Prosperi le responde a Guaidó: AD sí presentará candidatura presidencial  

Dirigentes del partido Acción Democrática (AD), liderado por Henry Ramos Allup, continúan de gira por todo el país para organizar sus estructuras regionales de cara a futuros procesos electorales en Venezuela y promover la realización de primarias opositoras en las que se escoja una candidatura presidencial unitaria.

Durante los últimos días la dirigencia adeca recorrió los estados Amazonas, Apure y Guárico para completar 21 entidades, de acuerdo con un comunicado de prensa. Tras culminar las últimas visitas, el secretario de organización nacional de AD, Carlos Prosperi, advirtió que la tolda blanca se aproxima a presentar su opción presidencial para medirse en las primarias.

Cuestiona «agendas ocultas»

Sobre el tema de la candidatura presencial, el presidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó, criticó este viernes 25 de marzo que ya se esté hablando de definir una opción para Miraflores.

Insiste en que antes se debe presionar por lograr comicios libres y transparentes y consolidar la unidad.

«No es momento de hablar de candidaturas, no es momento para los egos ni la soberbia, hay que hablar de unidad y de una alianza. ¿o es que una persona está por encima de Venezuela?, el acuerdo es por la fecha de elecciones presidenciales», expresó el líder opositor durante un acto de la agenda Salvemos Venezuela.

La declaración no gustó a Prosperi, quien considera que es momento de hablarle con la verdad a los ciudadanos y organizarse para que la oposición recupere Venezuela en el 2024.

«Por ahí vemos decir que no es momento de pensar en candidaturas sino de salvar Venezuela. Ojalá dejen de pensar que son mesías y ayuden a organizar a nuestra gente, sin comandos de campañas ocultos ni utilizando plataformas paralelas; que se dediquen a recorrer cada rincón de Venezuela. Ya basta de agendas ocultas, llegó la hora de hablarle con la verdad a nuestro pueblo y organizarnos porque en el 2024, unidos en una gran Coalición Democrática, vamos a recuperar nuestro país», respondió.

«Los adecos no pedimos dádivas»

Prosperi advirtió que AD no presenta candidato presidencial propio desde hace 23 años, racha que afirma se romperá para los comicios presidenciales de 2024, previas primarias opositoras.

«Después de 34 largos años en los que AD no elige un presidente, el partido va a presentar una candidatura. Los adecos no pedimos dádivas, los adecos nos vamos a medir en primarias para elegir al candidato presidencial (…) Si hubiésemos presentado candidato a lo mejor el Psuv no estuviera hoy en el poder», dijo.

Hasta ahora el único dirigente que ha expresado directamente su decisión de medirse por Miraflores es Antonio Ecarri de la Alianza del Lápiz. Desde AD se ha mencionado a su secretario general, Henry Ramos Allup, sin embargo, el exdiputado nacional aseguró «que no ha abierto la boca» al respecto.

Crisis de servicios públicos

Sobre la gira regional, Prosperi mencionó que el interior del país vive una situación crítica por la agudización de fallas del servicio eléctrico, la escasez de gasolina, la falta de agua potable y la ineficiencia en el servicio de recolección de desechos sólidos.

«Ya basta de improvisar, Venezuela necesita un gobierno decente, que le duela la gente, conozca la realidad que atraviesa cada estado y municipio del país, porque una cosa es que te cuenten las penurias y otra cosa es vivirlas», agregó.