¿Por qué no se ha reestructurado Monómeros? Comisión de Contraloría responde

El diputado de la fracción 16 de Julio en la Asamblea Nacional (AN) de 2015 José Luis Pirela pidió de nuevo la destitución de la directiva de la empresa colombo-venezolana Monómeros y aseguró que la situación del activo «es grave». Esto indica que poco o nada se avanzó, luego de las investigaciones, interpelaciones e informes presentados por una comisión designadas y la propia Comisión de Contraloría.

«Los niveles de endeudamiento de la empresa, los contratos leoninos, ocultos, las malhechurías administrativas cometidas allí no tienen fin y hay que ponerle un parao con una decisión definitiva», instó Pirela a través de las redes sociales.

Advirtió que está por vencerse (en dos meses) la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde junio de 2019, y si no se toman acciones para frenar la corrupción en la que supuestamente se incurre no habrá renovación, lo que dejaría a la empresa sin poder hacer negocios internacionales.

¿ Partidos «obstaculizan» acciones?

Pirela además indicó que la Comisión de Contraloría de la AN de 2015 ratificó por tercera vez la solicitud de reestructuración de la directiva de Monómeros a la directiva del Parlamento cuya continuidad fue declarada a través de la Comisión Delegada Legislativa desde 2021. Advirtió que no se callará ni que por intereses políticos y complicidades se «tape» la situación.

La situacion de Monomeros es cada dia mas grave: endeudamiento, convenios ocultos, mantenimiento de plantas diferido desde 2019, desconfianza de la banca Colombiana y Americana. La licencia OFAC a punto de vencerse. Destituir la directiva es URGENTE !!! pic.twitter.com/hHgRwg59JH — José Luis Pirela (@joseluispirelar) May 13, 2022

«Se está tratando de retomar el tema de Monómeros desde la Comisión de Contraloría, se ha hecho un esfuerzo sobre todo por parte del presidente (Macario González) y de algunas fracciones y se le hicieron solicitudes al presidente Juan Guaidó», dijo a Efecto Cocuyo una fuente parlamentaria que prefirió el anonimato.

La fuente atribuye el estancamiento del caso al hecho de algunos partidos políticos (sin mencionar cuáles) «se oponen» a una reestructuración porque significaría «la salida de sus cuotas personales» de la empresa con sede en Barranquilla, Colombia. Monómeros es el segundo activo más importante de la República en el exterior después de Citgo y al igual que la filial petrolera está bajo el control del interinato desde 2019.

«Hasta donde tengo entendido la reestructuración se haría de acuerdo a perfiles y los funcionarios actuales no cumplen esos perfiles», dijo.

Vale acotar que el exrepresentante diplomático del gobierno interino en Colombia, Humberto Calderón Berti, fue el primero en denunciar en 2019 la injerencia partidista en la junta directiva y administradora de la empresa y señaló específicamente al hoy gobernador del Zulia, Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo (UNT).

Comisión de Contraloría a Guaidó

Consultado al respecto, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN de 2015, Macario González, confirmó que en la reunión ordinaria de la instancia del pasado 9 de mayo se acordó dirigirse nuevamente a Guaidó y pedir celeridad en las acciones dirigidas a reestructurar y preservar Monómeros, puesto que, alertó, la licencia de la Ofac vence en dos meses y su renovación depende de las medidas.

La respuesta recibida fue que el tema se debate «en una instancia política superior» integrada por la directiva de la AN de 2015 y los jefes de las fracciones parlamentarias y que pronto se anunciará la reestructuración de la filial de Pequiven.

«Expresamos nuestra preocupación porque ya ha pasado tiempo y ya se sabe lo que se debe hacer para preservar Monómeros, entonces más que palabras se necesitan hechos concretos. Si la reestructuración depende de que se designe a una empresa independiente que elabore los perfiles de los directivos y de que se haga una auditoría externa tal como se recomendó, pues adelante», dijo a Efecto Cocuyo.

Ratificó que tanto Contraloría de la AN que hizo interpelaciones a directivos y exdirectivos en 2021 como la comisión investigadora encontraron elementos que indican que hubo irregularidades en la gestión de Monómeros y que las responsabilidades apuntan a la directiva encabezada por el actual gerente general de la compañía, Guillermo Rodríguez Laprea, cuya salida ha sido exigida por los diputados desde el año pasado.

Subrayó que no cabe duda de que lo que procede cuantos antes es la reestructuración luego de la cual la AN debería establecer responsabilidades políticas. Pese a que la Comisión encontró elementos para solicitar la medida a la plenaria, González indicó que será la auditoría externa la que determine dónde hubo fallas, hechos irregulares como contrataciones no ajustadas a la normativa o colisión de los intereses de la directiva de Monómeros con privados.

Entre los interpelados por Contraloría, además de Rodríguez Laprea, quien negó los señalamientos, estuvieron la expresidenta de la junta directiva, Carmen Elisa Hernández , el exgerente general Gustavo Sol y Luis Hurtado, entre otros.

Lo que ha pasado hasta ahora

.- 6 de septiembre de 2021. La crisis de Monómeros se hizo pública cuando la Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció su intervención por incumplimiento de protocolos de transparencia para evitar blanqueo de capitales y otras irregularidades. El organismo está adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del vecino país que se encarga de la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. Monómeros aporta 40% de fertilizantes al vecino país.

.- 13 de septiembre de 2021. La presidenta de la empresa Carmen Elisa Hernández renunció por «desacuerdo con el resto de la administración de la empresa, en la forma de manejar la actual crisis frente a SuperSociedades». A partir de la dimisión el Gobierno interino anunció una reestructuración de la empresa.

.- Octubre de 2021. Fue designada una comisión investigadora integrada por los diputados Bibiana Lucas (Primero Justicia), Marco Aurelio Quiñones (Voluntad Popular), José Hernández por Un Nuevo Tiempo y Yorman Barillas, además de José Luis Pirela. El grupo viajó a Colombia para reunirse con trabajadores y directivos de Monómeros, además de funcionarios del Gobierno neogranadino.

.5 de octubre. Guaidó presentó una propuesta de decreto de reestructuración de la junta directiva ad hoc de Monómeros que fue bloqueada por PJ tras alegar que no fue consultado.

Enfrentamientos

No sería la primera vez que la situación de la empresa enfrentó al G4 conformado por Acción Democrática, VP, UNT y PJ, además de partidos minoritarios.

.- 28 de octubre. Luego de algunos retrasos, Lucas presentó en solitario un informe del trabajo de la comisión y sus hallazgos: conspiración para tomar Monómeros, corrupción y politización.

De acuerdo con Lucas, en el informe se solicita a la AN declarar la responsabilidad política del antiguo asesor y contratista de Monómeros Jorge Pacheco, del exgerente financiero William Otero, de nacionalidad colombiana y de Carmen Elisa Hernández, vinculados a la supuesta conspiración para tomar Monómeros a través de los acreedores.

Sus compañeros no avalaron el informe por considerar que omitió algunas responsabilidades en los malos manejos de Monómeros, lo cual fue negado por Lucas.

.-21 de noviembre de 2021. En un segundo intento de votación, se frenó indefinidamente el decreto 38 sobre la reestructuración de Monómeros Guaidó, el cual entre otras medidas, ordenaba la remoción de Rodríguez Laprea.

Río revuelto

El gobierno de Nicolás Maduro y la AN de 2020 con mayoría del chavismo han aprovechado políticamente la situación de Monómeros. Tras señalar a Guaidó y el gobierno de Iván Duque de «robarse» la empresa de fertilizantes, incorporaron el caso a las investigaciones de una comisión especial sobre supuestos ilícitos durante la gestión del Parlamento de 2015.

El 3 de marzo de 2022, el presidente de la comisión, el disidente de PJ, José Brito, presentó un informe en el que también señala a Rosales como «responsable directo» de la «quiebra inducida» de Monómeros. Fue aprobado por la plenaria con la mayoría del chavismo.

La situación en la empresa, además de no lograrse el objetivo de desplazar a Maduro del poder, ha mermado la confianza ciudadana en el Gobierno interino y en general la oposición liderada por Guaidó.