Guterres hablará con Venezuela y Colombia para rebajar tensión

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró este miércoles 18 de septiembre que tiene intención de aprovechar la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar con Venezuela y Colombia con el fin de rebajar la actual tensión entre los dos países.



«Voy a aprovechar esta cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya una escalada de conflicto«, explicó Guterres en una conferencia de prensa previa a esa cita, que reunirá en Nueva York a buena parte de los líderes mundiales.



Entre ellos se espera que esté el presidente colombiano, Iván Duque, pero no así el venezolano, Nicolás Maduro, que la pasada semana anunció su ausencia.



La delegación venezolana estará por tanto encabezada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza.



Mientras, también se espera en Nueva York una presencia de la oposición a Maduro, encabezada en principio por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países y a quien se espera en foros paralelos a la Asamblea de la ONU.



Preguntado por una posible reunión con Guaidó, Guterres aseguró que no está prevista, pero recordó que Naciones Unidas mantiene «contactos regulares» con la oposición venezolana.



El diplomático portugués explicó que no ve la Asamblea General como un escenario de conversaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición y apuntó al proceso organizado por Noruega, ahora mismo interrumpido, como la vía «más probable».



La semana pasada, la ONU ya había hecho un llamamiento al diálogo a Colombia y Venezuela en medio del aumento de la tensión bilateral, sobre todo después del inicio de maniobras militares venezolanas en la región fronteriza.



En respuesta, Duque afirmó que su Gobierno únicamente dialoga con el de Guaidó, a quien considera el «presidente legítimo de Venezuela».

Con información y foto de Efe