«Darle la cara a la gente» y movilización electoral: funciones de estructuras de base del Psuv según manual  

Ya culminadas las elecciones de las estructuras de base (equipos de calle, comunidad y Ubch) del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), la organización partidista publicó un manual de funcionamiento de dichas instancias, las que se supone, deben ser más cercanas a la gente.

Militantes, simpatizantes y parte de la comunidad en general escogieron a 263.428 equipos de calle, 45.124 de comunidad y más de 14.000 de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch), encabezados por un jefe entre agosto y septiembre, en unos comicios marcados por la apatía que afectó tanto las postulaciones como la votación.

Pese a ello, la Dirección Nacional pesuvista, aseguró que el proceso fue un éxito y apuesta porque dicha «renovación» de liderazgos comunitarios sea el sostén de la estrategia para que el chavismo conserve el poder con las elecciones presidenciales de 2024. El lema es «más poder para las bases» o las «bases deciden», pero el Psuv espera que se sigan las líneas del manual publicado en su página web.

«Hacerlo todo de nuevo si es necesario»

«Revolucionar sirve como concepto orientador en esta nueva etapa de transición al socialismo. Hacerlo todo de nuevo si es necesario, y hacerlo bien, hacerlo mejor. Como diría Alfredo Maneiro, hacerlo con eficiencia política y calidad revolucionaria» se insta en la introducción del manual.

Como principal estrategia electoral de cara a 2024, Maduro quiere apoyarse en las estructuras de base para mejorar la gestión de gobierno y que las soluciones lleguen a las comunidades. Esto es un país agobiado por el colapso de los servicios públicos (agua, luz, gas, transporte) y el mermado poder adquisitivo de los trabajadores. Los jefes de calle, de comunidad y Ubch deben «darle la cara» a la gente en nombre del Ejecutivo y del Psuv.

«Ustedes saben en su calle quién vive en cada casa, también tienen esa responsabilidad, señores jefes de calle. Cuando hay un caso de salud, los jefes de calle son los primeros en enterarse», conminó Cabello en la juramentación de las estructuras de base del Psuv en Falcón, el pasado 27 de septiembre.

Lee más en: La «nueva mayoría» en el chavismo que pide Diosdado Cabello: en qué consiste y cómo quieren lograrlo

Ello sin descuidar lo que se denomina «la territorialización del 1×10» electoral, es decir, organizar a los votantes desde ya por centro de votación y poner a tono la movilización cuando llegue el momento de los comicios tanto presidenciales como parlamentarios y regionales.

¿Qué dice el manual?

El equipo de calle es definido como «la célula base» en la estructura del Psuv. Está conformado por un equipo de cuatro personas, el jefe de calle, un responsable de Formación, otro de Movilización y otro de Comunicación-Estrategia Electoral, «que deben atender a las familias y los habitantes de la calle». Su instancia superior es el equipo de comunidad.

¿Cuáles son las funciones? Acompañar en la atención a los adultos mayores, mujeres, madres, niños, niñas y personas con discapacidad a través de las misiones sociales: Amor Mayor, Hogares de la Patria, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández, 100% escolarización (buscar la inserción de los niños no escolarizados) y el plan complementario de nutrición.

También coordinar la atención de los beneficiarios del Bono de la Patria, distribución del programa de alimentación CLAP, gas y las demás misiones y grandes misiones, además de recibir y canalizar los reclamos de las comunidades en áreas como la educación, salud, agua, gas, electricidad y telecomunicaciones (Cantv) y hacer seguimiento a las soluciones (1×10 del Buen Gobierno).

El responsable de Comunicación-Estrategia Electoral cumple una función importante a la luz de los venideros comicios: Organizar los 1×10 electorales territoriales, organizar y movilizar el voto (registro de nuevos electores, cambio de residencias), caracterización política de todos los electores de su calle y mantener actualizadas sus datas (página 15 del manual).

También debe levantar estados de opinión sobre distintos temas locales, estadales y nacionales.

Para investigadores sociales como Mirla Pérez, el Psuv busca garantizar los votos a través del control social como ya ha ocurrido en pasados procesos electorales con los alimentos del Clap y el uso del Carnet de la Patria que escaneado a la salida de los centros de votación.

Lea el Manual de Trabajo de las estructuras de base del PSUV para seguir avanzando en la construcción del Socialismo Bolivariano.



Descargue aquí y difunda: https://t.co/RI1hmR5P2z @NicolasMaduro @dcabellor pic.twitter.com/C1g6RtGwga — PSUV (@PartidoPSUV) October 5, 2022

Caracterizar a la oposición en el territorio

El equipo de comunidad tiene la misma composición que el de calle pero de acuerdo con el manual va más allá. Debe trabajar en la construcción de la agenda concreta de acción y el mapa de soluciones, para garantizar que la gestión de gobierno llegue a las comunidades.

«Supervisar el funcionamiento de las seis prioridades, servicios públicos como el alumbrado, recolección de desechos sólidos, el ciclo del agua (…)», reza la página 18. Además, debe coordinar trabajo voluntario para la recuperación de espacios públicos, infraestructura social y el mantenimiento general de la comunidad.

Otras tareas del equipo de comunidad es acompañar el proceso de la renovación y fortalecimiento de los Consejos Comunales y hacer contraloría política y social, así como evaluación de la gestión pública de las instituciones en los distintos niveles de gobierno.

El responsable electoral debe elaborar el mapa político-electoral correspondiente a la comunidad «con el fin de facilitar y garantizar las tareas de identificación, organización y movilización de los electores en cada proceso electoral.

Otra de las tareas del equipo es identificar y proponer «posibles miembros de mesa y testigos electorales» para la Ubch. También deben «caracterizar» (identificar) a la oposición en el territorio.

Ojo en la infraestructura escolar y de salud

En la estructura de base del Psuv, la instancia superior es el equipo de Ubch que debería estar integrado por once personas. Además de las áreas descritas en los equipos de calle y de comunidad abarca Economía Productiva, Mujeres, Juventud, Comunas y Movimientos Sociales, Clase Obrera, Misiones y Grandes Misiones Socialistas y Defensa Integral (designación en coordinación con la Unidad Popular de Defensa Integral, UPDI, que responde al Ministerio de la Defensa).

El jefe de Ubch debe garantizar, según el manual, que todas las orientaciones del Psuv se cumplan en su ámbito territorial y articular políticamente a los jefes de comunidad y de calle.

En coordinación con las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles) deben velar por el rescate y mantenimiento de la infraestructura de escuelas y liceos. También ser vigilantes del buen estado de los centros de salud de Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Salas de Rehabilitación Integral (SRI), Centros de Alta Tecnología (CAT) y hospitales ubicados dentro de la ubicación geográfica. Igualmente deben velar por el buen funcionamiento del transporte público y canalizar reclamos y soluciones.

¡GRACIAS TÁCHIRA!



El gimnasio de balonmano de San Cristobal se llenó de puro amor patriótico con las jefas y jefas de calle , comunidad y UBCH recién electas , que fueron a juramentarse.



¡Cuánto calor humano de nuestra militancia andina ! ♥️👏🏾@NicolasMaduro pic.twitter.com/b2iYHLlh2U — Pedro Infante A. (@pinfantea) October 2, 2022

Preparación y formación de testigos y miembros de mesa

El responsable del área de formación de la Ubch debe promover planes de formación política para las estructuras de base y el de juventud captar jóvenes para su incorporación a las filas de la JPSUV.

«Elabora el mapa político electoral correspondiente a la Ubch, caracterización socio-política de los electores, organiza y chequea los 1×10 electorales, la movilización de los electores en cada proceso electoral, garantiza la preparación y formación de los testigos y miembros de mesa para la defensa del voto», describe el documento como tarea del responsable en la página 23.

El responsable de la Clase Obrera debe establecer contacto con los trabajadores y organizaciones sociales de los centros de trabajo, empresas, cooperativas, instituciones o sitios de trabajo de las comunidades cercanas «para contribuir en la organización política de la clase obrera revolucionaria».

En cuanto a la «Defensa Integral de la Nación», el manual señala que el equipo debe articular con la UPDI para «generar los mecanismos de defensa y seguridad del territorio, organizar un proceso de formación y adiestramiento bajo el método táctico de resistencia revolucionaria (MTRR), inteligencia social, vigilancia revolucionaria, la concepción de la guerra de todo el pueblo».

Te puede interesar: «¡Necesitamos que vengan a votar!»: lo que marcó elección de jefes de comunidad del Psuv

Incluir a los detractores

En las líneas finales del manual se insiste en que las estructuras de base deben acompañar las demandas del pueblo, escucharlo y poner en práctica una «política cara a cara» con la gente.

Igualmente llama al trabajo político para integrar a los simpatizantes (no militantes en el Psuv) con acciones que permitan incorporarlos según sus intereses, preferencias y expectativas a la dinámica comunitaria en beneficio del colectivo.

Asimismo pide «sumar a los amigos, hombres y mujeres patriotas, trabajadoras y trabajadores, que aunque tengan sus críticas con algunos elementos de la revolución, tengan el interés común de trabajar por su comunidad y su país», bajo la premisa de que todos son afectados por el «bloqueo», en alusión a las sanciones internacionales.

Por la escasez de postulados en las elecciones para equipos de calle y de comunidad, en zonas del país no fue posible conformar los equipos de cuatro integrantes (en algunos casos dos personas a lo sumo). En otras comunidades ni siquiera se constituyeron las asambleas por lo que ni siquiera hubo votación. Cabello habló de la movilización de más de cinco millones de personas en los tres procesos pero la poca afluencia de electores fue una constante en todo el país.

Desde el Psuv se indicó que los enlaces regionales abordarían tales casos, pero se desconoce si ya lo hicieron previo a las juramentaciones de las estructuras de base que hace Cabello en todo el país desde hace una semana.

El mismo Cabello reveló que en 6.000 calles no hubo escogencia del equipo de calle porque no se dieron las asambleas. Lo atribuyó al hecho de que en dichas calles no hay activismo del Psuv, aunque advirtió que sí hay «chavistas» y deben ser organizados.

Para el analista político y director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, la elección de las estructuras de base no pasan de ser un «maquillaje» por ser el Psuv una organización «vertical» de la cual solo se bajan órdenes que hay que cumplir, pero es parte, sostuvo, de la imagen de renovación y de mayor poder para las bases que quieren dar de cara a las elecciones de 2024.