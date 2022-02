Salvemos Venezuela: Intento de reactivar calles y «banderazo de salida» para 2024, según politólogos

El líder opositor Juan Guaidó, acompañado de algunos partidos y un sector del chavismo disidente, anunció la agenda Salvemos Venezuela con cuatro pilares fundamentales: retomar la organización y movilización, presión internacional, reimpulso del proceso de un acuerdo en México (negociaciones) y la convocatoria de un proceso de base para que el pueblo elija el liderazgo de las fuerzas democráticas.

Guaidó recalcó que no se trata solo de un slogan, sino de acciones para lograr elecciones presidenciales con garantías democráticas en el país y con ellas el cambio político.

Politólogos consultados por Efecto Cocuyo consideran que Salvemos Venezuela es un replanteamiento de estrategias trazadas desde 2019 para no perder el espacio político ganado por el gobierno interino y la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y tratar de reactivar la movilización, aunque no como plan conjunto de todas las fuerzas de la plataforma unitaria sino de una parte de ella.

Reavivar la movilización

«Con esta agenda, el gobierno interino y lo que queda de la AN busca mantener vivas las acciones políticas de la oposición que cuentan con el aval de la comunidad internacional sobre todo de Estados Unidos, reagrupar fuerzas con partidos como encuentro Ciudadano y Convergencia y sin algunos partidos del G4 como AD y Primero Justicia, lo que no quiere decir que le quitaron el apoyo a Guaidó sino que difieren en la estrategia, quieren ir a primarias», señala el politólogo Christian Rivas.

Asegura que se trata de un movimiento lógico, consciente de que el interinato ha bajado la intensidad en cuanto al apoyo interno y en un contexto donde la comunidad internacional tiene otros temas más urgentes que atender como la crisis en Ucrania, aunque se ha reafirmado el apoyo a la ruta negociada que se inició en México para solucionar la crisis venezolana.

«Es un cúmulo de acciones para no perder la movilización política. En estos días hemos observado protestas en el sector salud, educación, jubilados, se busca retomar la calle, que la presión interna agarre un nuevo aire», sostiene.

Tras la caminata del 12 de febrero por el Día de la Juventud, de la que estuvieron ausentes PJ y AD, Guaidó aseguró que las actividades de calle se mantendrían hasta lograr los objetivos. Convocó a estar «pendientes» el jueves 17 de febrero y el sábado 19 de febrero.

Abandono del mantra

«Parece apuntar a una suerte de banderazo de salida de las opciones para 2024 y un modo de salvar la cara ante las fallas y limitaciones de lo que ha sido el mantra tradicional. Es un abandono del mantra sin decir que se abandona, se mantienen unas cosas, cosas que no dependen de la oposición y cosas que dependen de la oposición unida y eso no lo está mostrando esa plataforma o apenas lo está mostrando parcialmente, es únanse en torno a esta estrategia pero no es una estrategia planificada», advierte el politólogo Guillermo Tell Aveledo.

El profesor universitario considera importante que se tenga en cuenta que el anuncio de Guaidó no es del gobierno interino sino de Voluntad Popular; es decir, de Guaidó en tanto político de un partido, no aislado de esa militancia partidista, de allí que no se muestra aliado con el resto del G4.

«No aseguraría que es marketing político, pero sí parece ser una acción muy limitada, uno de esos tantos anuncios del gobierno interino que como no tienen concreción política, concreción con los beneficiarios o socios, aliados políticos, puede quedarse simplemente en nada, no parece que está apuntando hacia un asunto unitario», opina.

Dirigentes de PJ y AD, como Juan Pablo Guanipa y Edgar Zambrano y el mismo Guaidó niegan ruptura, pero los primeros pujan por primarias reglamentadas para escoger al candidato presidencial de cara a las elecciones de 2024 o antes y en torno a dicho liderazgo reagrupar las fuerzas para derrotar al chavismo.

Reorganización antes que primarias

Para Rivas, antes de organizar primarias se debe tomar en cuenta que las condiciones son distintas a 2012 y el gobierno de Nicolás Maduro hará lo imposible para perseguir e inhabilitar candidatos. Enfatiza que se requiere de una especie de dirección nacional conformado por partidos y sociedad civil que actúe como cuerpo de toma decisiones, además de organizar las internas, y dibuje escenarios frente a cada obstáculo que se puede presentar en el camino.

«Lo que ocurrió en Barinas (elecciones del 9 de enero) es el mejor ejemplo de cómo comportarse electoralmente. Por eso el gobierno (de Maduro) no quiere elecciones libres. Se debe organizar una fuerza de resistencia política como coalición que trace el escenario uno, dos, tres y cuatro, que actué como gran elector en caso de que se inhabilite a un candidato y encarar lo que viene», agrega.

El mismo Guanipa reveló a Efecto Cocuyo que además de un reglamento de primarias, la plataforma unitaria trabaja en otro reglamento de una instancia colectiva que encabece la toma de decisiones ante lo que está por venir.

¿Guaidó adelanta campaña?

Como presidente del gobierno interino, Guaidó entre las opciones de candidatura presidencial, por lo que en medio del planteamiento de primarias surge la duda de si estaría adelantando una campaña para promocionarse con la plataforma Salvemos Venezuela.

«Viendo hacia unas potenciales primarias de la oposición, parece más cercano a eso (campaña electoral) lo cual es legítimo, pero lo hace de un modo velado porque está esa dualidad de que es gobierno interino, con los recursos del Gobierno interino, frente a otros adversarios dentro de la oposición que no tienen esa posibilidad, en todo caso para tratar de reforzar en torno a quién debe fortalecerse el liderazgo, sin tomar en cuenta el desencanto que lo afecta a él y a los otros líderes políticos», expresó Aveledo.

En este sentido, se pregunta si en caso de primarias, como parece apuntar, aunque no lo especifica, el cuarto pilar (renovación de liderazgos) de Salvemos Venezuela, habrá límites en el gasto en el que incurra el interinato en relación con dichas internas o si habrá reglas al respecto.

«El éxito de las primarias opositoras del pasado se dio porque había una estrategia previa a esas primarias y una alianza de reglas que permitía la coordinación, porque si no serán primarias en desconfianza y ese fue el fracaso de las primarias de 2006 que están en el fondo del barril del olvido, ese fracaso propició la MUD y las nuevas alianzas, ahorita no se tiene ni lo uno ni lo otro, digamos que la oposición está en una situación más difícil», dice.

Prevenido al bate

El intento de primarias de 2006, que buscaba definir la candidatura que enfrentaría la reelección de Hugo Chávez en las presidenciales de ese año, involucró a aspirantes a Miraflores como Julio Borges, Manuel Rosales y Teodoro Petkoff, entre otros. Ante el fracaso de la iniciativa, la candidatura se definió por encuestas y resultó favorecido Rosales.

Rivas apunta a que aspirar a la presidencia en elecciones es un derecho que tiene Guaidó, solo que en su caso coincide como presidente actual del Gobierno interino y como coordinador frente a la comunidad internacional, de la agenda de oposición para lograr el cambio político, negociaciones incluidas.

«Guaidó que viene de un proceso legítimo en la AN y como único viso de legitimidad que queda, está prevenido al bate y eso no tiene porqué ser recriminado ni resultar extraño, cualquier dirigente en su lugar también aprovecharía encabezar el interinato y ser a la vez candidato», asegura.