Movimiento por el Revocatorio exige al CNE cambiar reglas para convocar ese mecanismo

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) exige al Consejo Nacional Electoral (CNE) un cambio de reglas para la convocatoria de un referendo revocatorio, por considerar que las actuales «son una trampa» que impiden este derecho constitucional a remover de su cargo a un gobernante.

El exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, vocero de la rueda de prensa ofrecida este 29 de noviembre, informó que el lunes 6 de diciembre entregarán un documento al Poder electoral con el que formalmente solicitarán las modificaciones legales, a través de la adecuación de la normativa de 2007.

«El primer paso según las reglas actuales es una recolección de firmas para introducir la solicitud, decidimos hacerlo bajo la figura de agrupación de ciudadanos porque aquí todos cabemos. Se necesitarían 205.553 firmas, pero en la normativa actual se exige 1 % en cada estado a pesar de que al presidente se le vota en una sola circunscripción nacional, es una trampa que inventaron hace 5 años», recriminó.

Eliminar obstáculos

Desde el Hotel Presidente en Plaza Venezuela, Pérez Vivas, también pidió la eliminación de las planillas y la recolección de firmas itinerantes y que baste solo conque el elector estampe su huella y firma en el cuaderno de votación el día del revocatorio. Aseguró que de esta forma se previenen irregularidades como firmas planas y se protege a los votantes.

Advirtió que así como para la elección presidencial se abren 44 mil mesas en todo el país, debe habilitarse el mismo número para la revocatoria. Igualmente que se elimine la figura de la ratificación de la firma en un centro por estado.

«La primera lucha es el cambio en las reglas existentes, son contrarias a la Constitución, están diseñadas para sabotear el proceso, para impedir el ejercicio del derecho. La primera tarea del CNE es decirle al pueblo la verdad ¿Está dispuesto el CNE a garantizar el derecho o se van a burlar de Venezuela? En la votación de este 21 de noviembre se demuestra que hay ciudadanos dispuestos a luchar por el cambio», dijo.

El artículo 72 de la Constitución venezolana establece que una vez que haya transcurrido la mitad del período para el que un funcionario fue elegido, un número no menor de 20 % de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

En el 2016 la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Maduro, pero el poder electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre un presunto fraude en el proceso de recolección de firmas por parte de la oposición.

El «número mágico»

El exmandatario regional recalcó que para revocar el mandato de Nicolás Maduro se necesitarían 6.248.865 votos, lo cual, aseguró, podría conseguirse si se logra convocar a casi 5 millones de venezolanos que votaron contra el chavismo el 21 de noviembre y se convence a los que se abstuvieron.

«Ese es el número mágico para revocar al presidente, hay toda una oportunidad, el llamado es a no poner adelante los problemas. Claro que hay Maduro no quiere contarse, que entramos a una cancha llena de obstáculos, no somos ingenuos pero hay que arrancarle a este régimen el derecho que tenemos», exclamó.

Hizo un llamado a la dirigencia política que no comulga con la idea del revocatorio a sumarse al esfuerzo. También al gobernante Maduro para que acepte poner en las manos de los venezolanos la evaluación de su gestión si está seguro y confiado de contar con la mayoría a su favor.

«Es hora de poner el supremo interés de Venezuela por encima de los personales, hay dirigentes que pueden esperar a las elecciones presidenciales de 2024 porque seguro el pan no faltará en su mesa, pero aquí hay un pueblo que muere de mengua, que necesita un cambio, hay que pensar en ese pueblo. Maduro con toda su fuerza no llegó a 4 millones en las elecciones del 21 de noviembre», destacó.

Pide sumar esfuerzos

Dirigentes políticos como Juan Guaidó y Henrique Capriles han expresado reservas hacia la posibilidad de convocar a un revocatorio a partir del 10 de enero de 2022. El primero porque insiste en que con un CNE «tutelado» por Maduro, no serán posibles elecciones transparentes y porque teme se repita lo de 2016. El segundo porque advierte que primero debe lograrse la «unificación de la oposición», algo que faltó en las megaelecciones regionales y que permitió al Psuv ganar mayoría de cargos.

Pérez Vivas los llamó a no buscarle «las cinco patas al gato» y sumar esfuerzos por el bien del pueblo venezolano, el cual aseguró, sí quiere revocar a Maduro. Aclaró una vez más que este proceso no reconoce la legitimidad del mandato del gobernante iniciado en 2018, pero es una oportunidad para hacer que abandone Miraflores por la vía constitucional.

La secretaria del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Ana Yánez, igualmente destacó que la convocatoria a un revocatorio serviría para mostrarle a la comunidad internacional una hoja de ruta clara en la lucha por el cambio político en Venezuela, en lugar de resignarse a esperar las presidenciales de 2024.

«Si se espera a 2024, el gobierno tendrá tiempo para preparar los instrumentos que le permitan seguir en el poder», alertó.