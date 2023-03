Las razones para que Maduro siga siendo candidato según politólogos

Mientras el clima electoral se va calentando del lado de la oposición con la organización de la primaria, Miraflores y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) observan atentos para adaptar su estrategia electoral de momento predefinida: repetir 1×10 (organización y movilización de votantes) apoyados en “incentivos sociales” y reforzar la gestión de gobierno desde las estructuras de base, para intentar disminuir el rechazo hacia la figura de Nicolás Maduro.

Politólogos consultados por Efecto Cocuyo señalan que, a menos que ocurra un hecho “sobrevenido”, Maduro se presentará para su tercer mandato en 2024. Sostienen que no es que no haya otras alternativas en el seno del chavismo, sino que para los venideros comicios el poder político, que no es solo el gobernante, no ve necesario construir otra candidatura.

Un factor importante, señalan los analistas, es que Maduro cuenta con el respaldo de sectores de poder como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Apoyo de grupos de poder

“Maduro tiene un alto rechazo porque sobre él recae la crítica, de allí que el Psuv busque con una estrategia, reducir el rechazo por el problema social que hay, pero para ellos no es conveniente ahora ponerse a construir otra candidatura, como la de Rafael Lacava (goberndor de Carabobo), por ejemplo, que no les garantiza gobernar con los mismos lineamientos de los últimos 24 años”, sostuvo el politólogo Daniel Santolo.

Como punto importante, resaltó que el gobernante cuenta con el respaldo de los sectores de poder que orbitan a su alrededor como son la Fanb con Vladimir Padrino López al frente, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami, cercano a Lacava.

Otros analistas como María Verónica Torres señalan a Maduro como un «buen administrador» de tales grupos de poder y que además cuenta con respaldo internacional de países como Irán, Rusia, Cuba y China, conexiones heredadas de su época como canciller del gobierno de Hugo Chávez.

“Seguro hay otros que aspiran a la presidencia como Lacava, Cabello, Jorge Rodríguez pero todos ellos entienden que el dirigente más importante en estos momentos es Maduro y en torno a él hay que preservar la unidad para 2024, lo cual también les garantiza permanecer en sus propios espacios de poder”, coincidió el politólogo Leonardo Morales.

Falta de confianza en oposición ayuda

Otro factor a tomar en cuenta, de acuerdo con Morales, es que si bien Maduro tiene un alto rechazo por una gestión “terriblemente mala”, el hecho de que los precandidatos presidenciales de la oposición tampoco gocen de la confianza de un porcentaje importante de electores, beneficia al gobernante.

La oposición, subraya, no tiene garantizado que los electores antichavistas salgan a votar pero el Psuv sí mueve al menos a su voto duro.

“El chavismo no se va a poner a inventar en estos momentos con otra candidatura, no está obligado, no tiene necesidad, a menos que el candidato opositor sea arrasador y ni Henrique Capriles, ni María Corina Machado, ni Manuel Rosales lo son”, sostuvo.

De acuerdo con la encuestadora Datincorp, en un estudio divulgado el pasado 5 de febrero, basado en 1.200 entrevistas, 69 % de los ciudadanos consultados expresó no tener ninguna confianza en Maduro; pero 66% tampoco en Machado; 71 % en Rosales; 76 % en Capriles; 68 % en Benjamín Rausseo y 83 % en Juan Guaidó.

Otras firmas de sondeos coinciden en que el 20 % aproximado de aceptación que aún tiene Maduro podría moverse a entre 30 % y 40 % si logra reconquistar al chavismo “blando”, cuyo apoyo ha ido sumando en los últimos meses por cierta mejora económica y captar votos de quienes no se alinean ni con el gobierno ni con la oposición.

En noviembre de 2022, este último sector según Delphos, de Félix Seijas, alcanzaba 38,5 %, mientras que para febrero de 2023, ORC Consultores lo ubicaba en 50 %.

Ruta electoral

Entre los meses de agosto y noviembre, el Psuv renovó sus estructuras de base y medias, desde los jefes de calle, comunidad y Ubch (por votación abierta, militantes y electores en general), hasta los equipos estadales, municipales y parroquiales por designación de la Dirección Nacional, a partir de las postulaciones de las Ubch.

Las estructuras de base ya están conformadas y juramentadas, a la espera de que se complete el proceso de nombramiento de las estructuras medias que son los equipos regionales y las líneas que estos emanen como estrategia electoral del partido rojo por orden de la directiva nacional que encabeza Cabello como primer vicepresidente.

Mientras bajan las líneas, los jefes de calle, comunidad y Ubch están abocados a la coordinación de la entrega del Clap (bolsa de comida) a las comunidades y a la formación “sociopolítica” consistente en estudiar la coyuntura nacional, el manual de funcionamiento de las estructuras de base publicado en octubre de 2022 y las 7 líneas de trabajo 2023, para reforzar la gestión de gobierno.

Según el documento, el responsable de Comunicación-Estrategia Electoral del equipo de calle cumple una función importante de cara a 2024: Organizar los 1×10 electorales territoriales, organizar y movilizar el voto (registro de nuevos electores, cambio de residencias), caracterización política de todos los electores de su calle y mantener actualizadas sus datas (página 15 del manual).

Para armar el 1×10 electoral ordenado por Cabello en febrero de este año, esperan tales lineamientos. En los pasados procesos electorales fueron las Ubch y los equipos parroquiales los que coordinaron la estrategia y reportaban a salas situacionales, se espera que la modalidad se repita o sea modificada.

Acompañar a Maduro

En el 1×10 se verifica si la persona (deben ser 10 electores) registrada en la lista fue a votar y si es necesario trasladarla al centro de votación. Ha sido una receta aplicada por el chavismo con cada proceso electoral, que le ha resultado y difícilmente la abandonará.

Una de las principales denuncias de veedores electorales como Súmate, es que con el 1×10 el chavismo hace uso de mecanismos de control social como el Carnet de la Patria, el cual escanean después de que la persona vota para luego confirmar su acceso a beneficios sociales como bolsas de comida y bonos.

Por lo pronto, la militancia pesuvista tiene cargado en el Sistema Patria el 1×10 del buen gobierno (listado de 10 personas de la comunidad que reportan los problemas más urgentes a resolver, tales como escuelas en mal estado, entre otros) con lo que se canalizan las soluciones con los entes del Estado.

El plan del “1×10 del buen gobierno” fue puesto en marcha desde el año pasado con el objetivo de bajar el malestar social y mejorar la imagen de Maduro para las elecciones presidenciales, algo que se ha visto obstaculizado a principios de 2023 con el recrudecimiento de las protestas de los trabajadores, principalmente de la educación por bajos salarios.

Los analistas coinciden también en que el Ejecutivo deberá tomar decisiones al menos en materia salarial si quiere que el apoyo recuperado a finales del año pasado no se le revierta, aparte de seguir apostando a que la oposición vaya dividida a los comicios nacionales.