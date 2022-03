VP en revisión y relegitimación interna: desconexión con dirigencia nacional es un reclamo en regiones  

Pese a estar intervenido judicialmente desde 2020, Voluntad Popular (VP) -al igual que otros partidos de oposición del G4- está en pleno proceso de revisión interna y legitimación de cargos de conducción, con lo cual aspiran a reconectarse con la militancia y dirigencia de todo el país para recuperar su confianza y la de la ciudadanía.

Desde que en un Encuentro Federal de Activistas de VP se anunció a finales de enero que iban a legitimación interna, el excandidato a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano, dijo que hasta la fecha han visitado 17 estados, como Apure, Bolívar, Amazonas, Trujillo, Monagas y Mérida, en una primera fase de diagnóstico del estado de las estructuras partidistas que se extenderá hasta el mes de abril.

Superlano fue designado para llevar a cabo esta tarea de reestructuración interna dentro de la organización que fundó Leopoldo López y a la que pertenece Juan Guaidó, presidente de la Comisión Delegada Legislativa de la Asamblea Nacional de 2015.

El reclamo de las regiones

«La principal exigencia que nos hace la militancia y la dirigencia en las regiones es la desconexión con los directivos nacionales. Nos ha afectado la pandemia, dirigentes que tuvieron que irse al exilio por la persecución, otros están refugiados en embajadas, tenemos presos políticos. Se dejaron de bajar lineamientos de acción a los estados, nos ha tocado la conducción remota y es una debilidad importante», reconoce.

Vale recordar que el fundador y responsable nacional de VP, Leopoldo López, se encuentra en el exilio (España); el coordinador político de VP, Emilio Graterón, está refugiado en la residencia de la Embajada de Chile en Caracas, desde el 17 de julio de 2021, esto tras ser señalado de orquestar los hechos violentos de la Cota 905 en Caracas, junto a Freddy Guevara (apresado y liberado para que asistiera a negociaciones de México) y Gilber Caro, también fuera del país.

Caro, con aspiraciones a la Alcaldía de Caracas, anunció luego que pasaba a la clandestinidad para evitar ser apresado por tercera vez. Otros activistas como el periodista Roland Carreño están privados de libertad.

En declaraciones a Efecto Cocuyo Superlano dijo que estaba consciente que tanto los activistas como la gente en la calle quieren que se les hable con claridad y no se sobredimensionen las expectativas de lo que se puede hacer y lograr para el cambio político en el país. Resalta que el logro opositor en Barinas debe replicarse en todo el país.

Posterior a la revisión y diagnóstico, VP abrirá un registro para los activistas que deseen postularse para un cargo de conducción interna, incluido un período de impugnaciones. Después se activarán asambleas en todo el país para que la militancia vote por sus líderes, en los ámbitos municipales, regionales y nacionales, «que incluye a caras nuevas o conocidas».

Prometen mecanismos transparentes

De acuerdo con Superlano, actualmente VP, organización creada en 2009, cuenta con un capital humano de más de 20 mil personas – de las cuales más de 6 mil ejercerán cargos de dirección luego de la legitimación – 392 direcciones municipales , 24 direcciones estadales y una nacional. Destaca que la inscripción de nuevos militantes es permanente y se puede hacer a través de la página web de la tolda.

«Tenemos la tarea de garantizar los mecanismos para que todos los activistas puedan participar en este proceso, incluso los que están fuera del país. Todo activista que quiera optar a un cargo de dirección del partido, tenga la capacidad de hacerlo y contar con un mecanismo transparente», dijo en rueda de prensa el dirigente Javier Martucci.

A Martucci lo designaron coordinador de la Comisión Técnica del Proceso de Relegitimación de VP. También se tiene previsto realizar un «Congreso Nacional de Ideas», bajo la coordinación de Cipriano Heredia, con el objetivo de que no quedarse solo en la discusión de lo partidista sino de los problemas nacionales y sus soluciones.

La tolda naranja comparte además que todos los candidatos a cargos de elección popular, desde un concejal hasta el presidente de la República, se escoja en un proceso de primarias.

Adriana Pichardo, también dirigente de VP, destaca que este partido debe ser capaz de crear mecanismos y espacios de comunicación para que sus activistas y el país puedan expresarse, para ir luego por la unidad de propósito de la oposición en su conjunto.

Leopoldo López y Guaidó

¿Leopoldo López y Juan Guaidó siguen siendo los líderes de VP o también estarán sujetos e legitimación? A la pregunta Superlano responde que el liderazgo de ambos no está en discusión en estos momentos.

Del exalcalde de Chacao, exiliado en España, apunta que está monitoreando el proceso interno como responsable nacional. De hecho, desde la distancia, el opositor ofreció unas palabras en el Encuentro Federal de Activistas de VP en enero.

«El que no quiera salir de Maduro, no puede estar en VP; si quiere construir y alcanzar la libertad, bienvenido a VP (…) Todo se resume en libertad. Este partido tiene un compromiso: salir de la dictadura de Maduro. Cualquier intención de normalizar la dictadura y la tragedia que sufre Venezuela, es algo que VP no puede acompañar», advirtió.

En cuanto al presidente de la Comisión Delegada Legislativa que da continuidad a la Asamblea Nacional de 2015, Superlano recordó que en 2020 solicitó a VP lo liberara de la militancia partidista para dedicarse al Gobierno interino, condición que aún persiste.

Pese a ello, aclaró, se considera a Guaidó «emocionalmente» parte de la tolda naranja, por lo que está al tanto del proceso interno. Más aún, Guaidó se apoya en la tolda para impulsar la agenda de movilización Salvemos Venezuela.