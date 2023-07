Qué pidió la Misión de Observación Electoral de la UE en 2021 y por qué el chavismo se opone

Después de las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que participó en el proceso hizo una serie de recomendaciones para futuros comicios.

Ya desde su presencia en el país y los recorridos que hicieron los distintos observadores desplegados, las fricciones con el chavismo se hicieron evidentes. Uno de los más críticos ante la presencia de la misión electoral en el país, fue Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El Consejo Nacional Electoral (CNE), después de negociaciones entre el gobierno y la oposición, firmó un acuerdo que permitió la observación europea para esos comicios, tras más de una década sin que hubiese una misión de ese tipo en territorio venezolano.

El día de las elecciones, la MOE-UE desplegó a 134 observadores en todo el país

Cabello contra la observación electoral

Desde el principio, Cabello atacó este trabajo. En junio de 2021 dijo que no le temían a los observadores, pero les dejó claro que no vendrían al país «a dar órdenes» sobre ese proceso, en el que se renovaron las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos regionales y cámaras municipales en todo el país.

«Ojalá aprendan a hacer elecciones también (…) por ejemplo, aquí no elegimos rey, por decir algo. No elegimos reyes aquí, hay en otros (países) donde designan reyes y nadie dice nada y se llaman democracia».

A medida que llegaron los representantes europeos, se instalaron y comenzaron sus recorridos, Cabello escaló las críticas a su papel.

El 9 de noviembre dijo: «Quiero denunciar públicamente una gente que vino dizque (supuestamente) de observadores a Venezuela, de la Unión Europea. Tengan cuidado con esa gente, esa gente no vino a hacer observación de ningún tipo. Ellos todavía se creen imperio y creen que nosotros somos colonia».

En un acto en el estado Anzoátegui los acusó de tener un informe preparado contra el gobierno: «El guion escrito sobre el ejercicio democrático que se desarrollará en Venezuela, el cual se basa en la desacreditación de todo el proceso comicial».

Una semana después, el 17 de noviembre, agregó: «Esa gente, me refiero específicamente a la Unión Europea, no sabe cómo son las campañas electorales en Venezuela, no saben cómo el pueblo chavista es capaz de defender hasta con los dientes la revolución».

Los comicios se realizaron en la fecha prevista. Solo Barinas fue un lunar y después una doble derrota para el chavismo. En la cuna del fundador de la revolución, Hugo Chávez, y tras 20 años de hegemonía, perdieron la gobernación dos veces. Primero, el 21 de noviembre cuando el opositor Freddy Superlano ganó y después en enero. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia anuló los resultados, desconoció el triunfo del exparlamentario de Voluntad Popular y ordenó repetir las elecciones.

Cabello fue el más feroz de los críticos contra los observadores europeos casi desde que llegaron a Venezuela

Aunque la Contraloría General de la República inhabilitó a la esposa de Superlano y al exdiputado Julio César Reyes, se postuló finalmente a Sergio Garrido, de Acción Democrática, que se impuso en la repetición de las elecciones el 9 de enero de 2022.

Te explicamos: Misión de la UE: Falta de independencia judicial afectó transparencia de elecciones

Qué dijo la MOE-UE

El informe preliminar de la Misión Electoral generó más resquemor en el chavismo. De Diosdado Cabello las críticas pasaron a Nicolás Maduro, el gobernante del país.

El mandatario también los acusó de ser unos espías el 28 de noviembre, una semana después del proceso comicial.

“Bastante horas tienen en sus videos de su labor de espionaje (…) No eran veedores internacionales, eran espías de la Unión Europea”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores les retiró el visado a los pocos observadores que quedaban en el país y salieron el 5 de diciembre de 2021 sin hacer ruido. No hubo confirmación oficial, ni del CNE ni de la Cancillería, pero los conminaron a marcharse. Incluso no les permitieron volver para presentar su informe final que se hizo de forma virtual y ya con el rechazo generalizado y oficial de Miraflores.

Independencia del TSJ y CNE, suprimir inhabilitaciones políticas arbitrarias y campaña educativa al elector recomendó la MOE-UE en su informe final

La jefa de la Misión, Isabel Santos, presentó sus conclusiones preliminares en las que a pesar de reconocer avances al comparar los comicios con procesos anteriores, criticó la falta de independencia judicial, las inhabilitaciones políticas y el desconocimiento del triunfo de Superlano en Barinas.

Asimismo fustigaron la instalación de los puntos rojos cercas de los centros de votación, pese a que el CNE los prohibió, y condenaron los señalamientos de Diosdado Cabello contra la oposición y el rector del CNE, Roberto Picón.

“La presencia del vicepresidente del Psuv (Diosdado Cabello) en los medios de comunicación estatales e incluso contra un rector del CNE va contra los estándares internacionales de cobertura imparcial de los medios de comunicación estatal durante los períodos electorales”, explicó Santos.

Te puede interesar: Diez claves del informe final de MOE-UE sobre las elecciones del #21Nov

Que pasó después

La MOE-UE debía volver a Venezuela, como se acordó con el CNE en el memorando que firmaron en el mes de julio. Esto no ocurrió y el informe final, de 88 páginas, fue más duro con las condiciones electorales en el país.

Destacaron que esas elecciones «se consideraron como un posible primer paso hacia un amplio acuerdo político sobre las condiciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones democráticas aceptadas por todas las partes y avanzar en la reinstitucionalización del país».

Hablaron de «deficiencias estructurales«. De ellas destacaron:

1️⃣ Falta de seguridad jurídica que derivó en inhabilitaciones y repetición de elecciones en Barinas.

2️⃣ La entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral de partidos a facciones internas minoritarias.

3️⃣ El amplio uso de recursos del Estado en la campaña.

4️⃣ Acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación.

Una de las observaciones más contundentes fue la siguiente: «La falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho comprometen la igualdad de condiciones y la imparcialidad y transparencia de las elecciones».

Reconocieron la labor del CNE, porque a pesar de tener tres rectores ligados al chavismo y dos a la oposición, se mejoraron las condiciones técnicas para unos mejores comicios.

De la Ley Contra el Odio, que recomendaron derogarla, la señalaron de frenar la campaña para candidatos de oposición y de provocar «censura en línea» en medios de comunicación digitales.

Hicieron 23 recomendaciones, pero siete de ellas las consideraron las más importantes y son las que anteriormente se nombran.

María Corina Machado calificó de «inútil» la inhabilitación política por un período de 15 años que pesa sobre ella. Foto Efe/ Miguel Gutiérrez

En 2023: primarias, inhabilitaciones y ataques

Sin embargo, casi dos años después las condiciones en el país son otras. El CNE, que se escogió con un amplio consenso en mayo de 2021, quedó descabezado. Los rectores ligados al chavismo (Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, Leonel Párica, Gustavo Vizcaíno, Carlos Quintero, Saúl Bernal, Francisco Garcés y Rafael Chacón) renunciaron a sus cargos en junio pasado.

Con apenas dos rectores principales, tras la renuncia previa de Tania D’ Amelio, que en 2022 fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Poder Electoral quedó acéfalo. Ante esta crisis forzada, los funcionarios vinculados a la oposición, Roberto Picón y Enrique Márquez, también pusieron sus cargos a la orden varios días después.

La Asamblea Nacional que domina el chavismo desde las parlamentarias de 2020 comenzó un nuevo proceso para nombrar nuevos rectores (5 principales y 10 suplentes) en el Poder Electoral.

La oposición, agrupada en la plataforma unitaria democrática, decidió ir a primarias para escoger al candidato presidencial que espera se mida a Nicolás Maduro en 2024. Durante meses buscaron acercamiento con el CNE y estaba en puertas la asistencia técnica del ente comicial para el proceso de 22 de octubre.

Pero la renuncia de los rectores dinamitó esta posibilidad y llevó a que las internas sean autogestionadas.

Además, las inhabilitaciones que ya cuestionó la Misión Electoral en noviembre de 2021 volvieron a escena, cuando la Contraloría General de la República, por intermedio de un tercero, sancionó a la candidata María Corina Machado con una pena de 15 años que le impide presentarse a cargos de elección popular.

Volvieron las críticas a esta decisión desde diferentes lugares y entre ellas las de Unión Europea y la Eurocámara con duras palabras por este tipo de medidas.

Te contamos: Jorge Rodríguez cierra la puerta a observación electoral de la Unión Europea en Venezuela

Qué dijo Jorge Rodríguez sobre la UE

La respuesta del chavismo la dio el jueves el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez: «Josep Borrell (alto comisionado de Exteriores de la UE) aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. No van a venir, violaron el acuerdo que firmamos con ellos, lo violaron», dijo eufórico en una sesión en el Palacio Federal Legislativo.

Acusó a Europa de esclavizar a personas, de genocidio contra los indígenas y de ser colonialistas.

«Nos han mandado emisarios pidiéndonos por favor ser invitados como observadores d elas elecciones de 2024. Formalmente le decimos que no tenemos tiempo. No vuelven por groseros, por colonialistas», agregó entre aplausos de la mayoría de diputados del chavismo.

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió sobre esta decisión.

«Sigue consolidándose el camino para otras elecciones presidenciales sin garantías en Venezuela», expresaron en Twitter el 13 de julio. Recordaron el incumplimiento de las recomendaciones que hizo la MOE-UE y expresaron que «los venezolanos tienen derecho a unas elecciones justas, libres y democráticas».

El Observatorio Electoral Venezolano, una ONG que hace seguimiento a las condiciones electorales, expresó su preocupación por estas palabras de Rodríguez.

«En el OEV recibimos con preocupación esta declaración, porque añade un nuevo obstáculo a la ruta electoral. La observación electoral es una herramienta fundamental en la tarea de procurar la mejora continua de los procesos electorales y es también un indicador importante de calidad democrática», expresaron.