Venezuela cierra 2021 con cifras disímiles sobre la vacunación contra COVID-19

A más de diez meses del inicio de la vacunación contra COVID-19, Venezuela llega al cierre de 2021 con cifras disímiles sobre la cobertura vacunal de su población. Sin un registro oficial que actualice periódicamente el avance de la campaña de inmunización, los venezolanos dependen de los porcentajes de las autoridades y de informaciones de organismos internacionales, o encuestas independientes, para conocer cómo va la vacunación en el país.

Con la variante ómicron ya presente en Venezuela y con la vacunación de refuerzo cada vez más cerca, expertos han llamado a acelerar la vacunación y mantener medidas de bioseguridad para garantizar un mejor manejo de la pandemia en 2022. ¿Pero qué tanto logró avanzar la vacunación en el país en 2021?

¿Cuánta población se ha vacunado?

Las únicas cifras detalladas informadas por las autoridades datan del 27 de septiembre, cuando 43,9% de la población objetivo para 2021 (la meta era poco más de 22 millones de personas) había recibido al menos una dosis.

Desde entonces, el mandatario Nicolás Maduro y sus voceros solo han proporcionado distintos porcentajes de vacunación. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que para el 27 de diciembre el país llegaba a 87% de población vacunada. Sin embargo, los números de organismos internacionales y monitoreos independientes difieren de la escasa información oficial.

Hasta el 29 de diciembre, según el tablero informativo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se actualiza con información enviada por cada país, Venezuela ha administrado 30.049.714 dosis de vacunas contra COVID-19.

Se estima que 18.393.519 personas ya recibieron su primera dosis y 11.656.195 ya completaron el esquema primario con una segunda dosis.

Con estas cifras, la cobertura de vacunación completa solo alcanza 40,44% de la población del país. Así, el país cumple al menos una de las metas de la OPS para finales de 2021: llegar a 40% de población vacunada. Las cifras de OPS son las mismas que manejan portales como Our World in Data.

La vacuna más administrada es la BBIBP-CorV de Sinopharm, con 20.602.551 dosis. Le sigue la Sputnik V, con 7.973.801 dosis. En tercer lugar está la vacuna CoronaVac de Sinovac, con 1.031.244 dosis. Por último están las cubanas Soberana 2 y Abdala, con 341.883 dosis y 100.235 dosis aplicadas, respectivamente.

Así, los números señalan que realmente el porcentaje al que se refieren las autoridades (87%) está relacionado con la población objetivo a vacunar en 2021, que era vacunar a 22.158.844 personas.

Farmacias también se sumaron a la vacunación desde inicios de noviembre | Foto: Mairet Chourio

Sin cifras de vacunación en menores de 18 años

Otros informes, como la Encuesta nacional sobre la cobertura completa auto-reportada de vacunación contra COVID-19, elaborada por la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB) y el Instituto Delphos, destacan que la cobertura completa de vacunación en Venezuela para finales de 2021 corresponde a 50% de la población de 18 años y más en el país.

Sin embargo, la encuesta resalta que no es posible estimar la cobertura de vacunación completa con respecto a la población total del país debido a que se desconoce el porcentaje de menores de 18 años que han sido vacunados.

El muestreo, realizado entre el 13 y el 19 de diciembre de 2021 entre mayores de edad en centros poblados de 1.000 y más habitantes, señala que el Distrito Metropolitano de Caracas es el área con mayor cobertura (59%), mientras que en las ciudades principales alcanza 45,5% y en el resto del país 50,1%.

«El 17,9% de la población reporta que no tiene ninguna dosis de vacuna, y quiere vacunarse. El 13,4% de la población de 18 años y más reporta que no está vacunado contra covid-19, y no quiere vacunarse», resalta el informe.

El grupo etario con mayor porcentaje de cobertura completa es el de mayores de 50 años (72,3%), lo que indica aún hay casi 30% de esta población de mayor riesgo no vacunada. Le sigue el grupo de personas entre 35 y 49 años (55,6%). El tercer grupo en cobertura es el de 25-34 años (42%), mientras que el de menor cobertura es el de 18-24 (34%).

La vacunación a niños, niñas y adolescentes comenzó a finales de octubre e inicios de noviembre | Foto: Mairet Chourio

¿Cuántas vacunas se han recibido?

Venezuela tampoco cuenta con información oficial detallada sobre la cantidad de vacunas que se han recibido. Al igual que con la cobertura vacunal, la única información específica sobre las dosis data del 27 de septiembre, fecha hasta la que se habían recibido 26.272.356 dosis entre Sputnik V, Sinopharm y Sinovac, Abdala y las entregadas por el mecanismo Covax.

Hasta finales de diciembre, según el registro elaborado por Efecto Cocuyo a partir de anuncios, comunicados de embajadas y de los desarrolladores de las vacunas, al igual que actualizaciones de la OPS, Venezuela ha recibido al menos 51.230.779 dosis de vacunas anticovid, incluidas Abdala y Soberana 02, aún consideradas como candidatos vacunales por expertos venezolanos.

Las vacunas de Sinopharm y Sinovac, obtenidas por acuerdos bilaterales con China y a través del mecanismo Covax, son las más abundantes. El país también recibió millones de dosis de Sputnik V.

En diciembre, arribaron a Venezuela cuatro cargamentos del primer componente de la Sputnik V, denominado por Rusia como Sputnik Light. Además, desde mediados del año, llegaron al menos siete cargamentos de Abdala.

Vacunación de refuerzo

La vacunación de refuerzo en Venezuela comenzará recién terminado el 2021: el lunes 3 de enero. De acuerdo con las declaraciones del ministro Carlos Alvarado el 27 de diciembre, para este fin se utilizarán las dosis de Sputnik Light. También expresó que llegarán 12,7 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm en enero, con lo cual afirmó que ya tienen garantizadas más de 18 millones de dosis.

Las dosis de Abdala, según Maduro, también estarán disponibles para el refuerzo.

Sin embargo, aún se desconoce cómo se administrarán las dosis a partir del esquema de vacunación que hayan recibido las personas: no se sabe si se combinarán o si la dosis de refuerzo será de la misma vacuna que se aplicó para la primera y la segunda dosis (o tercera, en el caso de Abdala).