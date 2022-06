De Caracas a Oslo: Los nuevos pasos que buscan reanudar la negociación

Estados Unidos y Noruega no han suspendido los esfuerzos por intentar reactivar la mesa de negociación en México, entre la oposición venezolana y representantes del gobierno de Nicolás Maduro.

El más reciente gesto de Noruega fue invitar a los jefes de las delegaciones de la Plataforma Unitaria y del chavismo, Gerardo Blyde y Jorge Rodríguez, respectivamente, al Foro de Oslo, una iniciativa que reúne a expertos en resolución de conflictos y procesos de paz.

El foro, que organiza el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y el Centro para el Diálogo Humanitario, servirá de plataforma para que los negociadores se encuentren este martes 21 de junio y, tal vez, concreten los acuerdos que faltan para regresar a México.

Rodríguez y Blyde retomaron las conversaciones hace un mes para “precisar y acordar los elementos necesarios para el pronto reinicio del proceso de negociación”, indicaron en un comunicado.

Sin embargo, estas reuniones aún no logran el objetivo, aunque sí provocaron que Estados Unidos hiciera nuevas “concesiones” que incluyen la eliminación del extesorero de la República, Carlos Erick Malpica Flores, de la lista de sancionados.

Malpica Flores es sobrino de la primera dama Cilia Flores y esta es una de las condiciones que habría exigido el gobierno de Nicolás Maduro para sentarse nuevamente en la mesa.

Otra condición fue la renovación de la licencia a la transnacional petrolera Chevron, aunque la administración de Maduro buscaba un permiso ampliado que permitiera la venta del crudo venezolano, una demanda que no logró obtener.

Otro aspecto que habría requerido Maduro es sustituir a Noruega por otro mediador. Dirigentes opositores como Henry Ramos Allup no negaron a Efecto Cocuyo que esta fuera una petición.

Cuando se le preguntó concretamente si Noruega seguirá siendo mediador, el político se encogió de hombros y agregó: “Nosotros creemos que puede ser perfectamente”.

Luego remató: “Para nosotros Noruega es un excelente mediador”.

Mientras que el presidente de Copei, Roberto Enríquez, quien integra la delegación de la Plataforma Unitaria, se limitó a responder que las reglas del memorándum de entendimiento siguen vigentes, esto incluye a Noruega.

Por su parte, el coordinador de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza, augura un pronto regreso: «Es posible que en los próximos días haya anuncios de reanudación de las negociaciones, pero no puedo ser vocero de ese mecanismo. Pronto se podrían retomar las conversaciones», dijo a La Gran Aldea.

Al aceptar la invitación del país nórdico, ¿el oficialismo echa por tierra esta condición?, es una de las preguntas que se espera respondan con un anuncio oficial de regreso a México.

Aquí las concesiones que ha hecho Estados Unidos desde el ascenso de Biden al poder:

1️⃣ Visita a Miraflores. El 5 de marzo, funcionarios del gobierno de Biden se reunieron cara a cara con Nicolás Maduro. La delegación estuvo conformada por: Juan González, asesor de Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental; Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes y James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela.

El encuentro buscaba la liberación de una lista de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela; La segunda razón de la visita fue instar y abogar a un regreso a la mesa de diálogo.

El tema energético también fue abordado, aunque Juan González insistió en que no fue el tema central.

Esta concesión marcó un antes y un después para el gobierno interino de Juan Guaidó pues afectó su legitimación y reconocimiento como presidente encargado y dejó ver que la instancia que preside no tiene poder real dentro del territorio.

2️⃣ Licencia a Chevron. El 27 de mayo, la administración de Biden extendió la licencia que le permite a la petrolera operar en Venezuela sin ser sancionada, aunque de forma limitada.

Chevron solo puede realizar mantenimiento básico de los pozos que opera junto con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y pagar su nómina de empleados. Pero no puede perforar, extraer, procesar, comprar, vender o transportar cualquier petróleo o producto derivado del petróleo de origen venezolano.

3️⃣ Eliminación de sanciones personales. El rumor, negado por la Plataforma Unitaria, se convirtió en un hecho: el sobrino de Cilia Flores, Carlos Erick Malpica Flores, fue eliminado de la lista de sancionados el 17 de junio.

La propia Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento de Estado de Estados Unidos dio la noticia.

Esta acción fue fuertemente criticada por funcionarios estadounidenses como el senador Jim Risch, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que dijo: «Es difícil creer que la administración de Biden acaba de levantar sanciones a familiar de Maduro y funcionario del régimen sancionado por los EE. UU. y Panamá por su participación en corrupción, lavado y financiamiento del terrorismo».

It's hard to believe the Biden Administration just lifted sanctions on a relative of #Maduro & regime official sanctioned by the U.S. & #Panama for his involvement in corruption, money laundering, & terrorism financing. What happened to those #SummitOfTheAmericas commitments?