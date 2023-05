El gobernante Nicolás Maduro no anunció aumento del salario mínimo este 1 de mayo, por lo que el ingreso mensual de los trabajadores activos y jubilados de la administración pública se mantiene en 130 bolívares, equivalente a 5 dólares.

Para el abogado y especialista en derecho laboral, León Arismendi, ese es el tema principal y no el «ajuste» del bono de alimentación para trabajadores activos a 40 dólares (990 bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, BCV ) y el bono de guerra económica a 20 dólares (495 bolívares), que recordó no compensan que las tablas salariales sigan estancadas, así como las pensiones.

«Se supone que hay una mesa tripartita (empresarios, gobierno y trabajadores) que discute con la asistencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) un método de fijación del salario mínimo; entonces me pregunto: cómo el gobierno llegó a la conclusión de que el salario no se debería ajustar y sí dos bonos que no forman parte del salario», expresó el también profesor universitario y director del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Expectativas insatisfechas

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el abogado subrayó que el Ejecutivo incumple el artículo 91 de la Constitución que establece que el salario mínimo vital de los trabajadores debe ser ajustado cada año, «tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica».

«El gobierno debe resolver el tema del salario, está estancado. Si las escalas salariales no se mueven no se responde a las exigencias de los trabajadores, es una muy mala noticia», dijo.

Recordó que los jubilados y pensionados no reciben el bono de alimentación o cesta ticket por lo que solo recibirían el bono de guerra de 20 dólares que no cubren sus necesidades básicas. En cuanto a la indexación (pagar en bolívares a la tasa oficial del BCV) opinó que es una medida «lógica», pues de lo contrario un monto fijado solo en bolívares hubiera quedado pulverizado en poco tiempo.

Advirtió que por ahora la indexación es una «promesa» y que se debe esperar a que el decreto sobre los bonos salga publicado para analizar más detalles de las medidas.

¿Qué aprobó Maduro?

La propuesta que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) entregó a Maduro tras la marcha por el Día del Trabajador, consistía en 15 dólares para el bono de alimentación y 45 dólares el bono de guerra, para un total de 60 dólares. El presidente de la central obrera afín al chavismo, Wills Rangel, pidió a Maduro que los bonos estuvieran indexados al valor del dólar oficial cada mes.

Maduro opinó que los «beneficios» debían estar más «equilibrados» para subir más el cesta ticket, lo cual en la práctica perjudica más a los pensionados y jubilados que no perciben el bono de alimentación.

Pero también hubo «redondeo» hacia abajo con el bono de guerra económica porque para abril, a los trabajadores activos se les depositó 1.100 bolívares, a los jubilados 770 y a los pensionados 365, pero ahora todos recibirán 20 dólares, equivalentes a 495 bolívares a la tasa oficial actual del BCV.

Maduro tampoco precisó la fecha a partir de cuándo estarán vigentes los ajustes de los bonos.