Mariano de Alba: Maduro y AN buscan revertir aislamiento internacional y evitar más sanciones de UE

La mayoría de los Grupos de Amistad Parlamentaria con países aliados como Rusia, China, Cuba y Nicaragua, pero también con Brasil, Uruguay e Italia, se crearon y aprobaron desde la Asamblea Nacional (AN) de 2020. Con eso gran parte del chavismo, con la venia de la «oposición moderada» no ocultó que las intenciones eran «buscar la normalidad internacional» a través del restablecimiento de las relaciones.

Los Grupos de Amistad Parlamentaria son una herramienta de la diplomacia parlamentaria dirigidos a entablar relaciones con Poderes Legislativos e instituciones de en el exterior. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN e integrante de la Alianza Democrática, Timoteo Zambrano aseguró que hay buenos contactos en el Parlatino, Parlasur e incluso el Parlamento Europeo y Unión Interparlamentaria Mundial.

No obstante, para el experto en Derecho Internacional y Diplomacia, Mariano de Alba, el gobernante Nicolás Maduro a través de la AN que controla, continúa incrementando esfuerzos para revertir aislamiento internacional, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, además de incluir a países como Brasil, Uruguay con los cuales no ha tenido las mejores relaciones e Italia, miembro de la Unión Europea (UE).

Preparando escenarios

«El gobierno de Maduro reconoce que la mejora de relaciones con algunos países europeos es clave porque dificulta que la Unión Europea contemple adoptar mayores sanciones u otras medidas de presión internacional, ya que para ello hace falta consenso de los 27 Estados miembros», señala de Alba en su cuenta de Twitter.

El Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Italia es presidido por el diputado (Psuv) Giusseppe Alessandrello, quien también dirige el Comité de Postulaciones Judiciales que recientemente designó al «nuevo» Tribunal Supremo de Justicia.

De Alba apunta que junto a la creación de una comisión «para la normalización» de relaciones con Colombia, creada por la AN de 2020 en octubre de 2021, la conformación de un Grupo de Amistad Parlamentaria con Brasil, anticipa los cambios de escenario en ambos países ante eventuales victorias en próximas elecciones presidenciales, de Gustavo Petro y Luiz Inacio Lula Da Silva.

Al frente del grupo que trabajará en las relaciones con Brasil estará el legislador (Psuv) Roy Daza. Vale recordar que Zambrano dirige la comisión parlamentaria que trabaja en conjunto con el Congreso de Colombia para el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones, ante la inminente salida de Iván Duque de la Casa de Nariño.

Asimismo una delegación de la Unión Interparlamentaria (UIP), integrada por 179 parlamentos, visitó en agosto de 2021 Venezuela y se reunió con diputados, encabezados por la primera vicepresidente del Parlamento de 277 legisladores, Iris Varela. Esto, pese a que la instancia no reconoció las elecciones de 2020 y ha condenado la persecución política contra diputados de la AN de 2015. El grupo también se reunió con Juan Guaidó.

Uruguay sí, Paraguay no

En cuanto a Uruguay, de Alba destaca que aunque el presidente Luis Lacalle Pou no invitó a Maduro a su toma de posesión en 2020 y en cambio sí asistió un representante opositor enviado por Guaidó, las relaciones diplomáticas entre ambos países han continuado y recientemente se discutió la creación de una agenda cultural.

Con Paraguay hubo intentos, pero el presidente Mario Abdo Benítez lo descartó, declarando que mientras Maduro sea presidente, Paraguay no tendrá relaciones con Venezuela . Algo que le conviene porque Petróleos Paraguayos le debe aproximadamente $300 millones a Pdvsa», apunta de Alba.

En total fueron 18 los Grupos de Amistad Parlamentaria juramentados este martes 3 de mayo en la AN de 2020 y que abarcaron otros países como Irán, Turquía; Corea del Norte, Qatar, Vietnam, Sudáfrica, México, Belarús, India y Palestina, además de los ya mencionados. Zambrano, quien trabajó de la mano con Varela, aseguró que habrá más grupos.