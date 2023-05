El mandatario Nicolás Maduro firmó este martes 2 de mayo el decreto que ajustará los bonos de alimentación y de guerra económica que anunció el Día del Trabajador.

Después de las quejas de sus propios seguidores en plena marcha en la plaza O´leary, el gobernante anunció que el llamado bono de guerra económica ya no será de 20 dólares sino de 30 dólares.

Mientras que el del cesta ticket socialista se mantendrá en 40 dólares, con los que los dos bonos juntos serán «un ingreso mínimo vital» de 70 dólares, que ratificó serán indexados mensualmente a la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela.

Aseguró, en un video que colgó en su cuenta de la red social Twitter, que están «haciendo un esfuerzo tremendo por defender el ingreso de los trabajadores de una guerra económica brutal. Hemos utilizado diversas estrategias y metodologías en todos estos años 2017,2018, 2020. Y esta forma parte de la estrategia para este momento, para esta etapa. Ir incrementando los bonos de guerra, el cesta ticket, el ingreso mínimo vital sumado al salario de los trabajadores».

¡Buenos Días Venezuela!



Amanecimos firmando el decreto de los aumentos del Cestaticket a 40 $ y del Bono de Guerra Económica para que llegue a 30 $ mensuales, bajo el concepto de la indexación, para un total de 70 $ más el salario. Es un esfuerzo tremendo en defensa del salario… pic.twitter.com/oVI55ITAG4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2023

Sin dar fecha, Maduro dijo que esperan «ir avanzando en los meses que están por venir en el momento que tengamos los ingresos nacionales para dar un golpe definitivo para recuperar el salario de los trabajadores y las trabajadoras.

Te explicamos: Las dudas sobre los ajustes de bonos de guerra económica y alimentación

Bono de guerra será de 30 dólares

El bono de guerra económica, a pesar de este ajuste de 30 dólares, sigue siendo inferior al entregado en el mes de abril para los trabajadores de la administración pública, En ese momento recibieron 1.100 bolívares, un aporte que era de 44,66 dólares a la tasa del dólar BCV.

Maduro en este nuevo video tampoco dijo si habrá ajuste de la pensión del Seguro Social, ya que los jubilados o pensionados no cobran el bono de alimentación. No está claro si el bono de guerra económica aplicará a quienes no estén registrados en el Sistema Patria, el mecanismo por el que el chavismo obliga a las personas a colocar sus datos para entregar programas sociales como las bolsas de alimentación de los Clap y hasta la gasolina con subsidio.

Después de 14 meses de espera por un ajuste salarial, el gobernante solo ajustó dos bonos que no tienen incidencia en el salario, las vacaciones o las prestaciones sociales de los trabajadores. Entre las razones para aumentar el sueldo mínimo, que desde marzo de 2022 está en 130 bolívares, adujo los recientes casos de corrupción en las empresas básicas del Estado como Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana.