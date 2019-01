Maestros acataron paro y protestaron en al menos cinco estados este #17Ene

Radicalización de la protesta. Los maestros de escuelas oficiales, y algunas subsidiadas, acataron el llamado a paro nacional que este jueves, 17 de enero, convocaron los sindicatos en reclamo por la violación del contrato colectivo por parte del Ejecutivo. En al menos cinco estados el gremio salió a las calles a exigir respeto y un salario digno.

En Caracas, de acuerdo a fuentes del Sindicato Venezolano de Maestros, el paro se cumplió en alrededor de 40% de las instituciones. En algunos planteles los docentes sí asistieron pero no impartieron clases.

Los representantes de Sinvema advirtieron que en otras escuelas los directivos amedrentaron al personal para que no se uniera a la protesta. En una escuela ubicada en Las Adjuntas incluso enviaron un fiscal del Ministerio Público para monitorear que se realizaran las actividades.

Reclamo en las calles

Desde tempranas horas de mañana un grupo de maestros tomó la Redoma de Los Teques, en el estado Miranda. Desde ahí exhibieron sus pancartas, corearon consignas y pidieron apoyo a padres y representantes en su lucha por reivindicaciones laborales. En esa entidad, los maestros también suspendieron actividades y protestaron en el sector Paracotos.

En la ciudad de Mérida, docentes de Fe y Alegría se unieron a la manifestación. Otro grupo de educadores marchó por el sector Santa Elena de Arenales, en el municipio Obispo Ramos de Lora.

En Valencia, estado Carabobo, un grupo de educadores protestó frente al Colegio Diego Ibarra. Desde ahí demandaron, también, un ingreso suficiente que les impida tener que migrar en busca de mejores oportunidades.

Mientras, al occidente del país parte del magisterio manifestó en el casco central de Maracaibo, en el Zulia. Algunos señalaron que los 3 mil bolívares quincenales que perciben no les alcanzan para adquirir los alimentos suficientes para sus familias.

Este 17 de enero los maestros también salieron en Valera, estado Trujillo, y se congregaron en plaza Bolívar. “¡Y no, y no me quiero ir. Yo quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país!”, gritaban desde ese espacio.

Silencio oficial

Esta jornada de protesta se suma a otras del magisterio que se han registrado esta semana: El lunes 14 de enero los educadores de Fe y Alegría en todo el país salieron para exigir mejoras salariales al Ministerio de Educación. El martes 15 de enero, Día del Maestro, un grupo de docentes se concentró frente a la sede de ese despacho y pidieron la presencia del ministro Aristóbulo Istúriz.

Los sindicatos y federaciones signatarias del contrato colectivo del sector afirman que aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Solo el gobernante Nicolás Maduro se refirió vagamente a la situación el lunes, 14 de enero, cuando criticó que un grupo de maestros “fantasmas” estaban llamando a la paralización de actividades escolares.

