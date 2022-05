El gobierno de Estados Unidos renovó hasta diciembre una licencia a la petrolera Chevron que le permite operar en Venezuela, aunque aún no puede exportar crudo venezolano.

El periodista de la agencia internacional de noticias Associated Press (AP), Joshua Goodman, informó que la licencia fue emitida este viernes 27 de mayo, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

NEW: Biden administration renews license for @Chevron to keep operating in Venezuela despite sanctions.



The license allows basic upkeep of wells.



Some hoped Chevron would be allowed to resume exports to ease gas prices in US and encourage dialogue between Maduro and opponents. pic.twitter.com/NR5HSGtcUU