Misión Electoral de la UE recomienda derogar la Ley del Odio y darle independencia al CNE

Tras no recibir respuesta del gobierno de Nicolás Maduro sobre el regreso de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) al país, la jefa del grupo, Isabel Santos, presentó vía Internet el informe final de las megaelecciones regionales del 21 de noviembre de 2021.

Santos aclaró que no recibieron expresamente la negativa de Miraflores para que la Misión ingresara de nuevo a Venezuela, solo que no recibieron respuesta oportuna y el informe debía ser presentado en el lapso establecido por el grupo de expertos. El Poder Electoral tampoco respondió.

«Tengo una fuerte expectativa de que este informe pueda servir para que se mejoren los futuros procesos electorales en Venezuela. Servirá para que muchos de los problemas que aun permanecen sean corregidos, estamos abiertos a colaborar con las autoridades para que estas modificaciones ocurran. Podemos colaborar con este proceso», aseguró Santos.

Pese al rechazo de la administración de Maduro y voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a las recomendaciones que ya había adelantado la Misión tras las elecciones, Santos manifestó su confianza en que se retomará el diálogo entre la UE y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

También hizo votos para que el proceso de negociaciones de México se retome y contribuya a que no se pierda el esfuerzo logrado a partir de la observación de la MOE-UE y con una «verdadera reforma electoral» en Venezuela.

Algunas «luces»

Entre lo que llamó «luces» del proceso electoral del 21 de noviembre, destacó la conformación «menos desequilibrada» del CNE y la realización de varias auditorías en diferentes etapas del proceso, así como una «actualización más amplia del Registro Electoral».

La jefa de la MOE-UE ratificó las recomendaciones que se hicieran el 23 de noviembre, dos días después de los comicios regionales, tales como la separación de poderes para garantizar unas elecciones transparentes. Cuestionó la falta de seguridad jurídica, evidenciada en las inhabilitaciones (27) que calificó de arbitrarias, de candidatos, así como la entrega de tarjetas electorales partidistas a «corrientes minoritarias» de organizaciones con fines políticos.

Indicó además que se debe garantizar una «correcta cobertura» de las campañas electorales, en especial en los medios del Estado venezolano, en alusión al desequilibrio informativo a favor de los candidatos del chavismo y el uso de recursos públicos. En este sentido, se sugiere dotar al CNE de un mayor poder sancionatorio ante las infracciones.

Recomendaciones prioritarias

Acotó que de 23 recomendaciones que refleja el informe de la MOE-UE para futuros procesos electorales, tres son consideradas prioritarias por la Misión. La primera: garantizar la independencia del Poder Judicial para que no interfiera en las decisiones del Poder Electoral, cuya autonomía debe ser respetada igualmente.

La segunda: mejorar la facultad de la Contraloría General de la República para que quienes resulten afectados por inhabilitaciones puedan ejercer su derecho a la defensa y reciban respuesta oportuna sobre los procesos en su contra. Advirtió que las fallas al respecto, afectaron los derechos políticos de los candidatos.

La tercera: Realizar campañas educativas dirigidas al elector, enfocadas en la confianza, integridad y secreto del voto. Otra sugerencia apunta a mejorar la capacitación de los miembros de mesa que presten funciones en comicios, especialmente en lo que se refiere a sus competencias, incentivos y sanciones.

Otra de las recomendaciones a las que Santos hizo alusión tuvieron que ver con la derogación de la Ley Contra el Odio para evitar violaciones a la libertad de expresión y de información.

Sin comentarios sobre Barinas

Santos recordó que la observación electoral de la Misión abarcó desde el 14 de octubre al 5 de diciembre de 2021, con la participación de 134 observadores en los 23 estados más el Distrito Capital, por lo que no se incluye la repetición de la elección al cargo de gobernador de Barinas, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el 9 de enero de 2022, más allá de la sentencia del 30 de noviembre de 2021.

«No me voy a pronunciar sobre lo que ocurrió en Barinas, que es algo que no debería haber ocurrido pero ocurrió», respondió Santos al ser consultada posteriormente en la ronda de preguntas.

Aclaró igualmente que el informe final no legitima o desaprueba las pasadas elecciones y que el objetivo solo es ofrecer recomendaciones para mejorar futuros eventos electorales. El documento fue entregado al CNE este lunes 21 de febrero para que sea evaluado y luego esperan, comentó, establecer algún contacto el Poder Electoral para conversar al respecto.

Igualmente adelantó, seguirán en contacto con representantes de la sociedad civil y partidos políticos venezolanos. Descartó cualquier encuentro con el gobierno de Maduro para tratar el informe, puesto que subrayó, el interlocutor entre la MOE-UE y el Estado venezolano, es el CNE.

«Fue un hecho clave que hayan invitado a la UE a observar las elecciones, tras 15 años (…) Ha sido un honor haber servido de esta forma a la democracia, a la UE y a las venezolanas y los venezolanos», afirmó.

Finalizada la rueda de prensa, se dijo que el informe es público, por lo tanto la prensa como la ciudadanía en general tendrán acceso completo.