Merchán considera que Alberto Fernández no será aliado de Guaidó pero tampoco de Maduro

El abogado y analista internacional, Daniel Merchán, aseguró que el reciente triunfo de Alberto Fernández en Argentina representará un cambio en la política exterior de ese país hacia Venezuela, pero aunque no será un aliado de Juan Guaidó tampoco lo será de Nicolás Maduro.

Así lo señaló este jueves 31 de octubre durante la entrevista del programa Con La Luz que condujo la periodista Ibis León.

Para Merchán “Juan Guaidó no ha perdido totalmente un apoyo, pero tampoco ha ganado un aliado Nicolás Maduro. Creo que Alberto Fernández ha mostrado más moderación que la propia Cristina Kirchner, lograron esta alianza únicamente para lograr la victoria de la izquierda en Argentina”, afirmó.

Consultado sobre lo que ocurrirá con la embajadora de Guaidó, Elisa Trotta Gamus, explicó que Fernández retirará ese reconocimiento que le otorgó el presidente saliente Mauricio Macri, quien tendrá una posición importante ahora desde el Congreso y la oposición.

“Lamentablemente esa representación diplomática no queda clara frente al Estado argentino y va a tener que ser retirada, más aún por la distorsión que vive Venezuela con dos presidentes, dos asambleas y dos tribunales. Lo más probable es que la representación diplomática de Juan Guaidó en Argentina vuelva al territorio venezolano o sea designada a otro país”, reiteró.

Merchán dijo que la migración venezolana en el país suramericano tiene peso e incide en la opinión pública, por lo que el nuevo presidente tendrá que ser cuidadoso con el accionar a la comunidad venezolana en su nación y en el resto donde se encuentran. “La migración venezolana se vuelve una masa más crítica en relación a los distintos países en donde están”.

Cambios determinarán presión internacional

Pero no solo es Argentina donde hay cambios políticos. En Colombia las elecciones regionales provocaron el debilitamiento que sufrió el presidente Iván Duque y Álvaro Uribe con su partido el Centro Democrático; los resultados de la primera vuelta presidencial en Uruguay, donde a pesar de que la izquierda ganó, los factores de la oposición se unieron y pudieran dar una sorpresa en el balotaje.

Para el internacionalista esto repercutirá en el papel que jugará en los próximos meses el Grupo de Lima sobre Venezuela y la presión internacional que es limitada y cómo la ejercerán en el futuro.

“Hay que ver cómo queda el tablero regional con los cambios que se vienen dando; en Uruguay ganó en primera vuelta la izquierda, pero se unió la derecha y podíamos estar hablando de una especie de enroque que se pierde Argentina (apoyo hacia la oposición en Venezuela) pero se puede ganar Uruguay”, opinó.sebsti

Recordó que el Grupo de Lima ha tenido una posición enfática en denunciar la violación de derechos humanos en Venezuela, la situación de los presos políticos y las elecciones libres en el país como la única salida para un cambio, que entendida por estos países pasa por una negociación entre el chavismo gobernante y la oposición.

“Hay que esperar todos estos cambios para ver la posición final que tendrá el Grupo de Lima frente a Venezuela, que ha tenido posición muy clara sobre la violación de los DDHH; elecciones libres, liberación de presos políticos, y creo que seguirán insistiendo mientras no cambie el juego en el tablero internacional”.

Demandas sociales en Chile

Al hablar del caso chileno, sostuvo que a pesar de sorprender a muchos son el resultado de las demandas sociales de antigua data como la gratuidad de la educación, una constituyente y reformas económicas. Pero añadió que es difícil para el presidente Sebastián Piñera obtener buenos resultados sino se soluciona la crisis a corto plazo.

Esto en especial porque las protestas y los manifestantes no tienen una vocería clara ni un liderazgo determinante. “Esta es una masa que no es controlable porque no tiene una vocería… para Piñera esto tiene un alto costo político de no resolverse la situación lo más antes posible”.

Además, recomendó a los venezolanos mantenerse a la expectativa y lejos de la confrontación que ocurre en Chile, ya que ha sido un país donde han sido bien recibidos.

“Lo mejor es mantener cierta distancia de esto que está sucediendo en Chile y esperar cómo suceden los acontecimientos”, resaltó.