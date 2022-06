En manos de la justicia argentina destino de tripulación venezolana y pasajeros iraníes retenidos en Ezeiza

En manos de la justicia argentina quedará la decisión sobre el destino de cinco pasajeros iraníes y la tripulación venezolana del avión de la empresa Emtrasur Cargo, que se encuentran retenidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza desde el 6 de junio.

Según el diario argentino La Nación, es el juez federal Federico Villena quien lleva la causa y a quien le corresponderá decidir sobre la situación de la aeronave, sus pasajeros y la tripulación, después de que decidieron retener la aeronave.

Este lunes se conoció por parte de Paraguay, que el gobierno de ese país alertó sobre el Boeing 747 de la empresa Emtrasur, que antes había estado en ese país.

Alerta de Paraguay

«El servicio de inteligencia del Paraguay fue el que alertó a los otros servicios de inteligencia de la región sobre la situación de esa aeronave y de la empresa que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU.», declaró este 13 de junio el ministro de Interior paraguayo, Federico González, a la emisora ABC Cardinal.

También confirmó que la aeronave estuvo en territorio paraguayo entre el 13 y el 16 de mayo pasado, con 18 tripulantes, seis de nacionalidad iraní y 11 venezolanos.

Todos los tripulantes, que estuvieron en un hotel de Ciudad del Este, abandonaron el país en ese entonces, señaló el funcionario.

En esa ocasión, el avión aterrizó en el aeropuerto Guaraní, que sirve a la localidad de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil.

El titular del Interior aseguró que la nave partió con rumbo a Aruba con una carga de cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este (Tabesa).

Además, reveló que después de haber estado en el país, «se les negó el permiso de sobrevuelo» en dos oportunidades, la última «hace dos, tres días».

El funcionario agregó que, según información «proporcionada por otro servicio de inteligencia de otro país», la tripulación iraní hace parte de una unidad de la Guardia Revolucionaria de Irán.

En listas de terrorismo de EEUU

«Estados Unidos los tiene en la lista de terrorismo o de terroristas», puntualizó González sobre los iraníes, y aclaró que los venezolanos no están designados por Washington.

Este lunes, el juez argentino ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país por 72 horas de cinco iraníes que habían llegado en un avión venezolano sancionado por EE.UU. mientras se investiga si uno de esos tripulantes tiene relación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El avión Boeing 747, en configuración “cargo”, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente es propiedad de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), y ambas empresas están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.

La Nación aseguró que la Cancillería argentina informó a las embajadas de Irán y Venezuela sobre la situación, además de aclararle que dependerá de la justicia de ese país cualquier decisión que se tome al respecto.

Denuncias de la oposición argentina

Este diario también entrevistó al diputado Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio, quien dijo que el avión de Emtrasur apagó su GPS en el vuelo que hizo entre Córdoba y Buenos Aires. Agregó que el avión hizo escala en Ciudad del Este, Paraguay, donde se bajaron 10 pasajeros hasta entrar a territorio argentino.

«Tampoco se sabe qué pasó en el avión cuando deliberadamente apagó deliberadamente el transponder (GPS). Intentó ir a cargar combustible a Montevideo, con buen tino el gobierno uruguayo le impidió cruzar su espacio aéreo, por eso regresó a Ezeiza. Si no, no los tendríamos más. Fruto de la exposición pública que tuvo mi pedido de informes [previo a la denuncia], actuó la Policía Federal y el Estado argentino no hizo ninguna denuncia”, expresó el diputado.

El legislador dijo que pedirá al Congreso una investigación más a fondo para conocer quiénes son los ciudadanos iraníes en ese vuelo y por qué apagaron el transponder.

«Cuando este avión vino, el Presidente fue a la Cumbre de las Américas a defender a los países que violan derechos humanos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nicolás Maduro estaba en Teherán firmando un acuerdo de intercambio por 20 años entre Venezuela e Irán. Y, desde Irán, saludó y felicitó al presidente Fernández. El Gobierno se alinea en el eje Teherán-Caracas», denunció Millman a La Nación.

Incluso aseguró que el avión intentó reabastecer combustible en Uruguay, pero cuando se lo negaron regresó a Argentina, que fue cuando retuvieron la aeronave.

Los cinco pasajeros iraníes que viajaban en la aeronave son Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh; y, Abdolbaset Mohammadi, según varios medios argentinos e internacionales, aunque no están confirmados, algunos de ellos están vinculados a grupos extremistas persas.

Con información de La Nación y Efe