a que también se sumaron trabajadores de los sectores transporte, salud, petróleo, además de jubilados, pensionados y estudiantes. Sin embargo, hasta este 9 de febrero el Estado venezolano no ha ofrecido solución a las demandas que plantean los docentes y, en general, el resto del personal de la administración pública.

A la fecha, el sueldo mínimo venezolano permanece fijo en 130 bolívares que equivalen a 5 dólares de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). Así mismo, el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) sigue vigente, a pesar de las múltiples solicitudes de eliminarlo debido a que viola disposiciones contempladas en la contratación colectiva y en la ley.

Efecto Cocuyo registró decenas de concentraciones y a continuación presenta la cronología de las marchas y los pronunciamientos, así como los hechos más resaltantes de la oleada de protestas:

1️⃣ Las protestas iniciaron un lunes

El 9 de enero cientos de docentes acudieron a las puertas del Ministerio de Educación, en el centro de Caracas, para protestar por la reivindicación de sus derechos laborales. Fue durante el primer día de clases de 2023 en Venezuela. Durante la mañana de ese lunes exigieron la renuncia inmediata de la ministra de Educación.

Distrito Capital no es el único lugar en el que se registraron protestas del sector educativo. En Aragua, Carabobo, Yaracuy, Monagas, Apure, Mérida, Zulia, Sucre, Nueva Esparta, Cojedes, Bolívar, Barinas y Falcón también se organizaron concentraciones. Al finalizar el día, el Ovcs reportó 85 movilizaciones en todo el territorio nacional.

Las manifestaciones comenzaron el lunes 9 de enero en Caracas y otros estados del país

Docentes de distintas ciudades aseguraron haber recibido mensajes con una convocatoria a no acudir a las aulas ese segundo lunes de enero. Sin embargo, gremios de educadores explicaron que no llamaron a ningún paro a nivel nacional para inicios de año. Indicaron que era una opción que aún no se contemplaba en las federaciones.

Esa primera semana de enero hubo cinco días de protestas consecutivas en toda Venezuela. El 10 de enero los trabajadores y jubilados del bloque de transporte se concentraron por tres horas frente al Ministerio de Transporte, en el municipio Chacao, para exigir seguridad social y un aumento salarial calculado en dólares.

Jubilados cargan ataúdes falsos para protestar contra los bajos salarios y pensiones

Un día después, los manifestantes cargaron ataúdes falsos y cruces desde Parque Carabobo hasta la Defensoría del Pueblo en una caminata que llamaron «La marcha de los entierros». De forma simbólica, sepultaron el salario mínimo, así como los sistemas de educación y salud. Advirtieron que la crisis hacía insostenible trabajar para la administración pública.

Este mismo miércoles el magisterio venezolano se declaró en emergencia en un comunicado difundido en redes sociales. El sector público anunció una segunda semana consecutiva de protesta debido al silencio estatal.

2️⃣ La Iglesia católica apoyó la lucha docente

La crisis educativa fue también mencionada por miembros de la iglesia católica venezolana. El 14 de enero de 2023, durante su toma de posesión como superior provincial de los Jesuitas, el padre Alfredo Infante señaló que en el país hay un «deslave educativo» y recordó la crisis humanitaria compleja que vive la población. Llamó también al reencuentro y a no perder la esperanza.

Ese mismo día se realizó en Barquisimeto, estado Lara, la procesión de la Divina Pastora. En el evento el administrador apostólico de la Arquidiócesis de la ciudad, monseñor Víctor Hugo Basabe, recordó también la difícil situación que vive la nación y pidió orar por los profesores.

El 15 de enero, conocido como Día del Maestro en Venezuela, ocurrieron dos hechos importantes: la Federación Venezolana de Maestros (FVM) declaró al beato José Gregorio Hernández miembro honorable del gremio y el gobierno depositó un bono de 29 dólares al cambio del día para los maestros activos, mientras que a los jubilados se les transfirió lo equivalente a 20 dólares.

La noticia del bono gubernamental fue compartida rápidamente en redes sociales ese domingo mientras que la FVM organizaba una misa oficiada por el nuevo arzobispo metropolitano de Caracas, cardenal Baltazar Porras. El religioso reconoció la importante labor de los educadores en el país y llamó al diálogo para encontrar un punto de encuentro entre todos los sectores.

Al finalizar el día, el magisterio venezolano rechazó públicamente el dinero otorgado por el gobierno y advirtió que las movilizaciones no cesarían hasta que el gobierno de Nicolás Maduro ofreciera soluciones y se activara una discusión sobre las contrataciones colectivas.

Cardenal Baltazar Porras es nombrado arzobispo de Caracas el 17 de enero

La postura adoptada por la Iglesia católica fue criticada desde distintas esferas del chavismo, incluyendo a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Este último acusó a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) de constituir un «partido político». Frente a estas palabras, Baltazar Porras afirmó el 17 de enero que no intentaba entrar en conflictos con el Estado. «Cada quién que ocupe su puesto», aseveró.

3️⃣ Rechazaron aumentos menores a la canasta básica

Para el 18 de enero la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores se frente al edificio de la CTV en Bellas Artes, Caracas, e informó a los medios de comunicación que no aceptarían un aumento salarial menor al costo de la canasta básica, que para diciembre de 2022 alcanzó los 485 dólares según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

«Nicolás Maduro tiene una regla de oro que cumplir y es el artículo 91 de la Constitución. Hoy la canasta alimentaria supera en Venezuela los 300 dólares, no podemos aceptar menos de esa cantidad. Tampoco podemos seguir aceptando sueldos en bolívares porque la economía venezolana está dolarizada», apuntó entonces Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. También llamó a unificar criterios y crear una agenda organizada.

Un día más tarde, durante otra protesta, dirigentes sindicales denunciaron la presencia de colectivos o paramilitares en los alrededores.

4️⃣ Sectores se unieron el 23 de enero

El 23 de enero es conmemorado en Venezuela como el día en el que cayó la última dictadura del siglo XX en el país, cuando en 1958 Marco Pérez Jiménez fue obligado a abandonar el poder. El sector público eligió este día para concentrarse en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y marchar hasta el centro de Caracas.

En la movilización participaron miembros de las áreas de transporte, petróleo, educación y salud. Incluso los estudiantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU) se sumaron a la protesta y afirmaron que no abandonarían las calles hasta que el gobierno respondiera. Sindicalistas consideraron que el evento fue un éxito y afirmaron que más de 400 personas participaron en la manifestación.

Los manifestantes fueron seguidos de cerca por miembros de cuerpos de seguridad. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional (GNB) cerraron varias vías para evitar que la marcha se desviara. No obstante, ese lunes no se registraron irregularidades durante la actividad.

5️⃣ Una mujer preside ahora la FVM

La Federación Venezolana de Maestros actualmente tiene una nueva directiva, que se juramentó el pasado 25 de enero. Por primera vez en toda la historia de la organización, la principal dirigente es una mujer: se trata de la profesora Carmen Teresa Márquez, quien resultó presidenta electa en 2022.

Márquez se desempeñó por varios años como secretaria general de la FVM, puesto desde el cuál denunció continuamente la grave crisis por la que pasa el sistema de educación venezolano.

«Voy a integrarme a la Colisión Sindical y desde allí se van a hacer los planteamientos y las planificaciones de todas las actividades que, a partir de ahora, se van a realizar dentro del magisterio venezolano. El magisterio venezolano hay que caminarlo con una sola voz, no hay que ir a las divisiones. Yo apuesto a la unidad, a la unificación, no solamente magisterial sino de todos los sectores de trabajadores del país», dijo Márquez a los medios durante su juramentación.

6️⃣ El Alto Comisionado visitó Venezuela

Para finales de enero, la noticia de la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, a Venezuela causó que representantes del sector público solicitarán hablar con él. Trabajadores del sector público y sindicalistas protestaron el 26 de enero frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, para exigir que sus reclamos fuesen escuchados.

Ese día denunciaron que los voceros sindicales que lograron reunirse con Türk no representaban a los gremios que se mantenían en las calles desde el 9 de enero.

Al no recibir una respuesta inmediata a sus demandas, el personal de la administración pública volvió a las calles dos días después de la partida del alto comisionado.

«En las reuniones que mantuve con la sociedad civil, sindicalistas y jubilados, entre otras, me transmitieron con fuerza los problemas económicos a los que se enfrenta Venezuela, incluidos los relacionados con el salario mínimo y las pensiones, y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas, al restringir el disfrute de sus derechos a la alimentación, el agua, la atención sanitaria, la educación y otros derechos económicos y sociales», apuntó Türk en su informe de visita, el 28 de enero.

7️⃣ Los resultados del diálogo con la OIT

Finalmente, entre el 30 de enero y el 1 de febrero se cumplió la tercera ronda del llamado diálogo social entre sindicalistas, empresarios y autoridades estatales, con acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tuvo lugar en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.

Voceros denunciaron que organizaciones como la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), Únete y la Cutv fueron excluidos de la mesa.

El diálogo culminó sin un acuerdo para fijar un nuevo salario mínimo en Venezuela y fue duramente criticado desde distintos gremios.

El 1 de febrero la Coalición Sindical informó que no firmará acuerdo alguno sobre salario mínimo mientras no exista un encuentro efectivo con el gobierno de Maduro. Agregó que las protestas seguirán en el país.

Cinco días más tarde, el Colegio de Profesionales de Enfermería se pronunció a favor de las manifestaciones y denunció el hostigamiento de parte de cuerpos de seguridad a las principales voceras de los estados Barinas y Anzoátegui.

«¿Qué esperábamos nosotros que se diera en esta reunión de diálogo social con representación de los empresarios, del gobierno de Nicolás Maduro y de las centrales que representaron a los trabajadores?, que se atendiera la emergencia que se está presentando cuando hoy los venezolanos estamos con un salario diario de 0,22 centavos de dólar», dijo Ana Rosario Contreras el 6 de febrero.

Para este 9 de febrero, Carmen Teresa Márquez dijo en entrevista con Unión Radio que esperaban reunirse con la ministra de Educación y el ministro de Trabajo, para reactivar las discusiones sobre una nueva mesa de contratación colectiva. Hasta el momento no hay declaraciones de los resultados de estos encuentros.