Jorge Rodríguez ordena presentar al MP un informe con últimas decisiones de AN de 2015

Tras ser ratificado como presidente de la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre para el período legislativo 2022, Jorge Rodríguez pronunció un discurso para hablar de los retos del Parlamento en el nuevo año, pero también para arremeter con fuerza contra la continuidad del Legislativo de 2015 a través de la Comisión Delegada y del gobierno interino de Juan Guaidó.

El titular de la AN con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ordenó a la comisión especial que investiga a los diputados opositores, presidida por José Brito y que fue creada en 2021, presentar un informe al Ministerio Público que incluya las últimas decisiones del Parlamento de 2015. Advirtió que la reforma del Estatuto de Transición a la Democracia con la que se avala la continuidad es «espuria» y deroga la Constitución.

« ¡Se acabó! »

Más que la continuidad, Rodríguez se refirió al control sobre el manejo de activos de la República en el exterior, a los recursos ejecutados a través del Fondo para la Liberación de Venezuela y a los fondos recibidos como parte de la ayuda humanitaria y la cooperación internacional por el Gobierno interino entre 2020 y 2021. Tildó de «robo» tales gestiones y de nuevo advirtió que «habrá justicia».

«¡Ya está bueno, se acabó! Tienen que responder ante la justicia. Con el eufemismo de la protección de activos entregaron Monómeros a Colombia y Citgo a EE. UU. y pronto a los acreedores; con ese eufemismo Guaidó recibió 382 millones de dólares. Tanto que se jacta EE. UU. del respeto a la justicia y yo le pregunto: ¿No le duele la plata de los contribuyentes? ¿No les duele que recursos de la Usaid no hayan servido para comprar ni un tapabocas? ¿Se harán la vista gorda respecto a esto?» fustigó.

Criticó que «entre gallos y medianoche» los factores políticos de oposición se reunieran en las últimas 48 horas para repartirse las riquezas del país en el exterior, en alusión a encuentros previos a la sesión de la AN de 2015 de la noche del 3 de enero y a la aprobación de los cambios al Estatuto al filo de la madrugada.

Sin diálogo a la vista

Lo que calificó como «reparto de botín» fue usado como excusa por Rodríguez para dejar entrever que de momento, no se reanudará el diálogo con la oposición. Recordó que la liberación del empresario colombiano Alex Saab, del cual subrayó «es representante diplomático» del gobierno de Nicolás Maduro y delegado de la mesa en México, es también una condición para retomar las conversaciones.

«¿Quieren diálogo? Liberen de inmediato a Alex Saab, basta de hipocresía. ¿Quieren diálogo?, dejen de robarse el dinero, devuelvan los activos, el oro de Inglaterra, Monómeros, Citgo, y reconozcan crímenes contra la República. No hay diálogo con hipocresía» sentenció.

Insistió que no pueden sentarse a acordar con sus adversarios la compra de vacunas contra el COVID-19, «mientras el jefe de la delegación se embolsilla el dinero». Recalcó que el diálogo con impunidad por supuestos delitos cometidos contra la República por el manejo de activos, «está condenado al fracaso», por lo que los responsables deben primero responder ante la justicia.

«Les han entregado 1,9 millardos de dólares en asistencia humanitaria y económica para el desarrollo y la salud, si se suman otros 1,2 millardos son 3,1 millardos de dólares que estos ladrones han recibido. Para que ustedes tengan una noción exacta del nivel de barbaridad, con eso se hubiera comprando 442 millones de vacunas contra el COVID para toda América Latina y el Caribe», aseguró.

Sacó más cuentas

En la sesión del 3 de enero de la AN de 2015, en la que se aprobó la continuidad de dicho Parlamento y la de Guaidó como presidente interino por un año más, a través de la reforma del Estatuto de Transición, se acordó además seguir funcionando este año con los recursos no ejecutados de los presupuestos asignados para 2020 (80 millones de dólares) y 2021 (152 millones de dólares) , por lo que no dispondrán de nuevos fondos para 2022, provenientes de cuentas protegidas por EEUU.

Rodríguez recriminó, con un documento del Gobierno interino en mano, que para Seguridad y Defensa de la Democracia se asignaron 23 millones de dólares; 128.000 dólares para la Corporación Venezolana de Guayana (CVG ad hoc) y 198.000 dólares para Bandes 198 mil dolares, de los cuales 290 millones de dólares fueron ejecutados, mientras que los más de 40 millones restantes «nadie sabe dónde están».

«Hay cosas brutales, se destinaron 36 millones 600 mil dólares a los que ellos llaman héroes de la salud, quiero que me digan cuál medico, enfermera, bioanalista recibió un solo centavo. Se los robaron todos», señaló.

Un día antes, en reunión con Maduro, este le pidió a los parlamentarios investigar las últimas acciones de los legisladores de 2015 y mencionó directamente a Julio Borges de Primero Justicia y Henry Ramos Allup de AD, pese a que estuvieron ausentes de la sesión en la que se reformó el Estatuto de Transición la noche del 3 de enero.

Agenda 2022

Sobre la agenda legislativa 2022, Rodríguez solo adelantó que se aprobarán leyes que contribuyan con la profundización de la revolución judicial, entre ellas la reforma del Código Orgánico Procesal Penal.

También mencionó que «será un año de leyes económicas», entre ellas la de Zonas Económicas Especiales, la cual advirtió debe sancionarse en el primer trimestre de este año. Aseguró igualmente que las leyes sobre Ciudades Comunales y la del Parlamento Comunal no se quedarán por fuera este 2022. Pidió «más calle y más consulta» para dar a conocer todo lo aprobado por la AN.

Finalizada la sesión de instalación, Rodríguez convocó a sesión ordinaria para este jueves 6 de enero a las 11:00 a.m. y a tomarse la tradicional foto de instalación en las escalinatas del Palacio Legislativo que parecían resultar insuficientes ante la cantidad de diputados presentes. Se aseguró que asistieron los 277 principales.