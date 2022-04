«Encuentro Ciudadano participará en cualquier proceso de medición interna» dice Delsa Solórzano sobre primarias

La dirigente de Encuentro Ciudadano (EC), Delsa Solórzano, afirmó que la organización política participará en cualquier proceso de medición interna que se organice en la oposición para escoger al próximo candidato presidencial.

«Para cualquier proceso de medición interna Encuentro Ciudadano va a participar, nos vamos a contar, no tengamos la menor duda, en los términos en que juntos acordemos», expresó la diputada de 2015 en rueda de prensa, este miércoles 20 de abril.

Pese a que señaló que la organización política sí cree en la necesidad de una medición interna y de la renovación del liderazgo opositor en Venezuela, no la llama primarias para evitar contribuir con la «narrativa de normalización» que se promueve desde Miraflores.

«Yo no la llamo primarias porque nosotros no vamos a contribuir con la agenda de normalización del régimen. Porque hablar de primarias es ponernos en una agenda electoral donde todo está chévere y normal y donde tenemos el mejor CNE. Eso no es verdad, es mucha la lucha que hay que dar para lograr un proceso de elecciones libres, justas y verificables donde el ciudadano pueda votar, elegir y tener garantías del voto secreto», recalcó.

Insta a consultar reglamento

Encuentro Ciudadano, al igual que Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, Voluntad Popular, Copei, Convergencia, Proyecto Venezuela y Movimiento por Venezuela, tiene representación en la comisión que trabaja actualmente en un reglamento de primarias tanto presidenciales como para otros cargos de elección popular.

Solórzano declinó hablar sobre si hay avances en dicho reglamento y si EC participará con precandidatura propia, no sin dejar de advertir que «no cree» en reglamentos no consultados.

«Debe haberlo (un reglamento) y consultarse con muchísimos sectores y con mucha gente para que sea un reglamento de la gente», instó.

Previamente, el nuevo integrante de EC y presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU- UCV), David Sosa, reprochó que se esté hablando de candidaturas para unas elecciones presidenciales que ni siquiera tienen fecha precisa. Señaló que hay que estar en la calle, reclamando y buscando soluciones a los problemas de los venezolanos.

Sosa salió recientemente de Voluntad Popular tras denunciar falta de democracia interna y asumió la coordinación nacional de secretarios políticos de EC. Junto a él se sumaron otros tres jóvenes de la FCU-UCV y uno de la Universidad del Zulia.

Rechaza carta de los 25

Solórzano rechazó además la carta firmada por 25 integrantes de la sociedad y civil y el sector privado en la que solicitan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impulse la negociación en Venezuela, pero que algunos sectores dicen que pide expresamente levanten las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Dijo que atribuirle la situación del país a las medidas restrictivas «es una burla a los venezolanos» y recordó que son el único un instrumento del mundo del mundo democrático para expresar su desacuerdo ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

«Es lo mismo que decirle a la gente que no vale la pena luchar por la democracia cuando tiene hambre, usted tiene hambre porque no hay democracia, tenemos la obligación de luchar para que haya democracia y y la libertad», subrayó.