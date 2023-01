Diosdado Cabello: oposición paga «errores» con división

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello desestimó la extensión por un año más de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y advirtió que el único Parlamento en Venezuela es el que preside Jorge Rodríguez y se instala en el Palacio Federal Legislativo.

«La Constitución no habla de figuras distintas. Yo sigo retando, el que me encuentre en esta Constitución la palabra Estatuto (de Transición) a ver si aparece o gobierno interino. Nosotros no inventamos nada, no necesitamos que venga Estados Unidos a designar presidente aquí en Venezuela ni a reconocernos, solo necesitamos al pueblo de Venezuela», expresó en la primera rueda de prensa del Psuv de 2023.

Aseguró que luego de la eliminación del gobierno interino nadie quiso asumir el Parlamento opositor, mientras siguen «engañando» a sus propios seguidores.

«Al final pusieron a unas señoras que viven fuera de Venezuela, perseguidas según ellas, pero esos mismos perseguidos son los que cada vez que hay elecciones se presentan en Venezuela como candidatos y no pasa nada ¿Recuerdan a Tomás Guanipa? Que estaba en el exilio, perseguido y vino como candidato a la alcaldía de Libertador, así son, perseguidos por nadie, es la fantasía de Narnia», fustigó.

Se refirió directamente a la actual presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera y la recordó como miembro de la Causa R para relatar que le sorprendió verla luego, militando en Primero Justicia. «Tú no cabes en ese partido», comentó que le previno, por ser mujer y de tez morena, en alusión a un supuesto carácter «racista» y «misógino» de la tolda aurinegra, hoy presidida por María Beatriz Martínez.

Fracaso

Cabello también recordó que el mandato de la AN de 2015 era desplazar a Nicolás Maduro del poder seis meses, al margen de la Constitución y que fracasaron. Recalcó que la Carta Magna tampoco establece que el Parlamento se reúna vía Zoom ni que los diputados suplentes se incorporen junto a los principales, como ocurre en el legislativo de mayoría opositora.

«Errores tras errores y de los errores en política, o se aprende y ellos no van a aprender, o se pagan y los están pagando divididos, fraccionados. Inventaron una serie de cosas, pensando que el supuesto apoyo de EEUU les iba a durar toda la vida. EEUU se da cuenta de lo ineptos que son, que son un barril sin fondo que toda la plata que meten allí se la roban», advirtió.

Se preguntó dónde está el dinero que EEUU destinó para ayuda humanitaria en Venezuela y él mismo respondió: «se la robaron». Dijo en alusión a la investigación del ministerio Público sobre supuesta corrupción en el Consejo de Administración y Protección de Activos que los miembros del interinato deben rendir cuentas y aseguró que no se trata de venganza sino de justicia.

Este lunes 9 de enero, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab informó sobre la solicitud de orden de aprehensión por «usurpación de funciones» contra las diputadas de 2015 en el exilio, Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, quienes conforman la junta directiva de la AN con mayoría opositora. Saab recalcó que ese Parlamento culminó su período el 5 de enero de 2021.

Juramentación de equipos regionales

Sin precisar si ya culminaron la designación de los equipos parroquiales, municipales y estadales del Psuv, cuyas postulaciones por parte de la militancia se hicieron el 12 noviembre, Cabello mencionó que en los próximos días se harán las juramentaciones en los respectivos estados.

Ante la demora y la falta de información oficial, dirigentes locales de la tolda en Caracas y Zulia manifestaron a Efecto Cocuyo su preocupación porque no se respeten las propuestas para la conformación de dichos equipos, emanadas desde las asambleas de las Ubch y se impogan las líneas de los líderes nacionales del Psuv.