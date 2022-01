Epidemia de COVID-19 en Venezuela está en crecimiento exponencial por ómicron, alerta experta

La epidemia de COVID-19 en Venezuela se encuentra en fase de crecimiento exponencial por la circulación de la variante ómicron, alertó la epidemióloga María Eugenia Grillet este miércoles 19 de enero, en medio de las cifras más altas de casos nuevos en el país desde el inicio de la pandemia.

Grillet, profesora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó a través de su cuenta en Twitter que los números oficiales, aún con subregistro de casos, muestran que la epidemia se ha duplicado cada dos días en los últimos diez días, lo que evidencia un nivel de transmisión 2.2 veces mayor al registrado en diciembre.

«Cada caso da origen (si no se aísla inmediatamente) a 62 nuevos casos en un mes. Asumiendo 5 días entre infecciones, multiplique por número de personas (por ejemplo 1.000) y tendrá 62.000 casos en un mes, si los contactos no se interrumpen. ¡Esto es lo que significa un crecimiento exponencial!», expresó la especialista en ecología y enfermedades infecciosas.

¿Como va la epidemia de COVID19 en Venezuela?

En crecimiento exponencial (OMICRON)

Data oficial (aun con subregistro) refleja epidemia que se ha duplicado c/2 días, en últimos 10 días y un nivel de transmisión 2.2 veces > que en diciembre.

¿Qué significa un Rt de 1.99? 👇🧵 pic.twitter.com/osE6i4vHnU — Maria Eugenia Grillet (@mgrillet) January 19, 2022

Asimismo, recordó a la población que el virus se transmite por el aire, por lo que llamó a evitar espirar el aire de otros y evitar los lugares cerrados y poco ventilados, pues representan mayor riesgo.

La experta, quien también es integrante de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), llamó a las personas a vacunarse si aún no lo han hecho, y a colocarse la tercera dosis o dosis de refuerzo si les corresponde y aún no la han recibido, pues destacó que la variante ómicron produce infección leve en personas vacunadas y subrayó que las vacunas protegen contra infección grave.

«Si no estas vacunado o si aún vacunado eres persona de riesgo (> 65 años), cuídate y evita contagiarte. Al no contagiarnos evitamos hacer presión sobre nuestro sistema de salud ya bien debilitado por la pandemia y por la situación crítica venezolana», añadió.

Recomendaciones

Igualmente, Grillet compartió una serie de recomendaciones para la población:

1️⃣ Si se siente con síntomas, aíslese en casa por 7-10 días, aún en su entorno familiar use mascarilla.

2️⃣ Si se siente mal busque atención, esta infección es seria (aún ómicron).

3️⃣ Si aún no se ha contagiado, evite hacerlo. Restrinja sus actividades (no salga sino a lo estrictamente necesario).

4️⃣ Al salir, siempre use mascarilla.

5️⃣ Use la mascarilla (quirúrgica o N95) bien ajustada a la cara cubriendo nariz y boca.

Otros expertos también alertan

Previamente, el infectólogo Julio Castro, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCV, destacó que ómicron puede tener un impacto importante en la logística de Venezuela, como sucede en otros lugares del mundo, debido al alto número de contagios.

«Esto impacta empresas, colegios, comercio, etc. No bajes la guardia. No es gripe, es ómicron. Crónica de una tormenta anunciada», compartió en su Twitter este miércoles.

La Sociedad Venezolana de Infectología igualmente instó a las autoridades a aumentar el acceso a pruebas gratuitas para diagnosticar COVID-19 y exhortó a la población a disminuir los riesgos evitando aglomeraciones y reforzando las medidas de protección.