CARIBBEAN SEA (Aug. 28, 2025) The Wasp-class amphibious assault ship USS Iwo Jima (LHD 7) sails in formation with the Iwo Jima Amphibious Ready Group (IWO ARG) while on deployment in the fourth fleet area of responsibility. The IWO ARG and embarked 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU) Special Operations Capable (SOC) is underway in the Atlantic Ocean during a regularly scheduled deployment. U.S. Naval Forces Southern Command/U.S. Fourth Fleet is the trusted maritime partner for Caribbean, Central and South America maritime forces leading to improved unity, security, and stability. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Logan Goins)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves que dos cazas F-16 de Venezuela volaron cerca del destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

El Departamento de Defensa, calificó, en un comunicado oficial, este acto como una «maniobra provocativa» para interferir con las acciones contra el «narcoterrorismo».

Además, un portavoz del Pentágono, citado por medios estadounidenses, calificó la maniobra como una “demostración de fuerza innecesaria y peligrosa”. Aseguró que la Marina estadounidense “continuará operando con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional”.

El incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, luego de que la administración de Donald Trump lanzara un ataque directo contra una embarcación atribuida a la organización criminal Tren de Aragua, en el que aseguró haber eliminado a 11 de sus integrantes que transportaban un cargamento de drogas.

El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de guerra y tres buques anfibios con más de 4.500 efectivos desplegados como parte de sus operaciones en el «combate contra el narcotráfico».

EFE