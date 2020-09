COVID-19 en Venezuela: 1.010 contagios y otras nueve muertes

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

El en día 191 de la emergencia nacional por el coronavirus y luego de varios días con un descenso en los casos de COVID-19, Venezuela volvió a registrar más de mil casos, según los datos oficiales del gobierno de Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de Twitter, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, informó sobre la detección en las últimas horas de 1.010 nuevos contagios: 958 casos por transmisión comunitaria y 52 importados.

Las muertes por esta enfermedad siguen manteniendo su promedio, con el reporte nuevamente de nueve venezolanos fallecidos: dos hombres de 72 y 75 años en Amazonas; una mujer de 69 años y un hombre de 43 de Miranda; un hombre de 71 y una mujer de 48 en Apure, un hombre de 45 en Anzoátegui, un hombre de 67 de Guárico y una mujer de 41 en Sucre.

Así, desde marzo a la fecha suman ya 68.453 contagios, de los cuales 10.115 están activos, 57.774 recuperados (84 %), 4.662 en hospitales, 5.029 en CDI, 424 en clínicas privadas y la cifra de 564 fallecidos.

Caracas de nuevo con más casos

El Distrito Capital se mantiene como la entidad con mayor cantidad de contagios detectados (237), presentando casos activos en sus 21 parroquias; seguido de los estados Miranda (128), Nueva Esparta (127) y Apure (93).

Se presentaron igualmente casos en Aragua (65), Táchira (64), Yaracuy (55), Trujillo (45), Lara (32), Vargas (24), Zulia (24), Portuguesa (23), Bolívar (18), Barinas (15), Falcón (4), Amazonas (3) y Mérida (1).

Los casos importados, según Rodríguez y su equipo, provinieron todos desde Colombia, 24 de ellos por la frontera del estado Táchira, 18 por Zulia y 10 por Apure.

Justo este martes #22Sep el mandatario Nicolás Maduro, durante una transmisión por el canal del Estado VTV, nuevamente mencionó que la curva de contagios de COVID-19 en Venezuela estaría aplanándose.

“Parece que empieza a aplanarse la curva. Señora vicepresidenta ¿qué cree usted?”, preguntó Maduro a Delcy Rodríguez; a lo que ella respondió: “Allá vamos, presidente”. “¿Allá vamos’. Esa palabra no me gusta, no parece optimista. Es como decir más o menos, puede ser, quizás”, discrepó Maduro.

Maduro había afirmado en esa alocución con gobernadores y alcaldes chavistas que tuvo una reunión con el alto mando militar y que se llegó a la conclusión de que la cifras de contagios disminuyen de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

Desde el pasado lunes 14 de septiembre cuando hubo 1.027 casos, la Comisión Presidencial del COVID-19 no había reportado más de mil contagios por día.