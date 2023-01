AN de 2015 solo tendrá representación diplomática en cinco países dice Dinorah Figuera

La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Dinorah Figuera aseguró que el objetivo de la nueva directiva conformada por tres diputadas en el exilio, no es «desaparecer» el Parlamento con mayoría opositora que aprobó la extensión de su mandato por un año más.

En rueda de prensa vía Zoom, informó que este martes 10 de enero iniciará funciones la Comisión Delegada del legislativo extendido, pero la nueva ruta, destacó, es convertirse en una plataforma política de apoyo a las elecciones primarias, consolidar la unidad, defender activos en el exterior y ejercer representación internacional para «rescatar» apoyo y protagonismo.

Llamado a Voluntad Popular

«La AN se conforma como una plataforma política de apoyo a la recuperación de la democracia, unidad, apoyo a México, a los migrantes. Pedimos el voto de confianza, estamos afuera, pero somos diputadas y tenemos la institucionalidad para actuar. El llamado es a los partidos a que nos acompañen en la gestión», expresó la parlamentaria del partido Primero Justicia (PJ).

Reiteró que como táctica política ya no era conveniente mantener la figura del gobierno interino y aseguró que «como último órgano legítimamente constituido», la AN de 2015 tiene el objetivo de seguir trabajando por una transición política en el país mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres.

Llamó a Voluntad Popular (VP) partido del expresidente interino Juan Guaidó que salvó el voto en la elección de la nueva junta directiva de la AN de 2015, a tener «voluntad política» para que la oposición le «regale» al pueblo la unidad de los factores políticos que tanto reclama. Aseguró que a diferencia de quienes dirigen VP, militantes de dicha tolda le han expresado apoyo.

Pidió que la directiva conformada además por Marianela Fernández de Un Nuevo Tiempo y Auristela Vásquez de Acción Democrática, como primera y segunda deje de ser estigmatizada por estar en el exilio.

Sostuvo que la ventaja de no estar en el país es que el gobierno de Nicolás Maduro no podrá ordenar detenciones y que «libremente» podrán reunirse con representantes de los países para mantener el apoyo a la lucha política y generar acciones a favor de la migración venezolana.

¿Qué pasa con la defensa de activos?

Consultada sobre cuándo designarán a los cinco miembros del Consejo de Protección de Activos en el Exterior, Figuera no precisó fecha, solo dijo que tendrá un coordinador de entre cinco miembros, competencias ejecutivas para el manejo de activos que reiteró, será despartidizado, y un reglamento de funcionamiento.

Tampoco fijó un día en el calendario para el nombramiento de la junta ad hoc de Pdvsa, al respecto aseguró que será «pronto», sin vinculación partidista y que actualmente se promueven nombres de los cuales se escogerán a los tres directivos.

Sobre los juicios por activos en el exterior, Figuera dijo que esperan la rendición de cuentas del equipo del extinto interinato para determinar el estatuto de cada proceso judicial para hacer un diagnóstico, las acciones a emprender y determinar las deudas, que pagará el Consejo de Protección, en la representación legal.

Pese a ello, mencionó, hay juicios en los que se debe mantener la defensa legal, pero que hay otros, admitió, «que prácticamente están perdidos». Recalcó que en general existe la voluntad de que los juicios sean ganados.

Interinato deben rendir cuentas

Se conoció que el exprocurador especial, Enrique Sánchez Falcón, entregó un informe de gestión ante la AN de 2015 saliente, pero Figuera advirtió que la rendición de cuentas no puede ser «aislada». Reprochó incluso el hecho de que los diputados tuvieran que aprobar «con dudas» recursos para la defensa de activos en el exterior porque la Procuraduría, aseguró, no presentaba discriminación de pagos para los juicios, pese a que era una petición de la Comisión de Finanzas.

«Estamos esperando que el cuerpo del gobierno interino entreguen esa memoria y cuenta para generar el diagnóstico y hacer las designaciones, saber de cuánto es la deuda», acotó.

En Julio de 2022, Sánchez Falcón destalló que estaban en curso 139 juicios que implican 24 mil 569 millones 273 mil 615, 41 millones de dólares. Asimismo, 62 arbitrajes por más de 15 mil millones de dólares, para un total de 40.141.223.586, 53 dólares. Precisó que para junio se habían pagado durante su gestión 28.467.996,20 dólares (16,36 millones de dólares en la gestión anterior de José Ignacio Hernández) y se adeudan 18,78 millones de dólares.

Eliminar «burocracia»

Figuera también informó que de 60 «embajadas» que poseía el gobierno interino en igual número de países que reconocieron a Guaidó como presidente encargado, la AN de 2015 solo tendrá representación en solo cinco, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Francia, aunque no descartó otro tipo de enlace en otras naciones como Colombia.

«De 60 embajadas bajarán a cinco, se nombrarán ad honorem, representantes en países que hagan falta para atender a la migración, acciones posibles, porque eso era una burocracia, como embajadores había muchas limitaciones, algunos no eran reconocidos por el país aunque se les permitía estar, las más activas eran Colombia, Brasil, EEUU, pero en otras no había posibilidad de actuar diplomáticamente. Se reduce el gasto», dijo.

Indicó además que para efectos de la transparencia en la gestión de la nueva junta directiva de la AN de 2015, convocarán a un Consejo Ciudadano, que será integrado por diferentes sectores de la sociedad civil para que ejerza contraloría sobre el Parlamento opositor. Dijo que en aras de la transparencia una de las primeras labores de la nueva directiva es «tener claro» el presupuesto de gastos del Parlamento, aprobado por 52 millones de dólares, el pasado 30 de diciembre.

«Apenas tenemos cinco días de haber sido designadas, hemos acordado conformar un equipo para trazar un plan sobre el presupuesto, hemos convocado a los diputados que tienen esos conocimientos. Esta semana daremos esa información concreta», acotó.