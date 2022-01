Movimiento Venezolano por el Revocatorio rechaza cronograma del CNE

Varios políticos de la oposición venezolana se han pronunciado en contra del cronograma del referéndum revocatorio, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 21 de enero. El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) indicó, este 22 de enero en una rueda de prensa, que la actuación del organismo del poder electoral no tiene base legal.

Según lo publicado por el CNE, el referendo se realizaría el miércoles 26 de enero, en un período de tan solo 12 horas, donde se intentarían recoger más de 4 millones de rúbricas de electores y electoras habilitados, para revocar a Nicolás Maduro de la presidencia de la república.

César Pérez Vivas y Nicmer Evans, lideres de Mover, aseguraron que el gobierno irrespeta el derecho que tienen los ciudadanos venezolanos, según el artículo 72 de la Constitución venezolana. Citado textualmente, este señala que: «Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato»

#22Nov #Revocatorio

Mover reacciona ante anuncio del #CNE: “Maduro está rechazando la propia doctrina de su mentor político Hugo Chávez” – @VPITVpic.twitter.com/CZ7tbcMX9n — Reporte Ya (@ReporteYa) January 22, 2022

«Lo del miércoles es una bufonada. No es posible hacerlo físicamente aunque nosotros queramos. Aunque nos coloquemos en todos los centros en cola, no habrá posibilidad. Ni que se quede todo el tiempo sentada una persona allí el tiempo da: tendría que ser por lo menos cinco personas por minuto», expresó Pérez Vivas, ex gobernador de Táchira.

Nicmer Evans agregó que todavía no se han informado a los ciudadanos cuáles van a ser los centros de recolección de firmas, faltando cuatro días para la fecha del revocatorio establecida por el cronograma. También aclaró que, aunque el CNE afirma basarse en el reglamento que el poder electoral aprobó en el 2007, en realidad está incumpliendo el mismo.

«El reglamento del 2007 sobre el referéndum revocatorio establece que para poder activar la recolección de expresión de voluntades, ésta se dará 45 días después de concertar con las organizaciones solicitantes la aprobación de los puntos de recolección de firmas», dijo Evans.

«No ha habido comunicación oficial con ningún miembro de la directiva del Consejo Nacional Electoral en relación con el procedimiento de activación de estos mecanismos ni se nos ha consultado sobre el cronograma, siendo nosotros la principal organización solicitante del revocatorio», denunció.

No se retira la solicitud

Pérez Vivas aseguró que Mover no está retirando la solicitud del revocatorio que fue aprobada el pasado 17 de enero de 2022 por el CNE. Sin embargo, informó que se movilizará hasta las oficinas electorales a exigirle al poder electoral la garantía para acudir a firmar.

«No estamos retirando nuestra solicitud de aplicación del mecanismo. Lo que estamos disputando que se ajuste al derecho», declaró Nicmer Evans. Comentó que esperan a que otros grupos promotores del revocatorio se pronuncien en las próximas horas.