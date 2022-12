La distribución del poder en el chavismo: quiénes toman las decisiones junto a Maduro

Impuesto o no y con diferencias que no se detectan a simple vista, el chavismo mantiene una «unidad monolítica» en torno a la figura de Nicolás Maduro.

A juicio de analistas como el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, el poder en Miraflores tiene muy claro en todo momento que si se divide pierde, algo que no ocurre en la oposición en la que urge un «referente» que capitalice 70% de deseo de cambio político entre los venezolanos.

Pese a no ser el único que da las órdenes, al gobernante venezolano se le da el crédito de ser «un buen administrador» de los intereses de los grupos de poder a su alrededor, lo que le da soporte para seguir en Miraflores a cambio de la garantía de que las cuotas y sus beneficios serán respetados.

¿Con quiénes comparte Maduro el poder? ¿Quiénes predominan más que otros? ¿Diosdado Cabello sigue siendo el número dos del chavismo? ¿Está Vladimir Padrino López de bajo perfil? Analistas consultados por Efecto Cocuyo identifican al menos a seis grupos: Maduro, Cilia Flores, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Cabello, Padrino López y Tareck El Aissami al que se le percibe cada vez más cercano al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

Chavismo hermético

Cada paso que da el chavismo, incluida la negociación en México con la Plataforma Unitaria Democrática, señalan los analistas, goza del consenso de los actores mencionados, quienes a su vez tienen tras de sí conexiones internacionales como respaldo.

«El chavismo es muy hermético con sus conflictos internos y eso es lo que le permite estabilidad en el poder y fortaleza en la unidad. Nos guste o no tienen además una comunicación política muy asertiva en la que las esferas de poder se mezclan, se toman la foto en público, lo que hace difícil determinar quién predomina más», sostuvo la politóloga María Verónica Torres.

Señala además a Maduro como un «buen administrador» de tales grupos de poder con respaldo internacional de países como Irán, Rusia, Cuba y China, conexiones heredadas de su época como canciller del gobierno de Hugo Chávez.

«Políticamente, Maduro no es incapaz como se pinta, es capaz de llegar a acuerdos nacionales e internacionales y generar confianza en grupos políticos. Quienes se mueven alrededor saben que cumplirá esos acuerdos, de lo contrario no se hubiera mantenido desde 2013 ni se perfilaría como candidato seguro para 2024. La oposición en cambio no logra encontrar un garante de acuerdos», dijo la consultora política.

Acuerdo de cohesión

El excoordinador nacional del movimiento Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, subraya que la cohesión en torno a Maduro, a quien Hugo Chávez designó como su sucesor, fue acordada a partir del fallecimiento del llamado líder de la revolución hace casi diez años. Advirtió que Maduro «jamás» iba a gobernar sostenido solo en un liderazgo que dicho sea de paso, recalcó, «nunca tuvo».

«Después del fallecimiento del comandante Chávez y cuando Maduro es electo presidente, se concretan los sectores que representan cada uno de esos poderes. Actualmente existen seis poderes internamente en el chavismo, que son los que están gobernando y que se dividen responsabilidades para dirigir el gobierno. Todos los anuncios que hace Maduro es bajo el consenso de esos grupos, eso está establecido desde un principio», aseguró el exintegrante del Polo Patriótico.

Cuáles son esos seis sectores identificados

.- Nicolás Maduro como presidente de la República, heredero del poder nombrado por Chávez el 8 de diciembre de 2012, tres meses antes de que se anunciara el deceso del líder desde el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas.

Torres percibe que desde ya, Maduro Moros podría estar preparando a su hijo, Nicolás Maduro Guerra, como un posible sucesor a futuro en Miraflores. Maduro Guerra, diputado a la AN de 2020 también es integrante de la delegación del chavismo que negocia en México con la Plataforma Unitaria Democrática. Está al frente de la conformación de Zonas Económicas Especiales en el país, cuya ley aprobó el Parlamento de 2020, en el mes de junio.

«Jamás veremos a un Maduro tomando totalmente las riendas porque no las tiene y para que esto permanezca en el tiempo -como ha sucedido hasta ahorita- esos seis grupos toman las decisiones sobre políticas económicas, sociales, que hemos arrastrado todos estos años desde que Maduro es presidente», expresó Hurtado.

¡Aquí Estoy! Con el Buró Político de nuestra Revolución, impregnados de la mayor alegría y con un espíritu optimista, trabajando para lo que será el remate victorioso de este año 2022. ¡Somos el equipo ganador del Pueblo! pic.twitter.com/NweR7eCn00 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 28, 2022

Los «número dos» del chavismo

.- Cilia Flores, primera dama del gobierno de Maduro con gran influencia. Diputada de 2020. Recientemente tres sobrinos señalados por presuntos ilícitos fueron «beneficiados» producto de negociaciones directas entre Miraflores y Estados Unidos. El extesorero, Carlos Malpica Flores fue excluido de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac) en junio de 2022.

Posteriormente en octubre, se produjo el polémico canje de Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores, condenados en EEUU por narcotráfico, por siete estadounidenses (cinco de ellos exdirectivos de Citgo) considerados presos políticos en Venezuela.

.- Delcy y Jorge Rodríguez: Vicepresidenta del gobierno de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional de 2020, también jefe de la delegación chavista que negocia en México, respectivamente. Torres los considera los «número dos del chavismo», desplazando a Cabello por el terreno ganado desde la muerte de Chávez, en cuya gestión no ocuparon cargos relevantes.

.- Diosdado Cabello: Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y diputado de 2020. Siempre ha sido considerado parte del llamado chavismo radical.

«Las nuevas generaciones en el chavismo están más abocadas a ganar dinero y vivir de los beneficios del poder, Cabello es de ese núcleo doctrinario que aspira a recuperar el legado de Chávez y la formación ideológica de las estructuras del partido. Sí, creo que está disminuido porque no tiene las conexiones internacionales que sí tienen los Rodríguez a cuyo grupo también pertenece Héctor Rodríguez», opinó Torres.

Cabello lleva adelante la reestructuración de las estructuras de base y medias del Psuv desde agosto, lo cual ha ido de la mano de procesos de formación para profundizar el adoctrinamiento y acompañar la gestión de gobierno de cara a 2024. Apoyado en estudios de opinión, Seijas asegura que el chavismo ha logrado cohesionar a sus bases lo que le ha valido cierta recuperación en apoyo en los últimos meses.

«El sector radical siempre se verá señalado con Cabello que es el que le habla al sector radical del chavismo, de las Fuerzas Armadas, que mantiene un discurso incendiario para conservar esa masa cautiva y dentro de su mensaje mantenerlos con la visión de Chávez. El tiene la orden en ese grupo de mantener al comandante vivo, entre comillas, en el mensaje comunicacional para mantener activa a la militancia chavista», agregó Hurtado.

A diferencia de Torres no lo cree disminuido, tampoco al ministro de la Defensa, porque recordó cada grupo tiene delimitadas sus funciones dentro del gobierno.

Analistas consideran que Cabello sigue dominando «ala radical» del chavismo

El Aissami y Lacava

.- Vladimir Padrino López: Ministro de la Defensa desde 2014. Con rango de general en jefe, es el militar más antiguo de la institución castrense todavía en funciones. Su «logro» es encabezar a juicio de los analistas consultados, una institución totalmente subordinada al poder político en contra vía de la Constitución que señala que la Fuerza Armada debe ser apolítica.

Torres añade que ha sido papel de Padrino López tratar de que la «obediencia política» dentro de la Fanb no se salga del carril debido a intereses económicos de grupos dentro de la institución que supuestamente se benefician de actividades ilícitas.

«Para nadie es un secreto el acercamiento que ha tenido y que tiene el general en jefe con el gobierno de Vladimir Putin y eso también le da cierta seguridad de que seguirá manteniendo el Ministerio de la Defensa, lo cual no quiere decir que serán eternos, pero cada quien cuida sus espacios de poder, se respetan entre sí y entienden que se necesitan para permanecer», añadió Hurtado.

.- Tareck El Aissami: Ministro del Petróleo desde abril de 2020. Fue sancionado por EEUU en 2017 por supuestos lazos con el narcotráfico. También ha sido relacionado con grupos extremistas del medio oriente Hezbolá y Hamas. Durante la gestión de Chávez fue ministro del Interior y Justicia entre 2008 y 2012.

Lacava, gobernador de Carabobo que cuenta con la simpatía de chavistas y opositores en el estado y cuyas aspiraciones a la Presidencia son un secreto a voces, tiene gran cercanía con el ministro del Petróleo, quien asiste con frecuencia a actos oficiales en dicho estado.

¿Quién se impone en México?

Los avances y retrocesos en la negociación de México también se atribuyen a supuestas pugnas entre estos grupos de poder que se debaten entre lo que se debe «concederse» o no a la oposición en la mesa, la permanencia en Miraflores no es negociable.

«El diálogo en México es consensuado por todos (grupos del chavismo). Cada punto que se ha señalado en esos encuentros está acordado por todos antes de llevarlo a la mesa, cundo algo se hace público es porque fue aprobado por todos, nada es improvisado, ninguno de manera unilateral se impone. Es lo que ellos siempre han acordado para mantenerse en el poder», sostuvo Hurtado.