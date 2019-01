Docentes en su día anuncian jornada de 12 horas de paro activo #DiaDelMaestro

Paro activo de 12 horas. Frente a la Catedral de Caracas, este martes 15 de enero, Isbelia Capriata sostenía una pancarta en la que pedía un sueldo signo para seguir dando clases como profesora de bachillerato de castellano y literatura.

A su alrededor decenas de educadores la acompañan en su reclamo: “Protestamos por la degradación del contrato colectivo que desde que llegó Aristóbulo (Istúriz) lo tiraron por el suelo”, dijo la docente de 65 años, este martes día en el que los maestros venezolanos celebran su día.

“Estos aumentos serán sustanciales para algunos, pero para nosotros no. Si no te alimentas bien te enfermas y si tienes que pagar medicamentos, no comes”, agregó.

En el #DíadelMaestro el gremio se concentró a un lado de la plaza Bolívar. Desde allí, al terminar una misa, marcharon hasta el Ministerio de Educación, donde llegaron pasadas las 11 de la mañana.

Los educadores entonaron el Himno Nacional y pidieron un minuto de silencio por una docente que murió recientemente, luego de que la hirieron para robarle el celular. “Pero es que tampoco tenemos seguro”, gritaron otros en respuesta al finalizar el pequeño homenaje a la docente asesinada.

12 horas el #17Ene

Representantes del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) de Distrito Capital informaron a la multitud que para este miércoles 17 de enero se prevé “un paro activo” en las escuelas oficiales.

Mientras esperaban bajo un fuerte sol conversaban: “Que triste que hoy que es el día del maestro estemos aquí pidiendo reivindicaciones salariales”, señaló un docente. “Pero, ¿qué vamos a perder si ya lo hemos perdido todo?, añadió.

Al mediodía los educadores esperaban que los atendieran las autoridades. Una comisión de ellos subió al edificio del Ministerio de Educación en busca de respuesta.

“Y no, y no me quiero ir. Yo quiero un sueldo digno para quedarme en mi país”, clamaban.

También exigieron el cese al acoso laboral, la persecución y que tomen en cuenta sus peticiones y reivindicaciones laborales.

Lea también:

Fotos: María Victoria Fermín Kancev

Comentarios