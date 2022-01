El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, aclaró que el artículo 72 de la Constitución dice que para cada cargo hay una sola oportunidad de referendo revocatorio (RR), es decir, que de no ser exitosa la recolección de firmas pautada para este 26 de enero, no se puede volver a solicitar, convocar y activar este mecanismo para el cargo que ocupa el Nicolás Maduro.

Lo que dice textualmente el artículo 72 es que: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato… La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato”.

Claramente, señala que «durante el periodo durante el cual ejerce el cargo no podrá hacerse más de una solicitud de revocatorio. La actual, fue admitida el lunes 17 de enero con un promotor y tres adhesiones, si no se logra el 20 % de las manifestaciones de voluntades, ya no se podrá hacer otra solicitud”, advirtió el rector durante una entrevista que le realizaron este lunes 24 de enero en la emisora radial Éxitos.

Lo que hay

Desafortunadamente, para Roberto Picón, se ha hecho una interpretación dentro del reglamento existente que acelera el paso y hace, prácticamente, imposible que se active la última fase del referendo revocatorio ya que las condiciones son muy duras.

Insiste en que es poco factible recoger las firmas en el lapso (12 horas) establecido y con las máquinas dispuestas, pues tendrían que funcionar perfectamente, procesando un elector cada 12 segundo en forma continua, sin interrupciones, sin errores; incluso sustituir una máquina que se dañe, hace difícil el ejercicio del derecho a revocar que está establecido en la Constitución.

Este cronograma (el presentado el pasado viernes por el CNE) se discutió en la Junta Nacional Electoral y, luego, en el directorio. “Y lo que dijimos es que si en el pasado se había establecido tres días y dispuestas cinco mil máquinas, en esta oportunidad se ponen unas condiciones muchos más duras. Nosotros (incluye a Enrique Márquez) planteamos que se flexibilizara el reglamento justamente a favor de la posibilidad de ejercer ese derecho, para que se diera tiempo de hacer y actualizar el Registro Electoral, dentro y fuera del país, y para que los convocantes pudieran avisar a la población.

“Pero no hubo esa flexibilización. No existe una ley orgánica de refrendo que limite la discrecionalidad que tiene el CNE en las organizaciones de este mecanismo y, si la hubiera, existirían lapsos mínimos y máximo y garantías en cuanto a auditorías, eso no hizo en este momento, y eso limita las posibilidades de éxitos este 26 de enero”, reconoce Picón.

Mover, el grupo promotor del RR acudirá CNE este lunes 24 de enero para entregar un documento solicitando esa rectificación. “Hay que ver si se convoca un directorio para evaluar esa propuesta. Ahora, el ente electoral tiene la obligación y la responsabilidad de proteger la identidad de quienes acudan el miércoles 26 de enero a la convocatoria de recolección de firmas”.

Otro de los puntos débiles de este proceso que detalló Picón en su cuenta de Twitter el pasado 21 de enero es que no hay tiempo para nombrar testigos. Además, agregó que el proceso se realizaría sin auditoría de un software que garantice integridad e inviolabilidad.

También alertó que, si se lleva a cabo la convocatoria, habría colas de cientos de personas en pleno repunte del COVID-19 en el territorio nacional.