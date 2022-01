CDI Amelia Blanco aplica dosis de refuerzo en Caracas desde este #3Ene

Williams Benavides acudió este lunes 3 de enero al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Amelia Blanco, en Caracas, por una emergencia de salud, pero cuando llegó encontró que ya había comenzado la vacunación de refuerzo contra el COVID-19, así que decidió recibir una dosis.

«Vine por una litiasis y aproveché para ponerme mi refuerzo. Yo tengo más de seis meses, pero cuando tenía cuatro meses de haberme vacunado creo que me dio COVID-19, tuve casi todos los síntomas pero nunca me faltó el aire. No me dio tan fuerte, y por eso creo en la vacuna», dijo Benavides, de 73 años, a Efecto Cocuyo.

A los vacunados con Sinopharm les correspondió refuerzo de Sinopharm | Foto: Mairet Chourio

Este 3 de enero, Venezuela dio inicio a la vacunación de refuerzo contra el COVID-19, dirigida a aquellos mayores de 18 que hayan recibido su última dosis hace seis meses o más. Esta semana, la jornada comenzaría únicamente con los trabajadores de salud, quienes serían vacunados en sus respectivos centros de salud.

Sin embargo, en el CDI Amelia Blanco, ubicado en la avenida Andrés Bello, uno de los centros pilotos para la aplicación de dosis de refuerzo en Caracas, recibieron a todo aquel con más de seis meses vacunado, incluidas aquellas personas que se vacunaron en otros centros. El horario es de 8:00 a. m. a 12 m, según indicaron trabajadores en el centro.

El horario para la vacunación es matutino | Foto: Mairet Chourio

A través del canal estatal Venezolana de Televisión, la directora de este CDI, Minerva Zumosa, aseguró que las vacunas disponibles para el refuerzo son Sputnik Light (dosis 1 o primer componente de Sputnik V) y Sinopharm.

El CDI, que retomó la vacunación este lunes tras una pausa desde el 22 de diciembre, mantendrá la aplicación de primeras y segundas dosis contra COVID-19. Las autoridades del CDI además llamaron a vacunar a los niños y niñas mayores de tres años. El centro también cuenta con la vacuna CoronaVac de Sinovac.

Niños y adolescentes pueden vacunarse con primeras y segundas dosis | Foto: Mairet Chourio

En el hospital de Coche, centro de lanzamiento de la campaña de vacunación de refuerzo, encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no permitieron la entrada de medios independientes.

Para esta semana del 3 de enero, la administración de Nicolás Maduro espera vacunar a los trabajadores de salud de primera línea y otros profesionales sanitarios. A partir del 10 de enero, convocarán a todos los mayores de 60 años. Desde el 17 de enero esperan vacunar a personas entre 18 y 59 años con dos o más comorbilidades.

Para la cuarta semana de enero vacunarán a trabajadores de servicios esenciales y de cuerpos de seguridad, mientras que el resto de la población mayor de 18 años podrá vacunarse desde febrero.