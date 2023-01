Docentes en calles de Caracas piden a Ministra Santaella que renuncie

Docentes venezolanos se concentraron este 9 de enero frente al Ministerio de Educación, en el centro de Caracas, para protestar por la reivindicación de sus derechos laborales. Durante la mañana de este lunes exigieron la renuncia de la ministra de Educación de Venezuela, Yelitze Santaella.

Este lunes miles de escuelas en el país abrieron sus puertas para reanudar clases con una deserción de educadores que supera el 60 % a nivel nacional de acuerdo con cifras de la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Los bajos salarios y la falta de seguridad social, así como las violaciones a los contratos colectivos, causan que los profesionales abandonen las aulas, advierten gremios. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha ofrecido respuesta a ninguna de estas problemáticas.

«Exhortamos a la a la ministra de Educación a que renuncie si no puede incorporarnos a la mesa. Tan simple como eso, que se vaya. Esto que está pasando en Venezuela es prácticamente un paro patronal, porque cuando tú dejas al trabajador sin salario, sin poderse movilizar y sin alimentarse, estás obligándolo a no ir a trabajar», dijo Gricelda Sánchez, presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), a Efecto Cocuyo.

Agregó que los educadores convocarán asambleas permanentes en la calle y en las escuelas. Además, se plantea que los profesores se turnen por grados en las semanas para salir a manifestar su descontento por las condiciones del sector educativo.

Manifestantes también llamaron a un paro nacional para el próximo 26 de enero, debido al silencio del gobierno de Nicolás Maduro frente a sus reclamos.

«Hay una deuda pendiente del contrato colectivo anterior del 280 % y, aparte, no quieren honrar el artículo 89 de la Constitución que habla de la intangibilidad y la progresividad de los derechos contractuales. No han firmado la tercera convención colectiva y nosotros ya no descartamos ninguna forma de lucha, porque ya no aguantamos más la desidia», puntualizó Karina Bolívar, vocera del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez.

Protestas en todos los estados

Distrito Capital no es el único estado en el que se registraron protestas del sector de profesionales de la Educación. En Aragua, Carabobo, Yaracuy, Monagas, Apure, Mérida, Zulia, Sucre, Nueva Esparta, Cojedes, Bolívar, Barinas y Falcón también se organizaron concentraciones.

Con pitos, consignas y gritos al unísono afirmaron que sus sueldos no les alcanza más que para comprar medio kilo de queso y medio cartón de huevos. Actualmente el salario mínimo en Venezuela equivale a 7 dólares al cambio del Banco Central.

Irina García, profesora jubilada del estado Nueva Esparta, acudió a Caracas para participar en la protesta frente al Ministerio de Educación.

«En mi estado los profesores estamos trabajando con las uñas y las escuelas se están cayendo», afirmó a Efecto Cocuyo.

La manifestación de este lunes es la primera en la agenda de 2023 de los docentes. Afirmaron que no dejarán las calles y que se niegan a volver por completo a las aulas hasta que sus exigencias sean respondidas por el estado venezolano.