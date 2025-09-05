EEUU envía 10 aviones de combate a Puerto Rico para reforzar despliegue en el Caribe

La agencia de noticias Reuters, que cita dos fuentes del gobierno de Donald Trump, dijo este viernes que la Casa Blanca ordenó desplegar 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico con el fin de reforzar su operación antinarcóticos, que ya incluye 8 barcos de guerra en aguas del mar Caribe.

«Los aviones de combate avanzados se sumarán a la ya numerosa presencia militar estadounidense en el sur del Caribe mientras el presidente Donald Trump cumple su promesa de campaña de acabar con los grupos a los que culpa de canalizar drogas a Estados Unidos», destaca Reuters sobre este despliegue que algunos analistas consideran inusual por la movilización de tropas y embarcaciones.

Se produce después de que el mismo Trump dijo el martes que ordenó el ataque a una embarcación en el que murieron 11 «terroristas», a quienes identificó como miembros del Tren de Aragua. Además, el republicano afirmó que el peñero salió desde Venezuela, noticia que La Hora de Venezuela, la alianza de medios venezolanos, confirmó salió desde Unare, en ele stado Sucre.

Reuters añade que estos 10 aviones de combate reforzarán la ya amplia presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, bajo las órdenes del Comando Sur de EEUU.

«Siete buques de guerra estadounidenses y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear se encuentran en la región o se espera que lleguen pronto, con más de 4.500 marineros e infantes de marina a bordo», recuerda la agencia internacional.

Los marines e infantes son de la la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina que realizaban entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico.

La denuncia del Pentágono

En las últimas horas, el Pentágono denunció que dos aviones de combate venezolanos, F-16, volaron cerca del destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

El Departamento de Defensa, calificó, en un comunicado oficial, este acto como una «maniobra provocativa» para interferir con las acciones contra el «narcoterrorismo».

Este mismo jueves, el líder chavista Nicolás Maduro ordenó el despliegue de las milicias, un cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que integran mayormente civiles o reservistas.

«A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, este 5 de septiembre, durante todo el día, van a ser convocados», informó Maduro.

Con información de Reuters y Efe