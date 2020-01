Comisión preliminar convoca a sociedad civil y advierte que solo se entenderá con Psuv para CNE - Efecto Cocuyo

La comisión preliminar del Comité de Postulaciones Electorales convocó a los distintos sectores de la sociedad civil para que presenten los candidatos a formar parte del grupo mixto (11 diputados más 10 ciudadanos) que designará a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El diputado de Primero Justicia Ángel Medina, miembro de la comisión preliminar, destacó que se está avanzando en el proceso de lograr un Poder Electoral confiable para los venezolanos y echa por tierra la tesis de la omisión legislativa que un grupo de diputados quiere imponer.

“Estamos trabajando para resolver el tema, estos nombres serán presentados ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) para que quede constituido el Comité de Postulaciones Electorales”, expresó.

Los requisitos deberán ser presentados por el mismo aspirante en el piso 1 del edificio de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. desde el 27 hasta el viernes 31 de enero. Se exige la nacionalidad venezolana, mayoría de edad, estar inscrito en el Registro Electoral, cédula de identidad laminada y fotocopia legible.

También se requiere una ficha de identificación personal en hoja tamaño carta que debe contener: nombre y apellido, foto tipo carnet, número de cédula, sexo, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, dirección de domicilio y residencia, números telefónicos, correo electrónico, profesión u oficio y organización postulante, así como la carta de dicha organización con la firma de sus representantes.

El Comité de Postulaciones Electorales está integrado por 21 miembros: 11 parlamentarios más los 10 de la sociedad civil que deben ser juramentados por la directiva del Parlamento. Una vez constituido, el comité tiene seis días para aprobar su reglamento interno y establecer la metodología para evaluar las credenciales de quienes se presentaron para integrar el Poder Electoral.

El comité preliminar está integrado por 11 parlamentarios (de oposición y chavismo) que son Luis Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Maroun, Gregorio Graterol, Olivia Lozano, además Medina y Franklin Duarte (Copei). También los pesuvistas Jesús Montilla, Williams Gil, Julio Chávez y Nosliw Rodríguez.

Medina indicó que no requieren de los cuatro diputados pesuvistas ni de Duarte para que funcione el comité, pues con los seis parlamentarios de oposición más 10 personas de la sociedad civil hacen mayoría y pueden tomar decisiones.

Negociaciones

El tema se complica porque una vez que el Comité de Postulaciones Electorales elija los nombres de los potenciales rectores y consigne en secretaría de la AN la lista de los candidatos para la consideración de la plenaria se requiere el voto de 112 diputados para escogerlos.

“Nosotros nos vamos a entender solo con el Psuv para intentar llegar a un acuerdo para designar a un CNE que goce de la confianza del país y allí jugará mucho la voluntad política. Parece que unos quieren trancar la puerta, pero nosotros la queremos abrir”, subrayó Medina.

El martes 21 de enero, la directiva de la AN paralela, presidida por Parra, nombró a una comisión especial que buscaría dialogar con el resto de la comisión preliminar que integra Medina, pero éste desestimó las actuaciones del grupo. Aun así se planteó en el hemiciclo que se admitiera la omisión legislativa para que sea el Tribunal Supremo de Justicia el que haga el nombramiento.

Medina aseguró que no lo han llamado para tener conversaciones. “Solo me enviaron una carta llena de errores”, comentó. La misiva enviada por Parra le hace un llamado para que “reflexione” y se logre un acuerdo para nombrar al CNE y convoca a un Comité de Postulaciones Electorales (que no existe ni que preside Medina) a presentarse el lunes 27 de enero a las 11:00 a.m. en el Palacio Federal Legislativo.