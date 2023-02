El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello juramentó este 9 de febrero, a los equipos parroquiales, municipales y estadal del estado Carabobo, junto al gobernador de la entidad Rafael Lacava.

Una de las «tareas inmediatas» que el alto vocero del chavismo asignó a las estructuras medias del Psuv es la conformación del llamado 1×10 electoral (listados con datos de diez votantes) como una de las medidas preparatorias para las elecciones presidenciales previstas para 2024. La misma receta, que consiste en verificar si la persona fue a votar y si es necesario trasladarla al centro de votación, es aplicada por el chavismo con cada proceso electoral.

Sumar, organizar y unir

«Nuestra tarea inmediata es la conformación del 1×10 electoral, no pueden los equipos estadales ni municipales permitir que haya una lista chimba. Seamos estrictos, severos, revisemos (…) En poco tiempo cuando llame el CNE, va a haber elecciones, en cualquier momento. Las que tocan según el cronograma son las presidenciales, por lo tanto nosotros debemos estar preparados, que no nos agarren fuera de base», instó Cabello desde Carabobo, en transmisión de VTV.

Pidió encarecidamente a la dirigencia del Psuv en Carabobo, desde el gobernador, el enlace regional que representa la diputada de 2020, Rodbexa Poleo, a los alcaldes y a los equipos hacer el esfuerzo «de sumar, organizar y unir toda la fuerza revolucionaria» para lograr las victorias electorales que se avecinan y permanecer en las calles.

«Cuando digo sumar, organizar, unir, tiene que ver con llamar a los compañeros, sentarlos, trabajar juntos, el quipo político, el Consejo Político que es una poderosa herramienta de trabajo, se supone que toda la experiencia de esos compañeros están a la orden de la revolución. La JPsuv es el combustible, ningún joven puede andar apendejeado, tiene que estar en primera línea de batalla sin que lo llamen, sin que lo inviten, sin que le digan nada», pidió.

Amenaza con ley para inhabilitar

Cabello recordó a los seguidores del chavismo que el «verdadero enemigo» a vencer en las elecciones presidenciales no es la oposición sino el «imperialismo» en alusión al gobierno de Estados Unidos.

«Nosotros no nos estamos enfrentando a los bate quebrados de Primero Justicia o Voluntad Popular, adecos, no, no, nosotros estamos enfrentando al enemigo histórico de los pueblos que buscan su liberación y es el imperialismo norteamericano que es insaciable, no descansa, no se rinde, es arrogante, carece de escrúpulos y fijaron su vista sobre Venezuela, porque ellos no quieren comprar petróleo, quieren robárselo, están ensañados con nosotros», alertó.

Pese a la aclaratoria, la noche anterior, durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello volvió a amenazar con la presentación de otra ley. Esta vez para inhabilitar «de por vida» a dirigentes opositores «que atenten» contra el país. La anterior, ya aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional de 2020 y que el mismo llevó a la Cámara, fue para «regular y fiscalizar» a las ONG.

«La inhabilitación por toda la vida para aquellos que atenten contra la patria, contra los niños y niñas, eso lo puede hacer esta Constitución. Estoy trabajando una ley, ojalá podamos presentarla pronto», expresó según reseña de El Nacional.

Mencionó el caso del exgobernador de Miranda y posible aspirante a la presidencia, Henrique Capriles, sobre quien pesa una inhabilitación política por 15 años desde 2017, por supuestas irregularidades administrativas durante su gestión. Cabello aseguró que la sanción fue «por corrupto, por ladrón».

Tomar las calles

Desde Carabobo, Cabello también advirtió que las fuerzas revolucionarias tienen que tomar y permanecer en las calles como lo hicieron el pasado sábado para marchar en conmemoración por el 4 de febrero de 1992. Aseguró que los adversarios se atemorizan cuando ven al pueblo chavista en la calle de manera masiva.

«Con la marcha del 4 de febrero se les metió el rabo entre las piernas, porque cuando ellos ven al pueblo en la calle, saben que está ahí para defender la revolución, el socialismo, nuestra Constitución, al compañero Nicolás Maduro y para informarle al mundo entero que estamos resteados con la revolución bolivariana, que no volverá más nunca la derecha perversa a gobernar este país», reiteró.

El pasado lunes, 6 de febrero, el también diputado de 2020 juramentó a las estructuras medidas del Psuv en La Guaira. Vale recordar que las bases pesuvistas, en asambleas de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) realizaron las postulaciones de los posibles integrantes de los equipos regionales el 12 de noviembre de 2022, los cuales finalmente fueron designados por la Dirección Nacional.

Dos meses después, el Psuv publicó una lista de los integrantes de los equipos estadales de todas las entidades más Distrito Capital y solo dos municipios por estado en su página web. En Zulia, por ejemplo, solo conocen la conformación de los equipos municipales de Cabimas y Maracaibo.