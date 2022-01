Márquez sobre revocatorio: No será un proceso sencillo pero el CNE debe ayudar

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, hizo un llamado para que desde el ente comicial se haga lo posible para que los ciudadanos interesados puedan ejercer su derecho de solicitar un referendo revocatorio, tal como lo plantea el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover).

El rector admitió que el Poder Electoral se demora en la respuesta a Mover en cuanto a su constitución como grupo de ciudadanos para poder solicitar el revocatorio, así como en la petición de cambio de la normativa que rige el proceso, para evitar eventos como el de 2016, cuando por orden judicial se paralizó la recolección de firmas.

«Que no quede por el CNE la ejecución de este derecho, es un derecho ciudadano solicitar la activación del revocatorio, no es un camino sencillo pero nuestra obligación es ayudar a que ese derecho pueda ser solicitado y desarrollado de manera apropiada», declaró Márquez en entrevista con Unión Radio.

Márquez recordó que desde el lunes 10 de enero de 2022 se cumplió el mandato del presidente de la República, el cual se inició en 2018, tras cuestionadas elecciones en las que no participó la oposición mayoritaria.

Es un derecho constitucional

«Ha sido traumático si se toma en cuenta lo que ha ocurrido anteriormente, es un derecho constitucional, hasta ahora un camino difícil sin duda y la clase política deberá evaluar su pertinencia, oportunidad y viabilidad, en función de activarlo o no, desde el CNE deberíamos estar en la posición de facilitar la solicitud del mecanismo, del derecho al voto y del derecho a revocar», dijo.

Subrayó que aunque la clase política del país esté en desacuerdo o no con la pertinencia de intentar revocar el mandato de Nicolás Maduro, es un derecho establecido en el artículo 72 de la Carta Magna.

Dirigentes como el líder opositor Juan Guaidó señalan que lo pertinente es seguir luchando por garantías electorales y presionar por presidenciales adelantadas. No confía en que la celebración de un revocatorio pueda concretarse luego de lo ocurrido en 2016. Pese a las críticas, Mover consignó ante el CNE en Caracas y las regiones un nuevo documento para ratificar la solicitud del inicio de la ruta para concretar la votación que revoque o no el mandato presidencial.

«Hasta ahora en 20 años no ha habido un revocatorio con éxito para ningún cargo, gobernador, alcalde, diputado, es complicado de aceptar para cualquiera, lo que tenemos es una figura novel sin desarrollarse, no tiene una ley, eso es una deuda. También está el referendo consultivo, abrogatorio, aprobatorio, no ha habido referendo aprobatorio de ninguna ley», apuntó.

México

Para Márquez, las negociaciones en México hubieran sido el escenario ideal para que el gobierno de Maduro y la oposición se pusieran de acuerdo con relación al tema del revocatorio. En este sentido considera lamentable que las conversaciones sigan paralizadas desde octubre de 2021.

«Convocar un revocatorio requiere organzación, cualquier ciudadano no tiene esa capacidad, son más de dos millones de firma las que necesita Mover para activarse como movimiento reconocido para facilitar el revocatorio y haría falta más de cuatro millones de apoyo para solicitarlo, no es cualquier cosa», agregó.