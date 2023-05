«Estamos ante una arbitrariedad y el exterminio del salario», dice Comité Nacional del Conflicto

Desde el Comité Nacional del Conflicto de los Trabajadores en Lucha calificaron como una «arbitrariedad» el anuncio del mandatario Nicolás Maduro de ajustar a 70 dólares, a través de dos bonos, el ingreso de la clase trabajadora.

Pedro Arturo Moreno, quien es miembro de esta coalición y del comité ejecutivo de la CTV, dijo a Efecto Cocuyo que estas decisiones del Ejecutivo venezolano «son muy graves», porque no solo representan la desaparición del salario, sino también el desconocimiento de las contrataciones colectivas y le «da una patada» a la mesa tripartita del Foro Social, donde trabajadores, empresarios y el gobierno discutían el ajuste del salario mínimo.

«Estamos en una situación grave, es muy grave. El movimiento de los trabajadores venezolanos, que están organizados en centrales y confederaciones, y los que están en organizaciones de base vamos a dar una respuesta firme. No es una amenaza, pero sí vamos a profundizar la lucha hasta que se reconozcan los derechos constitucionales de los venezolanos«, aseguró en una entrevista telefónica.

Para Moreno los ajustes de los bonos de alimentación a 40 dólares y de 30 dólares para el de guerra económica, significan también un apoyo a los empresarios que se benefician porque estos ingresos no representan incidencia en prestaciones sociales, vacaciones ni utilidades de sus trabajadores.

«Cuando oímos el anuncio nos causó estupor. No esperábamos unas decisiones muy diferentes a estas, pero no creímos que fuese a mantener ese salario, pensábamos que iba a tomar esa propuesta de centrales que hablan de indexación, que iba a poner el salario mínimo en 30 dólares como lo hizo en marzo de 2022, pero no podemos contar con un salario de medio petro», explicó.

Recuperación que aplasta a los trabajadores

Explicó que mantener el salario mínimo en 130 bolívares, 5 dólares al cambio oficial de la tasa del Banco Central de Venezuela, va a continuar devaluándose en las próximas semanas.

«Es un anuncio inhumano. No tiene otra forma de verse, como si la recuperación económica de Venezuela fuese sobre la base de hundir y aplastar a los trabajadores», rechazó Moreno estos incrementos, que este martes 2 de mayo se ajustaron. Ahora el bono de guerra económica no será de 20 dólares, sino que Maduro lo llevó a 30 dólares, al firmar el decreto en el que habló del «ingreso mínimo vital» y mantuvo el mismo salario de 130 bolívares de hace 14 meses.

Añadió que «se la ha dado campo libre a las políticas más ultraliberales del mundo. Ni siquiera en los países donde no se reconoce la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha llegado a la violación de los preceptos básicos de lo que la OIT llama el salario decente», sostuvo.

Moreno pidió a los empresarios que creen en el país y la producción interna a rechazar estas medidas, porque de lo contrario significaría que las apoyan y se ponen en contra de los trabajadores.

Muerte y exterminio a los pensionados

Recordó que ahora los pensionados de la Misión En Amor Mayor quedan más discriminados, porque no cobran el cesta ticket socialista de 40 dólares ni tienen acceso al bono de guerra económica por no pertenecer o laborar en su vida productiva para una institución del Estado venezolano.

«Esos bonos tienen un carácter discriminatorio. Se carga contra los pensionados de En Amor Mayor, se les condena a la muerte y el exterminio. No hay otra forma de ver esto. No hay compensación de uno de los aspectos más sensibles de esta población que necesita medicamentos para enfermedades crónicas o son normales correspondientes a la edad», advirtió.

El dirigente sindical también llamó a defender no solo los derechos civiles o políticos sino poner por encima los derechos sociales ante estos anuncios del gobierno chavista.

«Esta administración está jugando con fuego y cree que la gente se va a quedar tranquila. Dentro de la lucha que va a continuar necesitamos una gran manifestación de protesta que es violatoria de cualquier contratación laboral», resaltó.