Sin planificarlo, un foro para hablarle a los jóvenes del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zulia sobre la importancia de promover el voto como instrumento para el cambio político para Venezuela, se convirtió en una gira que ha llevado al expresidente del Poder Electoral, Andrés Caleca, a multiplicar ese mensaje por varias regiones del país.

En entrevista con Efecto Cocuyo, el también expresidente de la Ferrominera del Orinoco, de 68 años, aseguró que su inesperado recorrido por el país no obedece a la promoción de una candidatura presidencial, sino al interés de movimientos políticos y sociales en las regiones para que se les detallen los aspectos necesarios para ganarle una elección al chavismo, más allá del debate sobre las primarias y quiénes aspiran a Miraflores.

Derrotar la abstención

El experto electoral también aclaró que los actos a los que asiste no son masivos, como los que acostumbran a hacer los dirigentes de los partidos políticos, sino que su discurso está dirigido a quienes se encargan de la movilización electoral y el trabajo social en las comunidades, para que a su vez ellos sean agentes multiplicadores del mensaje cara a cara con la gente.

«No estoy organizando giras, es que los partidos, ONG, movimientos sociales de las regiones me invitan y a su vez ellos convocan a la gente local para que asista. Se cubre el viaje, el hospedaje si es necesario, en condiciones modestas por la situación económica. La gente presta su casa, su carro y me trasladan, con un gran cariño y eso ha sido como una ola», explicó.

.- ¿Cuál es el mensaje que transmite?

– Hablarle al país en defensa del voto, que la manera de ganar una elección no es solo votar el día que toque. Está el Registro Electoral, lo que debemos hacer para que lo abran para que la gente se inscriba y actualice sus datos, hay 10 millones de personas excluidas. Denunciar la censura con la que el gobierno quiere hacer las elecciones. Ya se han cerrado 100 emisoras de radio, los partidos están judicializados, cómo vamos a hacer para recuperar los derechos conculcados en 20 años.

Que sabemos que votaremos ante un gobierno que lo controla todo, al Consejo Nacional Electoral (CNE), pero que sí es posible ganarle. Prepararnos para defender los votos, cubrir las mesas con testigos que cuiden los votos para que sea imposible cualquier fraude, hay que movilizar a más de 100.000 personas y vamos tarde. Derrotar la abstención, reconocer que hace poco dijimos que no había que votar ,pero que fue un error y ahora debemos promover el voto.

Caleca ha sido llamado por partidos políticos, como AD, para hablar sobre defensa del voto

Partidos políticos limitados

Hace dos meses en el Zulia, Caleca no solo se reunió con la juventud de UNT, también fue contactado por otros partidos de la Plataforma Unitaria Democrática y el Frente Amplio Venezuela Libre, que además de partidos también está integrado por organizaciones de la sociedad civil.

Del Zulia fue a parar en Aragua, invitado por una red que agrupa a una veintena de ONG, Médicos Unidos por Venezuela y sindicatos; después acudió a la sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela en Barquisimeto y a la Casa del Educador de Carora, estado Lara. De allí pasó a Monagas, Bolívar y Miranda, donde repite su mensaje.

El pasado 15 de noviembre también se dirigió a militantes adecos (ala de Henry Ramos Allup) en Caracas.

.- ¿Cuáles son las principales inquietudes que le expresa la gente en esos actos?

– Le estoy hablando a los dirigentes de cada zona, gente con liderazgo local, personas capaces de multiplicar el mensaje, porque la verdad nadie habla con ellos. La dirigencia está pendiente de su candidatura y así estamos entrampados porque el régimen no facilitará nada.

Cuando hablo con ellos captan el mensaje, lo defienden porque no son abstencionistas y por eso creo que se ha generado la ola porque es la gente que sabe cómo se organiza la elección. Las maquinarias de los partidos están muy limitadas, su debilidad es que solos no podrán, hay que mover a toda la sociedad opositora, incorporar a otros sectores, saben que es importante.

Vista la respuesta de la gente, los partidos no han puesto obstáculos, más bien me invitan y promocionan los eventos. Hay que asumir tareas de carácter electoral organizativo, presionar al CNE, porque si no abre el registro ahora en las universidades y en todos los municipios, no solo en las capitales de los estados como lo están haciendo ahora, no dará tiempo. Son 10 millones de personas, la mitad del padrón electoral, hay 6 millones dentro del país y de ellos 3 millones de jóvenes.

.- ¿Cómo recuperar la confianza en el voto?

La gran preocupación de quienes asisten a los actos es cómo convencer a la gente, a los abstencionistas, de votar, explicarles que hay posibilidad de derrotar a Maduro en elecciones. La conclusión es que no será el CNE sino el pueblo organizado en cada mesa, el proselitismo casa por casa, exigir los derechos electorales conculcados, es lo que puede generar un movimiento imposible de desconocer pese a todo el aparato represivo del poder.

Eso la gente lo tiene claro y está motivada. En Lara ya surgió la primera red en la que están todos los partidos para promover la inscripción de nuevos votantes en el Registro Electoral y se está replicando en otras partes del país. Estamos sirviendo de lazos con otras redes, si logramos generar un movimiento nacional de motivación ya eso es bastante. También hay que construir el padrón mesa por mesa, centro por centro de votación, la exigencia al CNE debe ser masiva y constante.

.- ¿Está planteada su candidatura presidencial?

–Eso viene de las redes sociales, pero no me han propuesto que sea candidato. Yo por mi lado no lo haré (proponerse) porque uno es candidato de alguien, no voy a salir a decir que soy candidato. Lo pensaré si se llegara a plantear, no lo descarto ni lo promuevo.

La agenda no para. Este viernes 18 de noviembre, Caleca participará en el foro La Defensa del Voto como instrumento de cambio, a realizarse en el Complejo Cultural y Deportivo Los Salias, en los Altos Mirandinos a las 10:00 a.m.

Mientras que el sábado 19 de noviembre le hablará a los jóvenes en un evento musical en el Teatro Municipal Vidal González en San Antonio de los Altos, a las 2:00 p.m. Esta última actividad es una competencia de RAP, organizada para promover el voto. También fue invitado a la Universidad Católica Andrés Bello núcleo Guayana, a la Universidad Monte Ávila en Caracas y realizará un foro con sindicatos en Miranda.