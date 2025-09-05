Maduro muestra "despliegue" de unidades comunales de milicia

El gobernante Nicolás Maduro encabezó una alocución desde Caracas, este viernes 5 de septiembre, en la que mostró el despliegue de las «unidades comunales de milicia» que anunció días atrás se incorporarán a los más de 5 mil circuitos comunales en los que el chavismo dividió territorial y políticamente al país.

La activación se da en respuesta a la movilización de barcos de guerra e infantes de Marina de Estados Unidos a las aguas del mar Caribe, cerca de las costas venezolanas que comenzó hace una semana y que ahora, según la agencia Reuters, incorporará 10 aviones de combate F-35 estadounidenses.

Maduro, cuando se conoció la movilización estadounidense, llamó a la movilización de 4,2 millones de milicianos, convocó a una jornada voluntaria de alistamiento los días 23 y 24 de agosto, que después extendió al siguiente fin de semana.

Maduro activa las unidades comunales milicianas

En un encuentro con medios internacionales en Miraflores, este lunes 1 de septiembre, informó que en esas dos jornadas el número de los milicianos llegó a 8,2 millones de personas, quienes pasarían a formar parte de unidades comunales de milicia para la defensa de la soberanía.

La Milicia es un cuerpo de reservistas y civiles, que en 2017 la Constituyente incluyó como uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para labores de apoyo y reserva.

Maduro convocó a los nuevos milicianos a la activación de las unidades comunales que estarán en 5.336 comunidades (circuitos comunales). Explicó que cada una de ellas tendrá «un conjunto de bases populares de defensa integral», que son un total de 15.751, donde incorporarán a los alistados en las últimas dos semanas de agosto.

El gobernante reiteró, lo que dijo el lunes, que si el país sufre una agresión militar o invasión de Estados Unidos Venezuela iría a una «fase de lucha armada», aunque sin detallar cómo sería la respuesta a esa agresión.

Mencionó que Venezuela está «todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional», pero, agregó, si «fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional».

«Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo», recalcó.

Venezuena en fase de alistamiento

Asimismo, señaló que Venezuela está en la «fase de alistamiento y preparación» en defensa de Venezuela y pasará al «despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana».

Igualmente, dijo que el pueblo de Venezuela es «pacifista», pero «guerrero» y que «nadie» lo va a «venir a esclavizar» ni «hoy ni nunca jamás».

De esta manera, Maduro dio inicio al primer día de «activación operativa, organizativa, de toda la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), ya estructurada, de los ciudadanos y ciudadanas que se alistaron en las primeras dos jornadas», llevadas a cabo en agosto, en defensa de Venezuela ante las «amenazas» que denuncia por parte de Estados Unidos.

Activación en Anzoátegui y Zulia

En su alocución hizo transmisiones con Anzoátegui, desde donde su vicepresidenta ejecutiva y el gobernador de esa entidad, Delcy Rodríguez y Luis José Marcano, estuvieron acompañados de trabajadores petroleros de la refinería José Antonio Anzoátegui, quienes se comprometieron a defender la industria.

Marcano dijo que esa entidad, al oriente del país, se activaron este viernes 205 unidades de la milicia, en cada uno de los circuitos comunales que tiene la región.

Desde el Zulia, el gobernador Luis Caldera se hizo acompañar de representantes indígenas para igual activar las unidades.

«Hoy, estamos dando un paso trascendental para que toda Venezuela se articule en la defensa del derecho a la paz, la independencia e integridad territorial. Tenemos que unir a todo el que pueda ser unido, toda la Patria, América Latina y el Caribe, para defender nuestras tierras, mares y a nuestros pueblos», afirmó Maduro.

La amenaza de Trump

Este viernes desde la Casa Blanca, Donald Trump respondió que sus militares tienen orden de derribar aviones de combate venezolanos si comprometen la seguridad nacional del país. Esto después de que el jueves el Pentágono aseguró que dos cazas F-16 de la Fanb sobrevolaron cerca del destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

«Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer», destacó Trump que advirtió a los militares venezolanos de no provocar la operación contra el «narcoterrorismo», como el propio republicano define el despliegue inusual de buques de guerra y aviones de combate en el sur del mar Caribe.

El mensaje de Maduro a Trump

«Hoy tenemos un pueblo empoderado, organizado, consciente, con valores y que ha ganado todas las batallas de este siglo y todas las que vengan», replicó Maduro desde Caracas en su jornada. Alabó el trabajo de la Fanb, el Cicpc, la Dgcim, las policías y el Sebin.

El líder chavista le dijo a Donald Trump que querer sacarlo del poder «otra vez es un error. Pretender mostrar un expediente absolutamente falso con el tema del narcotráfico para agredir a todo un país, es tratar de cubrir con un expendiente sucio tipo Hollywood, donde los latinoamericanos somos los malos y los gringos son los buenos, para pretender un cambio de régimen. El gobierno de EEUU debe frenar su plan de un cambio de régimen de manera violenta en Venezuela».

Añadió que «esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela, hoy por hoy, es un país libre productor de hoja de coca, libre de producción de cocaína, que combate el narcotráfico y está triunfando contra el narcotráfico», añadió el mandatario antes de asegurar que él «respetaba» a Trump.

Con información de Efe