Tres hechos políticos que reabren la puerta a la negociación en México

El retorno a México se ha construido -como ocurre en estos procesos- a través de contactos secretos. Algunas de esas reuniones, que trascendieron a la opinión pública, marcan hitos en la estrategia que busca reabrir la puerta a la negociación.

El lobby del gobierno estadounidense se explica en eventos como la invasión de Rusia a Ucrania que obliga al país del norte a reconsiderar sus intereses energéticos en la región. EEUU también intenta reducir la influencia rusa en el hemisferio, según expertos consultados por Efecto Cocuyo.

Aquí un recuento de los hechos que cambiaron la escena política venezolana y que abonan el camino de regreso a México.

El 5 de marzo, cuatro meses después de que el chavismo se levantara de la mesa de negociación, una delegación de alto nivel enviada por el presidente Joe Biden visitó Miraflores.

Estuvieron presentes Juan González, asesor de Biden, y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental; Roger Cartens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes; y James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela.

Por el chavismo estuvo Nicolás Maduro; Jorge Rodríguez, jefe de la delegación que representa al chavismo en México; y Cilia Flores, diputada y primera dama de la República.

La presencia de esta última cobra relevancia luego de que agencias internacionales informaran, este 17 de mayo, que entre las concesiones que hará EEUU para incentivar al chavismo a regresar a México está la eliminación de la sanción en contra de Carlos Erik Malpica Flores, un alto rango de Pdvsa y sobrino de Cilia Flores.

A partir de ese encuentro también se empezó a tejer la posibilidad de relajar algunas restricciones a Maduro, específicamente otorgar una licencia petrolera a la transnacional Chevron, un tema que los voceros de la Casa Blanca negaron, pero que el gobierno venezolano terminó confirmando.

Esta visita generó polémica en la opinión pública por el efecto deslegitimador que tenía sobre el líder opositor Juan Guaidó a quien EEUU reconoce como presidente interino.

Lo que sí admitió el asesor de Biden, Juan González, desde el inicio, fue que en Miraflores abogaron por la reactivación de la negociación en México.

El gobierno de Maduro liberó a dos estadounidenses como gestos de “buena voluntad”. Se trató de un exjecutivo de Citgo, Gustavo Cárdenas, y un turista cubano-estadounidense, Jorge Alberto Fernández.

Pero siguen privados de libertad otros cinco exdirectivos de Citgo: José Pereira Ruimwyk, Jorge Toledo, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano y Tomeu Vadell, y tres exmilitares estadounidenses.

Después de este primer contacto, lejos de anunciar el regreso a México, Maduro planteó el reformateo del diálogo. Esto en respuesta a lo que percibía como un incumplimiento de lo prometido por parte de EEUU, dedujeron analistas.

La administración de Biden también ha recibido peticiones de distintos grupos para que flexibilice las sanciones económicas a Venezuela y promueva la negociación. La primera misiva conocida está firmada por integrantes de una coalición de organizaciones de la sociedad civil que se denomina Foro Cívico.

Group of 25 Maduro opponents send letter to @POTUS urging the U.S. to ease sanctions and allow Western oil companies to return to Venezuela.



The signatories criticize "domestic political pressures" (i.e. Florida) that they argue has slowed Biden's tentative outreach to Maduro. pic.twitter.com/kO1FRF6DqS