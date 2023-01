Carmen Teresa Márquez, primera mujer en dirigir la Federación Venezolana de Maestros

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) tiene oficialmente una nueva directiva encabezada por Carmen Teresa Márquez, presidenta electa de la organización y primera mujer en dirigirla. Este 25 de enero de 2023 las autoridades del gremio se juramentaron en su sede en Caracas y aseguraron que las protestas continuarán hasta que el gobierno de Nicolás Maduro dé respuesta a sus reclamos salariales.

«Voy a integrarme a la Colisión Sindical y desde allí se van a hacer los planteamientos y las planificaciones de todas las actividades que, a partir de ahora, se van a realizar dentro del magisterio venezolano. El magisterio venezolano hay que caminarlo con una sola voz, no hay que ir a las divisiones. Yo apuesto a la unidad, a la unificación, no solamente magisterial sino de todos los sectores de trabajadores del país», dijo Márquez a los medios.

Durante las últimas tres semanas de enero el sector público ha protagonizado decenas de protestas a nivel nacional por derechos laborales. El 23 de enero, miembros de las áreas de educación, salud y transporte marcharon desde la Universidad Central de Venezuela (UCV) hasta Parque Carabobo para exigir la indexación del salario a la canasta básica.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) hasta el 17 de enero se habían contabilizado 400 manifestaciones de maestros en todo el país.

Márquez expresó que su gestión está dirigida a rescatar las reivindicaciones laborales con las movilizaciones en la calle y las negociaciones con el Estado. Así mismo, expresó que buscará estrategias para que la FVM se actualice tecnológicamente.

Antes de resultar electa como presidenta, la profesora Carmen Teresa Márquez se desempeñó por varios años como secretaria general de la FVM, puesto desde el cuál denunció continuamente la grave crisis por la que pasa el sistema de educación venezolano.

El sueldo mínimo no cubre la canasta básica

Óscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) indicó que en Venezuela no hay un problema de escasez sino de poder adquisitivo. El sueldo mínimo en el país se ubica en 130 bolívares que equivalen a seis dólares según la tasa de cambio del Banco Central (BCV).

«Cada miembro de una familia necesita 100 dólares mensuales para poder comer y el doble de ello para cubrir los gastos esenciales», afirmó Meza. Expresó que el bolívar se ha devaluado de forma rápida lo que ha pulverizado el ingreso de los venezolanos.

El Cendas-FVM informó recientemente que en diciembre de 2022 la canasta básica se situó en 485,06 dólares, 10,19 dólares más de lo que costaba en noviembre. Sobre ello, Meza expresó que Venezuela está en camino a caer otra vez en una hiperinflación y añadió que hacer contratos colectivos con base en una moneda «destruida» no tiene ningún sentido, debido a que la capacidad real del salario no se va a recuperar de esta forma.

«Decretar aumentos salariales sin tener sustento en la producción, ni en las reservas internacionales ni en la riqueza no tiene ningún sentido. Porque se va a concluir en una nueva hiperinflación», comentó.

Meza apuntó que una solución es negociar salarios que estén ajustados de acuerdo con el tipo de cambio. No obstante, indicó que mientras el gobierno no aclare cuál es la situación real de las finanzas del país, no es posible saber cuál es la capacidad que tiene para pagarle a la administración pública ni llegar a un acuerdo entre las partes.

«El problema no es controlar los precios, sino la inflación. El sector privado ya paga entre 100 y 140 dólares», puntualizó.