Psuv expulsa a alcaldes señalados por narcotráfico y contrabando de combustible

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció la expulsión de de los dos alcaldes y una diputada señalados por tráfico de drogas y contrabando de gasolina.

Se trata de Keyrineth Fernández, alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, y Carlos Rafael Vidal, alcalde del municipio Independencia, Anzoátegui.

«Señor que se vista de chavista para cometer delitos no es chavista, el que use un cargo para cometer corrupción, póngase las pilas que vamos por usted. Ser corrupto no es revolucionario, muy alejado está del chavismo», dijo en rueda de prensa, este lunes 31 de enero. al reiterar la expulsión de estos funcionarios públicos de la filas del Psuv.

Fernández fue detenida el pasado 28 de enero en el estado Falcón junto a dos diputados: Taina González de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre por el Psuv y el legislador regional del Táchira, Luis Viloria Chirinos, por presuntamente llevar más de 7 kilos de drogas en una camioneta Toyota Tacoma, placas AG4DP5M.

Un día después, el propio ministro de Petróleo, Tareck El Aissami anunció que el alcalde de Independencia fue apresado por presuntamente formar parte de una banda dedicada al desvío y contrabando de combustible.

«Asumieron su responsabilidad»

Cabello aseguró que los funcionarios implicados ya asumieron su responsabilidad, lo cual apuntó, facilitará las investigaciones. Enfatizó que al Psuv solo le queda exigir que se aplique la justicia y haya sanciones. También advirtió que los hechos no pondrán al partido a la defensiva ante señalamientos sobre corrupción sino a la ofensiva.

«No nos vamos a enredar en la campaña de la oposición, sabemos lo que tenemos que hacer, que la justicia actúe; allí le llevamos ventaja, nadie podrá decir que le tapamos a alguien un delito solo por ser compañero de partido, al contrario, seremos mucho más estrictos», aseguró.

Indicó que en el caso de los alcaldes, los Concejos Municipales tienen sus mecanismos ante las faltas de los mandatarios locales. Se refirió a la diputada del 6 de diciembre, Taina González para explicar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe solicitar al Parlamento de 277 diputados el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la plenaria autorizarlo para que continúe el juicio.

«Está detenida, con todas las garantías y sabiendo que cometió delito», dijo.

Aclaró que quienes ya estaban detenidos por narcotráfico en operativos pasados nunca han sido liberados, que las investigaciones continúan y que forman parte de una misma organización que señaló, opera desde Colombia con vínculos en estados fronterizos.

Cabello adelantó que las investigaciones señalan la presunta implicación de la alcaldesa de Semprún con un decomiso de más de 300 panelas de cocaína que se realizó a finales de 2021 en el estado Vargas.

Revisión interna

El también diputado del 6 de diciembre dijo que aprovecharán el V Congreso del Psuv de este año para hacer una revisión interna sobre «la ética revolucionaria» y discutir medidas para garantizar que los dirigentes mantengan una buena conducta, especialmente si son funcionarios por elección popular o designación.

«No somos cómplices de ningún delincuente, exigimos justicia necesaria y oportuna», reiteró.

Cabello se refirió brevemente a versiones que circularon en días pasados, según las cuales Juan Guaidó estaría proponiendo el levantamiento de sanciones a cambio de la reanudación de las negociaciones en México.

«No perdemos tiempo en lo que diga, no tiene poder ni influencia; quienes violaron las condiciones fueron sus jefes, secuestrando diplomáticos venezolanos. Guaidó no está en la capacidad de exigir nada y de proponer nada», zanjó.